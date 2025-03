Quizás sea hora de boicotear a quienes boicotean

“Los progresistas que confunden terrorismo con autodefensa, predican la desinversión o favorecen boicots contra Israel, las universidades israelíes o las empresas judías en Judea y Samaria son o muy ignorantes o moralmente desviados. A menudo, esto último.”

No hay nada descortés en aislar a países, empresas, productos y figuras públicas que usan su fama para empoderar a enemigos que buscan destruir a Israel y exterminar a su pueblo. Háganles saber lo que piensan.

Como profesor de derecho en el sistema de colegios comunitarios, recibo periódicamente llamadas y consultas sobre el sindicato de empleados académicos. Aunque suelo relegar estas llamadas al olvido del buzón de voz, finalmente respondí porque realmente sentí la necesidad de participar. Cuando me preguntaron si me uniría al sindicato, me negué; y cuando me preguntaron por qué, dije que me preocupaba la postura de la mayoría de los sindicatos académicos respecto a Israel. En este caso, no podía apoyar a una organización que, poco después del 7 de octubre, respaldó los llamamientos a un alto el fuego inmediato que parecían implicar una equivalencia moral entre terroristas y sus víctimas.

No fue la respuesta esperada.

Pero me sentí obligado a decir algo. Demasiados académicos y políticos establecen semejante equivalencia moral o apoyan boicots odiosos contra Israel, mientras que otros guardan silencio para evitar la ira de activistas antiisraelíes a quienes, por otra parte, consideran aliados políticos. Algunos prefieren no decir nada para llevarse bien.

Yo no.

Los progresistas que confunden terrorismo con autodefensa, predican la desinversión o favorecen boicots contra Israel, las universidades israelíes o las empresas judías en Judea y Samaria son o muy ignorantes o moralmente desviados. A menudo, esto último. De hecho, a menudo legitiman a Hamás, contextualizan el terrorismo antisemita como una respuesta a la «ocupación» o culpan a Israel de la destrucción que los gazatíes se provocaron al elegir y apoyar a Hamás y respaldar o participar en el asesinato, la tortura y el encarcelamiento de rehenes israelíes. A pesar de derramar lágrimas frívolas por Gaza, los progresistas occidentales rara vez mencionan a los civiles israelíes asesinados, violados y secuestrados el 7 de octubre ni muestran compasión por los niños judíos sometidos a horrores indescriptibles.

¿Dónde quedó su indignación cuando los niños de Bibas fueron estrangulados y golpeados hasta la muerte por sus brutales captores y sus cuerpos destrozados fueron devueltos a las burlas de los ciudadanos gazatíes? No deberíamos atribuir ni un ápice de humanidad a los terroristas salvajes que aspiran a exterminar al pueblo judío —en este caso, a dos bebés a la vez— ni simpatizar con los civiles que los aclaman. La carta de Hamás deja claro que su objetivo es el genocidio, no la coexistencia pacífica, y cita fuentes islámicas como justificación doctrinal para asesinar judíos.

Los apologistas occidentales siguen instando a Israel a negociar o a buscar alternativas “moderadas” con las que dialogar. Sin embargo, no existen alternativas moderadas. Aunque muchos la consideran el interlocutor por defecto, la Autoridad Palestina continúa incitando al terrorismo, inculcando el antisemitismo y otorgando estipendios de “pago por asesinato” a las familias de terroristas que asesinan judíos (parcialmente subvencionados en el pasado con financiación estadounidense bajo las administraciones de Obama y Biden); y su carta constitutiva niega la historia, la nacionalidad y la humanidad judías. Claramente, la AP no es moderada. Además, es difícil imaginar que el reciente repunte de la actividad terrorista en Judea y Samaria pudiera ocurrir sin el conocimiento, la complicidad o la aprobación de la AP.

Basta con leer sus palabras para saber que tanto Hamás como la AP buscan la destrucción de Israel y su pueblo. Solo difieren en la estrategia: Hamás prefiere la aniquilación inmediata y catastrófica al enfoque gradual de la AP mediante un diálogo disimulado.

Los progresistas infunden categóricamente integridad histórica a los árabes palestinos, dando por sentado que representan a la población indígena original que se remonta a cientos de generaciones y miles de años en la patria judía. No es así. Y, de hecho, muchos (¿la mayoría?) descienden de tribus árabes procedentes de Egipto, la Península Arábiga y otras partes del mundo árabe-musulmán (y otras del Imperio Otomano), con una gran afluencia entre el siglo XIX y la década de 1940, atraídos por la prosperidad económica generada por los judíos.

Las falsas suposiciones sobre la historicidad árabe palestina oscurecen la verdadera naturaleza del conflicto, que no es realmente una disputa entre israelíes y árabes palestinos por territorio, sino una batalla existencial para deslegitimar a Israel y borrar la historia judía. El establecimiento de un Estado palestino que nunca existió no facilitará la paz porque el objetivo árabe nunca fue la coexistencia armoniosa con los judíos, sino la destrucción de Israel, ya sea por los medios genocidas de Hamás o por la estrategia más matizada y gradual de la Autoridad Palestina.

La tardía condena de la ONU al “trato abominable y atroz de los rehenes” tras la devolución de los cuerpos destrozados de la familia Bibas fue impropia de su carácter; suele deleitarse atacando a Israel con estereotipos antisemitas clásicos. Sin embargo, su momento de claridad moral duró poco, ya que el presidente de su Consejo de Derechos Humanos censuró una declaración en vídeo que hacía referencia a la familia Bibas, hecha por Anne Bayefsky, directora del Instituto Touro de Derechos Humanos y del Holocausto. Además, aunque la condena inicial de la ONU podría haber sugerido cierta compasión por las víctimas judías, no pudo borrar el historial de la institución de demonizar a Israel con resoluciones infundadas, acusar falsamente a Israel de violaciones de derechos humanos, intentar, a través de la UNESCO y la UNRWA, borrar la historia de los judíos de su patria y fomentar el antisemitismo global.

Y ahora, culpar a Israel por violar un alto el fuego que había terminado y que Hamás nunca cumplió realmente cuando estuvo vigente.

Críticas similares podrían haberse lanzado contra la administración Biden por imponer boicots a los judíos que viven en Judea y Samaria mientras proporcionaba a Gaza ayuda humanitaria sabiendo que iba destinada a Hamás. Aunque la intención de esa administración pudo haber sido ayudar a quienes consideraba inocentes del conflicto, ignoró la innegable evidencia del apoyo civil a Hamás. De hecho, como lo demuestran los israelíes de habla árabe que se hicieron pasar por periodistas árabes, algunos gazatíes que repudiaron a Hamás al ser interrogados en inglés respondieron de forma diferente cuando creyeron estar siendo entrevistados por medios árabes.

Los civiles que apoyan el terrorismo y abogan por el exterminio de los judíos no deben ser excusados ​​ni compadecidos. Es más, si realmente rechazan a Hamás y desean la paz, tienen la responsabilidad de demostrar su sinceridad, sobre todo considerando la complicidad de muchos gazatíes que trabajaron en Israel, se jactaron de amistad con judíos y utilizaron su acceso y relaciones para dibujar mapas que mostraban a los terroristas dónde encontrar judíos para violarlos, asesinarlos y secuestrarlos el 7 de octubre.

Ante la complicidad de “civiles” al facilitar el ataque de Hamás y asistir en el encarcelamiento de rehenes, Israel no puede permitirse el lujo de creer simplemente a los gazatíes que rechazan a Hamás cuando se les pregunta en inglés, pero que aprueban sus atrocidades cuando hablan en árabe con quienes creen que son periodistas árabes.

Tras años de practicar la taqiyya (disimulación) al expresar su deseo de paz o su disposición a reconocer la existencia de Israel (al tiempo que facilitan el terrorismo), deberían ser vistos con escepticismo cuando afirman renunciar a Hamás. Sin embargo, los progresistas occidentales parecen no aprender nunca, ya que siguen tolerando el antisemitismo disfrazado de discurso político o defensa de los derechos humanos, ya sea por ingenuidad o por sus propios impulsos antisemitas. No puede haber otra razón para validar o tolerar los boicots antiisraelíes, la violencia contra los judíos en los campus universitarios o la propaganda antisemita difundida por las élites progresistas de Hollywood.

En lugar de aceptar este statu quo, los judíos deberían responder condenando al ostracismo a los boicoteadores, así como a los políticos, académicos y artistas que menosprecian a Israel, apoyan a los antisemitas o apoyan a terroristas genocidas. Si las celebridades progresistas condenan a Israel y apoyan a Hamás por ignorancia, deberían ser denunciadas por su estupidez; y si lo hacen por malicia, deberían ser reconocidas como antisemitas. La gente decente debería dejar de ver películas, leer libros y escuchar música; y cuando aparecen en público con kufiyas al cuello o insignias rojas de “alto el fuego” que conmemoran el asesinato y desmembramiento de judíos bajo custodia policial de la Autoridad Palestina, deberían ser avergonzados como ignorantes o propagadores del odio, publicó Israel National News.

Son ellos quienes promueven el genocidio, no Israel; y no hay nada descortés en boicotear a los boicoteadores ni en castigar a figuras públicas vacías que utilizan la propaganda de celebridades para empoderar a enemigos que buscan destruir a Israel y exterminar a su pueblo.

Rechazar la producción ideológica, intelectual o artística de los progresistas antiisraelíes no se refiere a sacarlos del mercado, sino de etiquetar su trabajo como contaminado por el hedor de la intolerancia.

Esta es la razón por la que la generación de mis padres no compró automóviles alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, las óperas de Wagner no se representaron en Israel y los judíos se negaron a ver películas de la cineasta propagandista Leni Riefenstahl. Y es la razón por la que los judíos de hoy deberían (a) evitar las películas y la música de artistas que boicotean a Israel, defienden a terroristas y defienden el discurso de odio antisemita, y (b) dejar de enviar a sus hijos a esas universidades (sesenta, según el último recuento) que ahora están siendo investigadas por el Departamento de Educación de Estados Unidos por permitir el antisemitismo en los campus y no proteger a los estudiantes judíos.

Mi negativa a afiliarme al sindicato no influyó en la organización de ninguna manera; pero no podía apoyar la aparente aprobación de la equivalencia moral con respecto a la guerra de Israel contra Hamás, como tampoco mis padres podían comprar un Volkswagen. Se trata de elegir el bien sobre el mal para asegurar la continuidad judía. Como dice la Torá en el Séfer Devarim (30:15-19): “Mira, he puesto ante ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal… Escoge la vida, para que tú y tu descendencia vivan”.