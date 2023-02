¿Qué es Tu-Bishvat?

Vision for Israel

En el día de hoy, en Israel y en las comunidades judías se celebra Tu-Bishvat. ¿Qué significa esta festividad? El nombre de este festival es en realidad su fecha: “Tu” es una pronunciación de las letras hebreas tet y vav, cuyo valor numérico es el número 15. Y Shvat es el nombre del mes. Así que esencialmente “Tu Bishvat” significa el 15 de Shvat. También se conoce como Rosh Hashana La’ilanot, el nuevo año de los árboles.

“Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto.” Jeremías 17:8

El Origen de Tu Bishvat

Al principio, Tu Bishvat no era un festival judío. Más bien, marcó una fecha importante para los agricultores judíos en tiempos antiguos. La Torá dice:

“Y cuando entréis en la tierra, y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto; tres años os será incircunciso; su fruto no se comerá.” Levítico 19:23

El fruto del cuarto año debía ser ofrecido a los sacerdotes en el templo como una ofrenda de gratitud por la generosidad de la tierra, y el fruto del quinto año, y todo el fruto posterior, era finalmente para el agricultor. Esta ley, sin embargo, planteó la cuestión de cómo los agricultores marcaban el “cumpleaños” de un árbol. Por lo tanto, los rabinos establecieron el 15 del mes de Shvat como un “cumpleaños” general para todos los árboles, independientemente de cuándo se plantaron realmente.

Los árboles frutales recibieron un estatus especial en la Torá debido a su importancia en el sostenimiento de la vida y como símbolo del favor divino de Dios. Incluso en tiempos de guerra, Dios advierte a los israelitas:

“Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos… porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo.” Deuteronomio 20:19-20

Más tarde, los rabinos del Talmud establecieron cuatro “años nuevos” a lo largo del calendario judío –Rosh Hashanah , o el año nuevo judío para la fecha del calendario; un nuevo año para establecer el reinado de los reyes; un nuevo año para que los animales diezmados de los agricultores judíos fuesen entregados al Templo; y finalmente, Tu Bishvat, el nuevo año para los árboles (Mishnah , Rosh Hashanah 1:1). Los rabinos discutieron por qué se eligió esta fecha; diciendo que Tu Bishvat cae después de mediados de invierno (generalmente en febrero), llegaron a la conclusión de que la mayoría de las precipitaciones anuales por lo general ya han disminuido en este momento en la tierra de Israel, produciendo así un suelo sano, con agua en el que se planten nuevos árboles (Talmud, Rosh Hashanah 14a).

Según Deuteronomio 8:8, hay cinco frutos y dos granos asociados con Israel como una “tierra de trigo y cebada, de vides [uvas], higos y granadas, una tierra de olivos y miel [de dátiles]”. Los judíos también dan un lugar prominente a las almendras en Tu Bishvat, ya que se creía que los almendros eran los primeros árboles en Israel en florecer. La algarroba, también conocido como pan de San Juan, se convirtió en otra fruta popular para comer en Tu Bishvat ya que podría sobrevivir al largo viaje desde Israel a las comunidades judías en Europa.

Posteriormente

Cuando los pioneros judíos comenzaron a regresar a la tierra de Israel a finales del siglo XIX, Tu Bishvat se convirtió en una oportunidad para que estos agricultores apasionados celebraran la generosidad de una ecología restaurada en Israel. En tiempos antiguos, la tierra de Israel era una vez fértil y bien boscosa. Durante siglos de repetidas conquistas, destrucciones y desertificación, Israel fue desnudado de árboles.

Los primeros sionistas se apoderaron de Tu Bishvat como una oportunidad para celebrar sus esfuerzos de plantación de árboles para restaurar la ecología del antiguo Israel y como símbolo del renovado crecimiento y surgimiento del pueblo judío que regresa a su patria ancestral.

Para Forasteros Judíos

Tu Bishvat se ha convertido en un símbolo de un apego sionista a la tierra de Israel , así como un ejemplo de sensibilidad judía al medio ambiente.

Muchos judíos americanos y europeos observan Tu Bishvat contribuyendo con dinero al Fondo Nacional Judío (JNF por sus siglas en inglés), una organización dedicada a la reforestación en Israel (la compra de árboles en los bosques JNF también es costumbre para conmemorar una celebración como un Bar o Bat-Mitzvá).

Para ambientalistas

En tiempos modernos, Tu Bishvat sigue siendo una oportunidad para plantar árboles, tanto en Israel como en otros lugares, dondequiera que vivan judíos. Muchos padres donan a la JNF cada año en Tu Bishvat en honor a sus hijos.

Tu Bishvat, o el “cumpleaños” de todos los árboles frutales, es un festival menor aparentemente hecho a medida para los ambientalistas judíos de hoy en día. De hecho, hay un midrash (enseñanza rabínica) antiguo que dice:

“Cuando Dios dirigió a Adán alrededor del Huerto del Edén, Dios dijo: ‘Mira Mis obras. ¡Mira lo hermosas que son, cuán excelentes! Por tu bien las creé todas. Ten cuidado de no destruir o arruinar mi mundo, porque si lo haces, no habrá nadie que lo repare después de ti'”. (Eclesiastés Rabbah 7:13)