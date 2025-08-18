El presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel, expresó su preocupación por la posibilidad de que la ola de antisemitismo en el mundo conduzca al distanciamiento de los judíos de su identidad.

El presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel, está más preocupado que nunca por la ola de antisemitismo en todo el mundo. “Los jóvenes judíos están amenazados. Son amenazados todos los días, hora tras hora”, dijo en una entrevista con Ynet el miércoles. “Cambian sus nombres, de nombres judíos a otros nombres, especialmente en las redes sociales, para no ser amenazados; desmontan sus mezuzot en los dormitorios, no van con colgantes de estrella de David. Estoy preocupado, por cierto, no sólo por el antisemitismo ahora, me preocupa que este antisemitismo nos cree más y más asimilación en el futuro, porque quien tenga miedo de ser judío, su hijo y su nieto no serán judíos”, aseveró.

La semana pasada, Karen Diamond, de 82 años, quien fue víctima de un ataque terrorista en Colorado por un terrorista egipcio que será acusado de asesinato, fue declarada muerta. Durante el fin de semana, una sinagoga en Melbourne fue incendiada, por segunda vez en menos de un año. “Estamos en una década difícil, en la que cada año hay más incidentes antisemitas que el año anterior, y más aún en los últimos dos años”, dijo Hagoel. “Desde el 7 de octubre, hemos visto una mano guía. El mismo 7 de octubre, el mismo día en que se violaron nuestras fronteras en el sur, Anter fue presionado en una campaña oportuna, financiada con decenas de millones de dólares, por el mismo eje malvado que trató de crear una grieta y construir el antisemitismo. Creó una narrativa de odio a los judíos y odio a Israel. Lo vimos principalmente hace un año en los campus de Estados Unidos. Todo esto es el resultado de una campaña”.

Según él, “hoy no hay concentración judía que no tenga estas preocupaciones. Lo vemos en los Estados Unidos, especialmente, pero en todo el mundo. Nosotros, en la Organización Sionista, estamos preocupados. Por un lado, estamos haciendo todo lo posible para fortalecer la resiliencia de las comunidades, estamos haciendo todo lo posible para ayudarles a fortalecer su identidad judía y a estar conectadas con el pueblo de Israel y el Estado de Israel, pero por otro lado,estamos viendo aliá a Israel. Desde el 7 de octubre, más de 45.000 judíos han emigrado a Israel, y es conmovedor”.

–Mencionaste a Estados Unidos, hablemos por un momento de lo que está sucediendo en Nueva York. El antiisraelí Zohran Mamadani es el candidato del Partido Demócrata a la alcaldía. Su elección podría tener repercusiones también para los judíos de Nueva York. Incluso se predice que más adelante, si es elegido, veremos un aumento en las tasas de asimilación, y aún más el ocultamiento de las características judías.

–Mira, no es sólo un alcalde, es el alcalde con la mayor concentración de judíos en el mundo, incluido Israel. Es la ciudad con más judíos, ¿verdad? Y esto nos preocupa mucho, porque no es sólo un musulmán. Es un musulmán antisemita, se define a sí mismo como un hombre de BDS, ¿verdad? Tenemos miedo, por supuesto que tenemos miedo, porque hoy hay un alcalde en Nueva York que ama y respeta mucho a Israel, Eric Adams. Este es un alcalde que conocí hace tres meses, cuando abrimos juntos un departamento para combatir el antisemitismo en el municipio. Desafortunadamente, no va a ser así si Mamadani es elegido. Pero eso no ha sucedido, todavía no ha sido elegido.

–Se puede ver el nivel de apoyo a él en las encuestas, y la influencia de las redes sociales también es evidente, se puede ver el apoyo a él entre los jóvenes.

–Incluso entre los judíos. Por lo general, no nos involucramos, pero he estado hablando con líderes de la comunidad judía en los últimos días y les digo: amigos, el hecho de que estén acostumbrados a votar por los demócratas no siempre es correcto.

–¿Le parece ilusorio que haya judíos que no sólo estén considerando votar, sino que realmente lo apoyen?

–Es delirante. A mis ojos, como israelí, es delirante. A los ojos de los estadounidenses, es menos delirante, porque al final hay un sistema electoral, hay una práctica electoral, y lo diré con un aguijón, un poco como una manada de elecciones. Cuando estás acostumbrado a votar por un demócrata, no importa quién lo encabece, vas con él.

–¿Qué pasará si la guerra en Gaza continúa? ¿Sólo la veremos empeorar? ¿Y si esta guerra llega a su fin, podríamos volver atrás, también en términos de antisemitismo?

–Creo que hay un impacto de la guerra en Gaza, pero no nos confundamos. Como dije al principio de mis observaciones, estamos en un decenio en el que cada año se producen más incidentes antisemitas violentos en el mundo que el año anterior. En los últimos diez años no ha habido tantas guerras aquí, ¿de acuerdo? Así que vamos, al final había odio hacia los judíos antes de 1948. Les voy a contar otro pequeño secreto, incluso antes de 1967. Que no jueguen con nosotros.

–Las elecciones para el Congreso Sionista Mundial están programadas para octubre. Bastantes ministros del Likud quieren entrar en escena. Vimos al ministro Miki Zohar, al ministro Shlomo Kari, al ministro Haim Katz, que también tiene algunos poderosos detrás de él. ¿Cuál es la razón por la que tantos políticos de repente lo están mirando?

–Con humor, digo que estoy terminando un muy buen período, por lo que todos quieren ser parte de él. Pero eso, por supuesto, es en el camino del humor. Como ciudadano preocupado, veo cómo los ministros en tiempos de guerra están ahora ocupados en un ámbito que no es el suyo, y también tenemos que recordar que este noviembre hay una conferencia del Likud en Israel, después de que no ha habido nadie durante 15 años, y están calentando los motores en su camino. Pido la confianza del público del Likud que me eligió hace cinco años para ser presidente de la Organización Sionista Mundial, pido la confianza para hacer otro mandato, un segundo mandato, y para seguir haciendo el bien al pueblo de Israel, para seguir conectando a los judíos de la diáspora con Israel, porque somos un solo pueblo.

–Si dejo a un lado el humor por un momento, según nuestra corresponsal Moran Azoulay, hay ministros de alto rango que se reúnen con 100 miembros del Comité Central del Likud cada semana, ¿cuál es la razón por la que tienen sus propias listas?

–En primer lugar, es su derecho. Este es un movimiento democrático, tal vez el único movimiento democrático que nos queda. No es fácil para mí, porque tengo que levantarme temprano en la mañana, dormir hasta tarde en la noche y lidiar con este asunto, pero hay algo hermoso aquí. Es agradable ver y conocer a nuestros electores, los miembros del Comité Central del Likud. A sus ojos, actualmente están preocupados con la pregunta de “qué va a ser lo siguiente”.

–¿Qué, están buscando trabajo?

–Quizás, quizás, o la fuerza, o como he dicho, se están preparando para la conferencia del Likud en noviembre, o todos juntos. Al fin y al cabo, estoy aquí para seguir trabajando de verdad, para seguir haciendo cosas por el pueblo de Israel. Debemos recordar que estamos en uno de los períodos más desafiantes del pueblo judío desde el establecimiento del Estado, y este desafío puede convertirse en una oportunidad. Hay muchas oportunidades aquí. Por cierto, una de las oportunidades son los judíos del 8 de octubre, judíos que, después de que todos recibimos la misma bofetada el 7 de octubre, de repente recordaron y regresaron al judaísmo, y quieren ser parte de él. Nosotros, en la Organización Sionista Mundial, reconocemos esta oportunidad y queremos conectarlos con el pueblo de Israel y el Estado de Israel.