Quién es Noam Bettan, representante de Israel en Eurovisión 2026

El joven cantante franco-israelí Noam Bettan será la voz de Israel en Eurovision 2026 con la canción “Michelle”, una propuesta en hebreo, francés e inglés que ya genera repercusión dentro y fuera del certamen. Ganador del popular programa “HaKokhav HaBa”, Bettan llega al festival en medio de un clima de fuerte tensión política y debate internacional sobre la participación israelí.

Este martes 12 de mayo arranca Eurovisión 2026. Lo hace de la mano de la primera semifinal de esta 70ª edición marcada por la renuncia de cinco países importantes dentro del festival. España es uno de ellos, pero no está solo en esta decisión. Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia tampoco estarán en el escenario de Viena. El motivo: la presencia de Israel. La Unión Europea de Radiodifusión no le negó la participación a la cadena pública israelí.

Este año la KAN ha tomado la decisión de enviar a una voz masculina después de haber apostado durante tres ediciones consecutivas por mujeres. Se trata de Noam Bettan, un artista de 27 años que ha conseguido hacerse más conocido tras ganar el reality HaKojav Abá (‘La próxima estrella’).

Así es Noam Bettan

Cantante y compositor, Bettan es hijo de inmigrantes franceses, pero se crio en Ra’anana (Israel). Su trayectoria artística comenzó después de finalizar el servicio militar en la Fuerzas de Defensa israelí. Como hemos dicho anteriormente, saltó a la fama gracias al concurso donde tanto el jurado como la audiencia valoraron su capacidad vocal y su forma de interpretar.

Su triunfo es un ejemplo de constancia porque hace 10 años, es decir, cuando solo tenía 17 quiso representar a Israel en Eurovisión, pero no lo consiguió. Este año lo volvió a intentar y alcanzó es plaza en el certamen musical.

En los últimos ocho años, Bettan ha ido consolidando su trayectoria musical con el lanzamiento de diferentes trabajos que han logrado gran repercusión en emisoras de radio y en plataformas digitales. En la final del concurso destacó con una interpretación de una balada en hebreo y otra en francés. Con un estilo centrado en temas emotivos, se ha posicionado como una de las figuras emergentes más destacadas del pop israelí actual.

Al festival se presenta con el tema Michelle, una canción que habla sobre el amor, concretamente uno roto, que duele, pero de esos de los que siempre se aprende. En sus versos mezcla hasta tres idiomas diferentes: hebreo, francés e inglés. Lo más curioso de todo es que la canción ha sido compuesta por Nadav Aharoni, Tzlil Kalifi y Yuval Raphael. Para los seguidores del festival este último nombre es conocido porque se trata dela representante de Israel de la pasada edición. Con ella el país logró el segundo puesto.