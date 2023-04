Quemar a Judas, ridiculizar a los judíos: las tradiciones antisemitas de Pascua persisten en Europa

Enlace Judío México

En una procesión festiva en Pruchnik, un pequeño pueblo en el sureste de Polonia, los habitantes observan la quema ceremonial de una efigie con kipá que llamaron Judas como parte de un evento cristiano de Pascua. En un pequeño municipio holandés, decenas de hombres vestidos a juego marchan por las calles de su ciudad cantando sobre el asesinato de Jesucristo por parte de los judíos, publicó The Times of Israel. Foto: Municipio de Dinkelland

Las protestas mediáticas y diplomáticas no están disuadiendo a los locales en los Países Bajos y Polonia de organizar eventos religiosos centrados en el sentimiento antijudío.

Estas escenas que suenan medievales no son anécdotas de la rica historia de antisemitismo de Europa: ambas son eventos contemporáneos de Pascua anuales.

Testimonio de las raíces profundas y permanentes del odio a los judíos en el continente, los eventos celebrados la semana pasada se encuentran entre varias tradiciones que persisten en la Europa del siglo XXI, a pesar de las repetidas protestas de los judíos y otros críticos.

La efigie que se exhibe en Pruchnik es parte de una marcha anual en la que los lugareños representan un juicio para Judas Iscariote, quien, según los evangelios canónicos del cristianismo, traicionó a Jesús y lo llevó a su ejecución. Los lugareños golpearon la efigie y le prendieron fuego.

Los villancicos antijudíos en la ciudad de Ootmarsum, al este de los Países Bajos, muestran a cantantes vestidos a juego que denuncian a “los judíos que con su consejo falso sacrificaron a Jesús en la cruz”.

El personaje de Judas también está representado en esa tradición holandesa de Pascua: algunos de los hombres que cantan villancicos a través de Ootmarsum fuman un cigarro durante la ceremonia. En la tradición local, los fumadores son conocidos como “Judas”.

Amichai Chikli, ministro de Asuntos de la Diáspora y lucha contra el antisemitismo de Israel, protestó por la quema de efigies en Polonia. Tales eventos “han llevado a lo largo de la historia a libelos de sangre, discriminación y pogromos contra judíos inocentes y otros transeúntes”, escribió Chikli en una carta a principios de esta semana al embajador polaco en Israel.

Chikli también escribió al embajador griego para quejarse de la supuesta quema de una bandera israelí el 11 de abril en un partido de la Basketball Champions League en Atenas, y al embajador ucraniano para protestar por la inclusión del municipio de Kiev de un colaborador nazi en una lista de personas en consideración por tener una calle con su nombre.

En los Países Bajos, los villancicos de Pascua en Ootmarsum han sido criticados, incluso por el influyente rabino holandés Lody van der Kamp.

El rabino, que nació en el este de los Países Bajos, calificó la tradición el año pasado de “incomprensible” en una entrevista.

“No entiendo cómo los residentes de Ootmarsum pueden cantar esto conociendo la historia de su ciudad”, agregó, y señaló que cuatro judíos fueron asesinados a tiros allí durante el Holocausto.

La reprimenda parece estar conduciendo a algún cambio: el año pasado, el comité organizador de la procesión introdujo letras alternativas para el villancico sobre los judíos, titulado “Cristo ha resucitado”. La nueva versión reemplaza “judíos” por “pueblo”.

Pero no todos los villancicos se han sumado, según el periódico local Tubantia. Muchos participantes en el evento anual, que termina con una gran fogata, se apegan a la letra que acusa a los judíos de deicidio.

Lars Telgenhof, un participante en la procesión, le dijo a Tubantia que algunos de los manifestantes “no están de acuerdo con la forma en que esta hermosa tradición está bajo presión externa”.

Un visitante de un pueblo cercano, que se encuentra entre los cientos de turistas que vienen a Ootmarsum anualmente para ver la procesión de villancicos de Pascua, defendió la letra original de Tubantia.

“¿Por qué debería involucrarme?”, exigió Jaap Meerkerk. “Que los incesantes quejosos encuentren algún otro objetivo que no sea esta hermosa tradición. Aquí nadie vino a ofender a nadie”, dijo Meerkerk.

John Joosten, el alcalde del municipio de Dinkellan que comprende Ootmarsum, el mes pasado escribió un artículo de opinión titulado: “Nuestra comunidad no tolera la discriminación” en el que recomendaba dar la bienvenida a los refugiados. No mencionó la procesión. Su oficina no respondió de inmediato a la solicitud de The Times of Israel sobre su reacción a los villancicos.