¿Qué es Purim? ¿Por qué y cómo se celebra?

Al atardecer del día de hoy, el pueblo judío comienza la celebración de Purim que conmemora la salvación de los judíos que vivían bajo el dominio del poderoso imperio persa. ¡JAG PURIM SAMEAJ!

¿Qué es Purim? ¿Cómo y por qué se celebra esta festividad judía?

Purim, o la Fiesta de las Suertes, es una festividad judía bíblica conocida por sus extravagantes disfraces, el intercambio de canastas de regalos, actuaciones y un festín. Esta alegre celebración conmemora cómo los antiguos judíos se salvaron de la masacre durante el Imperio Persa.

En 2025 (o ה’5785 en el calendario hebreo), Purim comienza al atardecer del jueves 13 de marzo y termina al anochecer del viernes 14 de marzo. Con la llegada de la festividad, aquí tienes lo básico para entender Purim, sus orígenes y lo que simboliza para la supervivencia judía.

¿Qué es Purim? La historia de la festividad judía

Purim es una festividad anual que celebra el papel heroico de una joven judía en la salvación de su pueblo, y es posible que se haya celebrado ya en el siglo V a. C. Se cree que en esa fecha ocurrieron los acontecimientos descritos en el Libro de Ester, la base de Purim.

El Libro de Ester es uno de los cinco Rollos, o Megillot, de la tercera sección del Tanaj (la Biblia hebrea). Estos Rollos son libros bíblicos más breves, agrupados para uso litúrgico y leídos tradicionalmente en público en las sinagogas a lo largo del año. La heroína epónima del Libro, Ester, se convirtió en reina de Persia, o el antiguo Irán, en el siglo V a. C., ocultando estratégicamente su identidad judía a su esposo, el rey Asuero. Finalmente, Ester reveló valientemente su condición judía para convencer al rey de que impidiera que su consejero antisemita, Amán, aniquilara al pueblo judío de Persia.

Gracias a la valentía de Ester, Amán fue colgado en la horca que se había dispuesto para Mardoqueo, su cuidador. Asuero emitió un nuevo decreto que permitía al pueblo judío defenderse de cualquiera que intentara matarlos, y así, el pueblo judío mató a 75.000 atacantes, incluidos los 10 hijos de Amán (Ester 9:10-13).

Ester tenía mucho que perder si revelar su identidad le había salido mal y enfurecido a su esposo. El rey Asuero había ejecutado a su anterior esposa, Vasti, aunque algunas interpretaciones bíblicas afirman que Vasti fue destituida o desterrada, no asesinada. Además, cualquiera que se acercara al rey sin ser citado era condenado a muerte, y Ester no había sido citada durante 30 días.

Al principio, Ester dudó en responder a las súplicas de Mardoqueo de que revelara su verdadera identidad a Asuero, pero decidió dar un salto de fe. Su única condición, como le instruyó a Mardoqueo, era que el pueblo judío de Susa, la capital del Imperio persa, debía realizar un ayuno colectivo de tres días como un clamor por la salvación.

Ester dijo: «Ve, reúne a todos los judíos que viven en Susa y ayunen por mí; no coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día. Yo y mis doncellas guardaremos el mismo ayuno. Luego iré al rey, aunque sea contrario a la ley; y si he de perecer, pereceré” (Ester 4:16)

¿Cuándo se celebra Purim? ¿Es el mismo día todos los años?

La festividad de Purim se celebra cada año el 14 de Adar, el segundo mes del calendario hebreo, en todas partes excepto Jerusalén. (En Jerusalén, Purim se celebra el 15 de Adar y se llama Shushan Purim). Esto significa que Purim suele caer en febrero o marzo. En los años bisiestos, se añade un mes más, Adar II, y Purim se celebra el 14 de ese mes.

Como el calendario hebreo se basa en meses lunares, las fechas exactas de Adar y Purim cambian cada año en el calendario gregoriano (solar).

¿Por qué lo llamamos Purim? El significado del nombre

El nombre “Purim” significa “suertes” en persa antiguo, en referencia a las suertes que Amán echó para elegir la fecha de su genocidio.

Cuando Amán decidió masacrar al pueblo judío de Persia, lanzó una especie de lotería llamada Purim («suertes» en persa antiguo) para determinar el día del genocidio. Cayó el día 13 de Adar, el duodécimo mes del año en el calendario hebreo. El nombre de la festividad se refiere a la decisión de Amán de echar estas suertes.

Hamán no fue el primero ni el último en intentar exterminar al pueblo judío. El rey babilonio Nabucodonosor, e incluso sus propios antepasados, los amalecitas, intentaron en vano borrar del mapa al pueblo judío. Durante miles de años después de los intentos de Amán, a lo largo de la historia, personas han intentado sin éxito destruir al pueblo judío, incluyendo al emperador romano Adriano en el siglo II, al emperador bizantino Heraclio en el siglo VII, al caballero alemán Rindfleisch en el siglo XIII y a Adolf Hitler en el siglo XX. Así, Purim no solo celebra la supervivencia del pueblo judío frente a Hamán, sino también nuestra supervivencia generacional frente a las incesantes amenazas de genocidio.

¿Cómo celebramos Purim hoy? El papel de los disfraces, los regalos y la comida de Purim

Los judíos modernos celebran Purim con diversas costumbres, como recitaciones interactivas y disfraces extravagantes. En Purim, es tradicional escuchar el Libro de Ester, o Meguilát Ester en hebreo, y vitorear o abuchear al nombrar a héroes y villanos (como en la película original de Rocky Horror Picture Show). Muchas congregaciones usan matracas y golpean el suelo con los pies para ahogar el nombre de Hamán, lo que simboliza su condición de villano en la historia de Purim.

Algunas costumbres de Purim implican humillar póstumamente a Hamán, como hornear galletas triangulares llamadas hamantaschen para imitar la forma del sombrero triangular que supuestamente usaba. En la antigüedad, algunos observadores quemaban efigies de Hamán.

Otras tradiciones celebran a los héroes de la historia, razón por la cual muchos judíos usan disfraces y máscaras en Purim. Se dice que esto emula la forma en que Ester “enmascaró” su judaísmo de Asuero. Un rabino italiano del siglo XV, Yehuda Minz, argumentó que usar disfraces, e incluso el travestismo, está permitido porque genera alegría, según Ori Z. Soltes, profesor del Centro para la Civilización Judía de la Universidad de Georgetown.

Además, el Libro de Ester no menciona el nombre de Dios en absoluto, y Dios no desempeña un papel visible en el milagro que celebra Purim. Disfrazarse evoca la forma en que Dios obraba tras “un manto del orden natural” en el Libro de Ester, según el rabino Menachem Posner, editor de Chabad.org. De este modo, surge la idea del disfraz. La tradición también podría tener sus raíces en las tradiciones italianas del siglo XIII de disfrazarse y celebrar carnavales para el Martes de Carnaval, el día anterior a la Cuaresma. Dicho esto, no llamen a Purim “Carnaval Judío” ni “Halloween Judío”. Purim es una festividad de gran importancia para las comunidades judías en particular, y no debe confundirse con otras festividades.

Las celebraciones de Purim también incluyen el intercambio de regalos de comida y donaciones a la caridad. Entregar regalos a amigos y desconocidos —conocido como mishloaj manot, que en hebreo significa “enviarse porciones”— es una mitzvá o mandamiento de Purim. Los otros tres mandamientos de Purim son leer la mencionada Meguilá Ester, disfrutar de una comida festiva llamada Seudá y donar a los necesitados. En conjunto, es una ocasión de jolgorio, resiliencia y comunidad, lo que la convierte en una de las festividades más queridas y alegres de la tradición judía.