¿Qué se juega Hamas en esta operación?

De Guillermo Lafferriere (hilo en X – ex Twitter)

Guillermo Laferriere, analista argentino, desarrolló en Twitter un extenso y clarificador hilo para entender más sobre el ataque terrorista de Hamas y que es lo que motivó a quienes lo planificaron. Compartimos su interesante análisis.

Este análisis no se enfocará en las operaciones que han comenzado a desarrollar a raíz del ataque terrorista de Hamas sobre Israel sino a colocarnos del lado de quienes esto han planificado. No me refiero a la operación que sorprendió a todos…

Quiero invitarlos a mirar mucho más allá. A lo que ellos esperan lograr. Veamos si puedo aportar algo.

El punto de partida es que hay dos niveles de análisis: el que pueden tener Hamas y Hezbollah por un lado y finalmente Irán.

Comencemos con esto a. Hamas: 1) Subestimar a los fanáticos nunca es bueno. 2) Pensar que sólo proceden sin una mirada de futuro puede también ser un error 3) No hay dudas que tienen determinación y que sus escrúpulos morales tienen en general un nivel bajo o ninguno 4) Ambos grupos sabían al planificar esta acción que colocaban a Israel en dirección a una única salida: hacer la guerra y esta de una manera durísima 5) No podía escapárseles que Israel no tenía espacio alguno para detener su respuesta militar a fin de negociar con Hamas por los rehenes. Pensemos: ¿Qué puede ofrecer Israel?: ¿Una tregua? ¿Dejar en libertad terroristas? ¿Sentarse a establecer una ronda de negociaciones con Hamas? Todo esto es imposible de aceptar para ningún gobierno que se precie de ser responsable 6) Hamas sabía de entrada que no habría posibilidad de usar a los rehenes como medios para detener la respuesta israelí y que seguramente se trataría de rescatarlos; algo esto último que podrá ser exitoso en algunos casos pero difícilmente para todos ellos… 7) El amenazar con la muerte de rehenes si se recibían ataques fue la herramienta que ya emplearon y al momento de escribirse estas líneas no hay conocimiento de la ejecución de alguno de ellos, acción esta otra que sería difundida en redes 8) La locura de amenazar con estas ejecuciones es una ya empleada por muchos años por otros grupos como el Estado Islámico, y ellas no estaban dirigidas a los países de esas víctimas!!! El objetivo está en apuntar a los futuros integrantes de la organización… 9) Hamas sabe que Israel debe ingresar a Gaza con sus soldados de infantería y sus blindados. No hay otra opción para Israel si desea dar permanencia a la afectación que sus cazas hacen sobre la infraestructura de Hamas 10) En ese combate urbano contra las tropas de Israel es donde Hamas juega su suerte.

Seguramente apuesta a cosas como estas: (a) La difusión de las imágenes de los civiles palestinos que mueran o sean heridos en los combates (es inevitable esto) (b) Arrastrar las operaciones por un largo tiempo, de forma de generar en Israel la idea que no se puede alcanzar el objetivo de sacar a Hamas de Gaza (c) Apoyarse en la extendida red de comunicadores occidentales que prontamente olvidarán lo sucedido este fin de semana en Israel y focalicen todo en los civiles que mueren en Gaza a consecuencia de la acción militar israelí. Ya imagino comparaciones de los nazis aplastando el gheto de Varsovia con la de los soldados israelíes peleando contra Hamas en Gaza (no pidan a la prensa en general ni al público que explique las diferencias de ambos hechos) (d) Hamas apuesta al tiempo. Al desgaste. Y a la presión internacional. Incluso países occidentales que hoy están con Israel no dudarán en “pedir que se detengan las operaciones militares”. Esto ya ha sucedido no pocas veces…

Ahora el análisis sobre el interés de b. Irán: 1) A mi juicio Hezbollah es una herramienta de las tantas que emplea Irán, por lo que pondremos focos en los líderes iraníes, es decir la conducción política iraní 2) De nuevo no son estúpidos. Son profundamente inteligentes, persistentes y focalizados en sus acciones 3) Si bien padecen un descontento inmenso de parte de sectores de la ciudadanía con el régimen, en los hechos no hay amenaza alguna al control del país, por lo que no esperan ellos una conmoción que los desaloje del poder 4) Saben que han desarrollado capacidades misilísticas que les permiten alcanzar Israel, pero ello sólo con cargas convencionales. No tienen capacidad nuclear alguna. En cambio Israel tiene un amplio arsenal de medios como para golpear a Irán con mayor precisión que ellos y sin recurrir al recurso nuclear 5) Saben que la geografía les ayuda: No hay posibilidad alguna que Israel pueda encarar una campaña terrestre tan lejos de sus fronteras 6) Creen que las operaciones en Gaza pueden causar un daño importante a Israel en la medida que ella sea muy prolongada y con gran cantidad de civiles muertos o heridos 7) Creen que aun siendo exitosos los israelíes en lograr una campaña “corta” en Gaza luego deben volcarse a operar contra Hezbollah en Líbano y en Siria. Lugares que ofrecen chances de operaciones prolongadas… De nuevo el tiempo 8) Irán tengo para mí descree que Israel esté dispuesto a golpear duramente al régimen. De una manera tan dura que este caiga. Pues para hacer ello no hay recurso convencional alguno que pueda lograrlo… 9) En definitiva Irán cree que Israel al ir a la guerra contra Hamas y en última instancia contra Irán que es “el cerebro” detrás de todo esto, se ha metido en una situación que en un tiempo se mostrará como sin salida y que en esa instancia se humillará y cederá.

El desafío de Israel: 1) Israel sabe bien en lo que se mete 2) Ya ha tenido experiencias negativas en zonas urbanas en el pasado 3) No se le escapa la “volatilidad” de los apoyos que hoy recibe y que los mismos se enfriarán ante las imágenes que inevitablemente la guerra proporcionará 4) Creo que piensan que la conmoción que los ataques causaron en la ciudadanía le dan “espacio” para que esta misma acepte la dureza de las acciones que comenzó a tomar y las que le seguirán 5) En contra de esto es que Israel en general apuesta a campañas cortas y contundentes, y lo que enfrentará tiene un potencial enorme de ir en sentido contrario 6) Sabe además que su fracaso coloca a Israel en una situación de enorme fragilidad hacia el futuro. De ser el núcleo que emite “seguridad colectiva frente a Irán” para Medio Oriente la dejará fuera de esa situación y abrirá las puertas a la proliferación nuclear en la región quitando a Israel del monopolio que de ella hoy hace (aunque no niegue ni afirme nada relativo a esas armas) 7) Sabe que Irán mientras estén los ayatollas será una fuente permanente de amenazas para Israel. Conoce que Europa y la administración Biden son tan débiles que han aportado ayuda financiera a Irán creyendo con ello limitar el camino de ese país a un arma nuclear 8) Sabe que no puede siquiera permitir que Irán haga una prueba nuclear y sabe también que está sola en la decisión de impedirlo… 9) ¿Pensará Israel que ha llegado el momento de afrontar decisivamente el peligro que Irán le representa? 10) ¿Habrá desarrollado sistemas de armas convencionales que puedan generar un daño permanente a las intenciones iraníes de obtener un arma nuclear? Si la respuesta a esto es no, no queda más que una terrible opción para Israel en este tema 11) ¿Apostará a que la contundencia de la manera en que se imponga sobre Hamas sirva de impulso para que Irán se modere? 12) ¿Estará dispuesta a llegar al extremo de intervenir en Siria en pos de destruir a Hezbollah?

Cierro acá. Creo que al leer este reporte tenemos una idea de la magnitud y complejidad del camino que Israel tomó. Debe decirse que de no haberlo tomado su credibilidad en la región se hubiera evaporizado en horas… La presente guerra en Medio Oriente ha trasladado el foco de la guerra europea a Israel. Es que ya no luce necesario esperar una apelación a armas nucleares tácticas por parte de Rusia. La situación ha cambiado totalmente a la de octubre de 2022 y las probabilidades de alcanzar una decisión con armas convencionales tiende a ser la más probable (salvo para las almas bellas que creen que Rusia está derrotada).

Por un lado los enemigos de Israel creen que no podrá recorrer el camino de la guerra sin quebrarse antes por la imposibilidad de soportar el costo político que su contundencia en la ejecución acarreará Por otro lado el gobierno de Israel sin dudas leyó claramente que no tenía otra opción y avanza directo a enfrentar el desafío… Israel ha vivido horas complicadas en su historia contemporánea. Quizás esta ocasión en la que hizo frente a un ataque relativamente menos poderoso que el de aquel Yom Kipur de 1973 sea todavía más complejo y desafiante el camino para alcanzar la victoria. Todo está por verse.