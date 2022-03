¿Realmente nos preocupa el racismo como sociedad? Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

Por Lic. Rafael Winter (Rufo), de CCIU

El 21 de marzo es la fecha la cual, en su momento, las Naciones Unidas designaron como “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”. En la Sud África del apartheid ocurrieron a comienzo de los años 60 (siglo pasado) en ese día, terribles actos racistas. Por eso la elección de la fecha conmemorativa se origina precisamente en este día.

Por razones que no alcanzo a comprender, esta fecha tan significativa es poco conocida y no solamente aquí en nuestro Uruguay: me atrevería a decir en el mundo.

No quisiera comparar, pero el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo (otro Día fijado en su momento por las Naciones Unidas) tiene una trascendencia y difusión mucho mayor.

El Día de la Mujer pretende hacernos tomar conciencia de que los derechos de las mujeres deben ser reivindicados: ¡de acuerdo!

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial pretende que tomemos conciencia de este otro “eterno” flagelo que es la discriminación racial pero, además, discriminación contra quien sea: afrodescendientes, judíos, homosexuales, discapacitados…

Discriminación por raza, religión, género, orientación sexual, capacidades diferentes, nacionalidad y cualquier otra forma de discriminación.

(Por eso en nuestro país tenemos un referente en el tema que es la Comisión Honoraria de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y Toda Otra Forma de Discriminación)

Pero en este “día internacional” casi no hay protestas, casi no hay manifestaciones, casi no hay programas de TV dedicados al tema, casi no hay…

¿Pasa como si nada?

Reitero que no me refiero solamente a un país tal o cual.

Es cierto también que, lamentablemente, la lucha contra la discriminación del tipo que sea, muchas veces se politiza o se asocia con “intereses políticos”. No debe ser así.

La lucha contra la discriminación no debe tener color político.

También es cierto que los colectivos discriminados no siempre hacen causa común entre ellos.

Eso tampoco es bueno…

La discriminación es un flagelo que no ha decrecido sino que, por el contrario, aparece y reaparece muchas veces, dependiendo de varios factores: sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos.

El antisemitismo es una de las formas más antiguas de discriminación y, más allá de que el término más exacto debiera ser “antijudaísmo” o “judeofobia”, todos muy bien saben contra quien el antisemitismo está dirigido. Lucha eterna que debemos librar contra un odio eterno, terrible y muy peligroso, porque además va mutando, cambiando de forma. Pero no de objetivo. Y no por eso deja de ser “antisemitismo”.

Se ha hecho mucho en nuestro Uruguay en relación al tema que nos ocupa.

Pero aún se puede y se debe hacer más.

Como alguna vez ya ha sido dicho, esta lucha no hay que dejarla solamente a cargo de la legislación, las Instituciones de DDHH o de Comisiones Honorarias de lucha contra el racismo, más allá de lo muy loable de su tarea.

Considero que el “combate” principal debe estar a cargo de la educación, desde la más tierna infancia hasta los grados más alto de la Universidad. Pero con eso no alcanza.

La lucha contra la discriminación debe comenzar en el propio hogar.

Educación en el hogar.

De la misma forma que en casa se les enseña a los niños desde chiquitos muchas cosas, también hay que enseñarles desde chiquitos a no discriminar, a respetar toda clase de diversidad.

A todos por igual…

Aun así: la lucha contra la discriminación es una lucha diaria, de día por día. Que no se termina…

La fecha de hoy, 21 de marzo, nos obliga a reflexionar…