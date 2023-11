Queremos que nuestros hijos regresen; quieren que sus presos regresen

Delfino Costa Rica- por Amir Rockman, Cónsul de Israel en Costa Rica

Con la noticia del alto el fuego temporal entre Israel y Hamás, que implica la liberación de algunos de los rehenes brutalmente secuestrados por Hamás el 7 de octubre y, a cambio, la liberación de un mayor número de prisioneros palestinos de las cárceles israelíes, es importante resaltar la contraste entre los dos grupos.

¿Quiénes son los niños israelíes que Hamas mantiene como rehenes? El más pequeño, Kfir Bibas, tenía nueve meses cuando se lo llevaron. Muchos de los otros secuestrados no son mucho mayores (de hecho, se cree que una de las mujeres secuestradas dio a luz en cautiverio). Muchos de los rehenes vieron a sus padres, sus hermanos y sus amigos masacrados, quemados, mutilados y violados el 7 de octubre. Nunca han cometido actos de violencia. Muchos de ellos ni siquiera saben todavía qué es la violencia, o al menos no lo sabían hasta el 7 de octubre. Ciertamente no sabían lo que era ser arrancados de sus casas mientras éstas literalmente arden, arrojados en una motocicleta o en un camión, llevado a un lugar extraño, humillado y arrojado a un túnel. Eran miembros de familias felices en comunidades pacíficas, entre ellos muchos que participaban activamente en la promoción de la paz con la vecina Franja de Gaza. Todos ellos fueron secuestrados simplemente por estar en Israel.

¿Quiénes son los menores y mujeres palestinos que Hamás pretende liberar? He aquí algunos casos representativos, seleccionados al azar: Ibrahim Samir Ibrahim Tzabach, 16 años, arrestado por intento de asesinato y posesión de armas. Otro es Ibrahim Awad Mohamad Abiat, de 17 años, arrestado por intento de asesinato. Adam Mahmud Mhamad Abu Hamed, 16 años, arrestado por cometer lesiones corporales graves, incendio provocado, apoyar el terrorismo y dañar maliciosamente la propiedad. La lista continua. La mayoría tienen 16 o 17 años, aunque algunos tienen tan solo 14, lo que es una triste indicación del alcance y la profundidad del odio hacia los israelíes inculcado a los estudiantes por el sistema educativo palestino.

Como todos los países, los tribunales israelíes a veces están obligados a condenar a menores por delitos penales. Lamentablemente, con demasiada frecuencia los tribunales israelíes se ven obligados a condenar a jóvenes palestinos por actos terroristas.

Los dos grupos son imágenes llamativas, distorsionadas: Hamás secuestró a personas inocentes simplemente por ser quienes son, mientras que Israel condena a personas basándose en lo que han hecho. Los israelíes quieren recuperar a sus hijos; Hamás quiere que presos por terrorismo sean liberados.

¿A quiénes mantiene Hamás como rehenes en los túneles, impidiendo el acceso a ellos a la Cruz Roja Internacional y privándolos de todos los derechos humanos? Son mujeres, niños y bebés que eran inocentes hasta el 7 de octubre, cuando los terroristas de Hamás les quitaron la inocencia. Ahora saben cómo es el terror, cuán feo y cruel puede ser el mundo.