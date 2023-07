Quedó inaugurado el mural del artista Roberto Cadenas y su equipo en Zijron Yaakov

En el mes de mayo, anunciábamos que el artista Roberto Cadenas había sido invitado por la Embajada uruguaya en Israel a realizar un mural conmemorativo de los 75 años de relaciones diplomáticas entre ambos países (https://cciu.org.uy/uruguay-israel-hermandad-en-el-arte/). En los últimos días se inauguró el mural elaborado por el artista junto a su esposa y colega Janet Cabrera. El mural se encuentra en el Consejo Central de Zijron Yaakov. En la foto: Janet Cabrera y Roberto Cadenas

Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski

Notoriamente emocionados, Roberto y Janet recibieron un gran abrazo de los presentes, en muchos casos literalmente hablando y en otros, a través de la calidez del reconocimiento y el interés del público que se hizo presente y colmó la sala en la que fue hecho el mural, que probablemente, por su destacada ubicación, nadie que llegue al Consejo local dejará de ver.

Cadenas, con una enorme trayectoria en su haber, dejó ahora su estilo plasmado también en Israel, en el mural que lleva el nombre “La radio, hermandad de los pueblos”. La radio simboliza , tal cual explicó el artista, la creación del Estado de Israel , lo cual se origina en un relato que escuchó hace muchos años del coleccionista de arte Ben-Sion Zelman, hoy amigo personal, quien también estaba presente en el evento. Se trataba de su vívido recuerdo, siendo un niño de 6 años, de la transmisión que escuchó por radio de aquel 29 de noviembre de 1947 en las Naciones Unidas, cuando se resolvió aprobar la resolución que recomendaba crear en la Palestina del Mandato Británico un Estado judío y otro árabe. Esa fue la antesala de la fundación de Israel.

“Ben-Sion nos contó en su momento que recordaba los festejos de la gente en la calle tras oirse por radio aquella votación, en la que el Embajador uruguayo Fabregat pronunció un discurso muy bueno”, recuerda Roberto Cadenas. “Nos quedó a emoción de ese relato y la que sentimos nosotros mismos como uruguayos. Eso quedó ahí flotando y dijimos: algún día vamos a hacer un mural allí”.

No fue fácil concretarlo. Tal cual contó el coleccionista Ben-Sion Zelman, durante mucho tiempo no se logró “conseguir una pared”. El entonces embajador Bernardo Greiver intentó por varios lados pero la idea y el entusiasmo no tenían cómo realizarse. Hasta que el embajador pidió al Cónsul de Honor de Uruguay en Zijron y el norte, Abraham Maman-quien se desempeña como tal desde hace 30 años- que también él lo intente. Maman habló con Ziv Deshe, presidente del Consejo Local Zijron Yaakov, -la localidad en la que Abraham vive desde hace décadas- y éste aceptó ceder la pared central de la sede oficial de su gobierno para el mural de amistad uruguayo-israelí.

En la ceremonia, el jefe del Consejo Local de Zijron Yaakov Deshe comentó, antes de leer el discurso “formal” que había preparado, que debe agregar unas palabras espontáneas para destacar la emoción del evento y de los presentes, lo cual lo había contagiado a él y le hacía sentir muy orgulloso que un mural así engalane su localidad. Destacó que esto se concreta cuando Israel cumple 75 años, al igual que la amistad uruguayo-israelí, y cuando Zijron Yaakov, que jugó un papel importante en la lucha por el Estado judío, cumple 140 años de existencia, ya que fue una de las localidades pioneras establecidas mucho antes de la independencia.

Los símbolos del mural

La radio es un elemento central, que simboliza la creación de Israel. En la parte inferior- propia del estilo de Cadenas que muestra dos dimensiones, las raíces y arriba la realidad creada por ellas- hay lo que podrían parecer tuberías, raíces a color. “Esto absorbe la vida, pasa por el motivo de un huevo, que también simboliza gestación, y de alguna forma es algo que sostiene a Israel, y que si uno mira bien, puede ver que forma una Menorá”, en evidente referencia al tradicional candelabro judío.

Comentamos a Roberto que hay varios elementos claramente identificables, como una matrícula del departamento de Flores, un dibujo del Palacio Salvo, entre otros, pero que lo interesante sería saber por qué los incluyó, ya que tenemos claro que no el mural no es meramente un conjunto de elementos sino algo bien hilvanado, con significado.

“Nosotros hacemos una especie de paralelismo entre lo que son dos estados como Uruguay e Israel y la amistad entre ellos”, responde Roberto Cadenas. “A su vez a nosotros, que somos montevideanos, nos han acogido con mucho amor en el departamento de Flores donde trabajamos hace muchísimos años. Para nosotros es un reconocimiento porque es parte de nosotros, no solo tenemos la chapa sino también, en la punta derecha del mural, el dibujo de las grutas del palacio, que en parte se están como fusionando con la muralla de Jerusalem”.

El mural también incluye varios motivos de violines, pensando en los grandes violinistas de Israel, aunque no se trate necesariamente de un instrumento autóctono.

Un elemento muy notorio son las bombillas. “Evidentemente, es un símbolo característico de Uruguay, pero además, se usa en la ronda de amistad, entonces lo que hicimos acá es hacer como si emergieran ´misiles de la amistad´, y eso también es un mensaje”, explica Roberto.

Las herramientas que aparecen a ambos lados del mural pertenecieron al museo de los primeros inmigrantes. También hay varios relojes como símbolo directo del transcurso del tiempo. Y en la parte superior, “una conversación” entre el Palacio Salvo- con la antena de Canal 4 que ahora ya no está- ícono de Montevideo y recuerdo claro de la niñez de ambos, y la torre de David, símbolo de Jerusalem.

El homenaje de Israel

En el acto estuvo presente también Yonatan Peled, Director General de la Cancillería israelí para América Latina y el Caribe, quien no dudó cuando le pedimos unas palabras sobre el significado de este nuevo eslabón de amistad entre ambos países.

El evento mismo de la inauguración del mural, fue un elemento de unión. Es que la Embajada de Uruguay difundió la invitación, los uruguayos en Israel se hicieron eco y también el propio Consejo Local Zijron Yaakov tenía a sus invitados, por lo cual los discursos fueron todos traducidos y por ende escuchados en español y hebreo. Estuvieron presentes varios embajadores de países latinoamericanos, que así honraron con su presencia al flamante Embajador de Uruguay en Israel Manuel Etchevarren, quien pocos días antes había presentado las credenciales al Presidente de Israel Itzjak Herzog.

Y en el evento, estaba emocionado.