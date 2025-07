«Quería mostrar lo que pasó el 7 de octubre»: Yariv Mozer habla sobre el documental ganador de un Emmy

Yariv Mozer reflexiona sobre su documental ganador de un Emmy, «We Will Dance Again», que arroja luz sobre la masacre de Nova y la lucha en curso para rescatar a los rehenes que aún se encuentran en poder de Hamás.

“La historia del 7 de octubre no terminará hasta que se libere al último rehén”, declaró Yariv Mozer en una entrevista en Nueva York dos días después de que su documental, We Will Dance Again, que narra la masacre del festival de música Nova, ganara el jueves un Emmy a Mejor Documental de Actualidad.

“Aquellos que estaban en el migunit [refugio antiaéreo al aire libre] y hablaron en la película, su amigo, Alon Ohel, sigue en los túneles de Gaza. Y está vivo y todos sabemos que está vivo”, dijo, refiriéndose a varios de los entrevistados en We Will Dance Again, quienes huyeron del festival de música y se escondieron en un refugio antiaéreo, donde algunos fueron masacrados, otros tomados como rehenes y otros rescatados.

Mientras que la mayoría de los directores disfrutarían de su victoria, Mozer aún conserva la urgencia por la masacre y los rehenes restantes que lo impulsaron a realizar la película, aunque reconoció que fue un gran hito para él.

“Para mí, el Emmy es un sueño personal, como cineasta y creador de televisión”, dijo. “Pero en esta película en particular, sentí que era algo más grande. Es algo nacional, pero es más que eso, porque creo que ahora todo el pueblo judío se siente atacado, se siente más antisemitismo, y obtener este tipo de reconocimiento por una película así es enorme”.

También expresó su orgullo por el reconocimiento que recibió la película en mayo con la Medalla de Honor de la Academia de Televisión, una distinción que la organización que otorga los Emmy otorga solo a unas pocas películas al año.

No fue fácil crear una película tan profunda sobre la horrible matanza de más de 370 personas en el lugar más mortífero del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023, pero Mozer es un cineasta ecléctico y experimentado.

Al principio de su carrera, dirigió el drama Caracoles bajo la lluvia, sobre un estudiante que lidia con su identidad sexual, y ha realizado documentales sobre una amplia variedad de temas, incluyendo La confesión del diablo: Las cintas perdidas de Eichmann, Los diarios de guerra de Golda y Los hombres invisibles, una mirada a los palestinos homosexuales en Israel. Todos sus demás trabajos lo prepararon para realizar Bailaremos de nuevo.

¿Cuál es la estructura y el estilo del documental?

LA PELÍCULA es un triunfo cinematográfico, un documental cautivador que presenta meticulosamente un relato completo del Nova, narrado a partir de clips de video y audio grabados tanto por las víctimas como por los terroristas, combinados con entrevistas a sobrevivientes, así como videos grabados por los equipos de emergencia en el lugar de los hechos.

Aunque se han realizado otros documentales e innumerables reportajes periodísticos sobre el evento, Mozer logró estructurar el material de una manera cautivadora y llena de suspenso.

También tuvo acceso a algunas de las imágenes de GoPro filmadas por los terroristas, de las que nadie más disponía. Eligió con ingenio a los entrevistados para iluminar cada faceta de la masacre: los que se escondían en los campos, dentro del recinto principal del festival, en los refugios antiaéreos y mucho más.

El hecho de que cautivara a los votantes del Emmy demuestra el gran éxito de Mozer y su equipo al capturar ese fatídico día. Reunió a varias empresas israelíes e internacionales que respaldaron la película: See It Now Studios, SIPUR, Bitachon 365, MGM Television (una división de Amazon MGM Studios), HSCC-Slutzky Communications, BBC y Hot 8. Está disponible en streaming en EE. UU. en Paramount+ y en Israel en Hot 8, Next TV y Hot VOD, donde es el título más visto.

Se estrenó en la Biblioteca Nacional de Israel en Jerusalén en agosto de 2024, con la asistencia de numerosos sobrevivientes y familiares de las víctimas, y fue la proyección más emotiva a la que he asistido.

El discurso de aceptación del Emmy de Mozer, el jueves por la noche, también fue un momento emotivo. Estuvo acompañado por Yuval Siman-Tov y Tamir Leshetz, dos de los sobrevivientes de Nova entrevistados en el documental, así como por Natalia Casarotti, madre de Keshet Casarotti-Kalfa, una joven de 21 años asesinada en el festival. La imagen de Casarotti-Kalfa se ha convertido en un símbolo de la tragedia.

Mozer dedicó su premio a los rehenes y también habló de uno de los productores de la película, Michal Weits, quien resultó herido en un ataque con misiles iraníes en Tel Aviv.

Ella se había refugiado en la habitación segura de su casa con su esposo e hijos cuando impactó el misil, y fue hospitalizada, pero ya le dieron de alta, dijo.

El 7 de octubre, Mozer supo al instante que quería documentar lo que estaba sucediendo y pasó ese día enviando mensajes de texto a oficiales del ejército, «intentando obtener permiso para ir al sur».

Relató: «Dos días después, ya me acompañaba una unidad de comando al lugar de la masacre de Nova, así que fui uno de los primeros en entrar. Iba con un camarógrafo. Todos estaban asegurados con cascos y chalecos, y yo, simplemente, sin nada… El lugar seguía intacto, aún se veían cuerpos de terroristas. La mayoría de los cuerpos de las víctimas fueron retirados la noche del 7 de octubre, pero, por ejemplo, la unidad de vigilancia estaba llena de todo lo imaginable: objetos, teléfonos, partes del cuerpo, cabello. El olor era terrible; había sangre, moscas».

Esa noche, contactó con Emilio Shenker de SIPUR, quien organizó una presentación a los estudios MGM. Mozer presentó su proyecto al estudio a la mañana siguiente y lo aceptaron. «Esta fue la respuesta más rápida que he recibido en esta industria. Esto simplemente no sucede». Más tarde, las demás compañías se sumaron.

Tras esta temprana incursión en los campos de la muerte, se puso a investigar, reuniendo un equipo que revisó miles de horas de video y encontró sobrevivientes «que fueran capaces de sentarse mentalmente frente a una cámara y contar sus historias».

Los momentos que considera más desgarradores del documental fueron tres ejecuciones llevadas a cabo por terroristas, que quedaron grabadas en video. «Quería que el público viera lo que sucedió el 7 de octubre. Quería que la gente, especialmente fuera de Israel, viera qué es Hamás. Que entendiera qué es el terrorismo», dijo.

No se puede llamar a los luchadores por la libertad de Hamás combatientes legítimos ni militantes. Son terroristas yihadistas puros y sanguinarios, sin distinción entre árabes, israelíes, cristianos ni musulmanes. Esto no les interesó. Fue puro terror, y solo viéndolo con tus propios ojos puedes comprender lo que ocurrió. Para comprenderlo y conectar emocionalmente con ello, hay que verlo.

Ver a una mujer indefensa levantar las manos y recibir un disparo a quemarropa es algo que no he visto en mi vida, excepto el Holocausto… Y en esos momentos, los terroristas de Hamás estaban transmitiendo en directo.

Las consecuencias personales de hacer la película

Hacer la película le afectó mucho, dijo, y ahora está en terapia y lucha contra el insomnio, al igual que muchos de los miembros del equipo. «Todos pasamos meses sin dormir», dijo.

«Pero nunca pensé mucho en esto. Porque piensas en los supervivientes, y algunos de ellos se convirtieron en mis amigos cercanos. Estoy en contacto con muchas de las personas que aparecen en la película. Y cuando piensas en su realidad, lo que viven y su experiencia postraumática, ¿cómo puedes pensar en ti mismo?»

Está totalmente concentrado en el objetivo, del que habló en su discurso de aceptación, de traer a casa a los rehenes restantes.

«Quería alzar la voz por los rehenes que aún están allí, y esta guerra se libra a sus espaldas, poniéndolos en mayor riesgo», dijo.

Describió cómo no estaba seguro de que le permitieran llevar un pin de rehén en los Emmy, por lo que también usó una corbata amarilla y un pañuelo de bolsillo amarillo. “Tenemos que traerlos de vuelta”, dijo.