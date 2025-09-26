Qatar: el verdadero autor de la masacre del 7 de octubre

Según un informe recientemente revelado por el Shin Bet, la agencia de seguridad interna de Israel, una de las razones que permitió a Hamás aumentar sus fuerzas para el ataque del 7 de octubre fue «el flujo de dinero de Qatar a Gaza y su entrega al ala militar de Hamás».

¿Cómo lo hizo Hamás el 7 de octubre? Esta vez, no pretendo preguntar cómo tuvieron tan poca humanidad como para masacrar a más de 1.200 inocentes en Israel en un solo día de horrores, la mayor masacre de judíos desde el Holocausto. Tampoco me refiero al nivel de lavado de cerebro o maldad innata necesaria para matar a 370 jóvenes en una fiesta , violar y mutilar genitalmente a mujeres y niñas que gritaban, o arrastrar a 250 rehenes, incluidos 12 estadounidenses , de vuelta a Gaza. No, en este momento, estoy hablando de capacidad práctica y, en última instancia, financiera: ¿Cómo pudo Hamás permitirse los camiones, las motocicletas, las armas de asalto y las granadas, los parapentes y las enormes redes de túneles que permitieron su invasión terrorista en ese día negro? En gran medida, la respuesta se puede encontrar en una sola dirección: Qatar, la monarquía absoluta en la península Arábiga que es el corazón palpitante de la financiación del terrorismo moderno.

Según un informe recientemente revelado por el Shin Bet, la agencia de seguridad interna de Israel, una de las razones que permitió a Hamás aumentar sus fuerzas para el ataque del 7 de octubre fue «el flujo de dinero de Qatar a Gaza y su entrega al ala militar de Hamás». Esto ocurrió en asociación con la bestia negra más conocida de los Estados Unidos e Israel en el Medio Oriente, el estado rebelde de Irán, que ha sido designado oficialmente como Estado Patrocinador del Terrorismo por el Departamento de Estado de los EE. UU. desde 1984. En general, el Shin Bet determinó que el logro de la capacidad de ataque de Hamás «se debió en gran medida al refuerzo estratégico proporcionado por Irán y al uso de los fondos que vinieron de Irán y Qatar».

¿Qué explica la profunda implicación de Qatar en el antisemitismo y el terrorismo internacional? En una palabra: ideología. La versión oficial del islam en Qatar es la forma cruda llamada wahabismo . Desde la década de 1990, Qatar se ha posicionado como el principal financiador del frente radical para la teocracia política islamista conocida como la Hermandad Musulmana en todo el Medio Oriente y el norte de África. Hamás, al que Qatar ha financiado fuertemente , es la rama palestina de la Hermandad Musulmana, y su carta fundacional de 1988 la compromete a la destrucción del Estado de Israel y al establecimiento de una teocracia islámica en su lugar. Qatar fue la principal residencia física y base para el liderazgo internacional de Hamás desde 2012 hasta finales de 2024 , cuando la presión estadounidense se volvió demasiado fuerte tras la masacre del 7 de octubre.

El alcance de Qatar va mucho más allá del terrorismo directo: su persuasión se extiende de forma asombrosa a través de la corporación estatal de medios de comunicación de Qatar, Al Jazeera. Al Jazeera se ha convertido en un nombre familiar en todo el mundo, y muchos occidentales se sorprenden al saber que el canal, que ha proporcionado acceso a los medios a figuras radicales desde Saddam Hussein hasta Osama bin Laden, es propiedad del gobierno qatarí y, como tal, nunca ha expresado críticas al estado qatarí ni a su familia real. No solo Israel, sino también varios estados árabes, han escudriñado a Al Jazeera de Qatar por su apoyo a Hamás , al que proporciona una cobertura positiva y muy sesgada.

Entonces, ¿Por qué es Qatar, un pequeño estado marítimo, tan poderoso cuando parece tan vulnerable en el mapa? Porque, a diferencia de Irán, con sus constantes cánticos de «¡ Muerte a Estados Unidos !», Qatar nunca se ha posicionado públicamente en contra del orden internacional liderado por Estados Unidos. Al contrario: la mayor base aérea estadounidense en Oriente Medio, la Base Aérea Al Udeid , que desempeñó un papel crucial en la lucha contra el ISIS, se encuentra en Qatar. El gobierno qatarí ha contribuido con miles de millones de dólares al desarrollo de la base . El Comando Central del ejército estadounidense (CENTCOM), responsable de la seguridad en Oriente Medio y Asia Central, mantiene su cuartel general de operaciones avanzadas en Qatar.

De hecho, el «poder blando» de Qatar a nivel global, incluso en Estados Unidos, va mucho más allá del alcance mediático o la cooperación en materia de seguridad. El acaudalado Fondo de Desarrollo de Qatar, entidad estatal de inversión, ha invertido recursos en infraestructura crítica y sensible de Estados Unidos. Cabe destacar que Qatar ha invertido miles de millones de dólares en la educación superior estadounidense, y las investigaciones indican que grupos financiados por Qatar están detrás de muchas de las protestas antisemitas y pro-Hamás que han sacudido los campus estadounidenses desde que Hamás lanzó su guerra el 7 de octubre de 2023. Gran parte de esta financiación catarí no se ha reportado al Departamento de Educación de Estados Unidos, como lo exige la ley; por ejemplo, la Universidad de Yale supuestamente ocultó millones de dólares en inversiones cataríes que se cree que han alimentado actitudes antiisraelíes en el campus.

Qatar es rico y poderoso principalmente porque Estados Unidos y sus aliados lo han permitido, y las consecuencias ahora son evidentes para todos. A diferencia de Irán, Qatar no es un país grande y montañoso con millones de habitantes; es una pequeña península de baja altitud con una población total de menos de 3 millones , de los cuales aproximadamente el 90% son extranjeros no ciudadanos . Es una monarquía absoluta cuya dinastía gobernante Al Thani conserva el monopolio total del poder político . Ahora, le corresponde al Congreso de los Estados Unidos designar a Qatar por lo que es: un importante estado patrocinador del terrorismo , e imponer sanciones a su clase dirigente. Hacerlo obligaría al cambio y agotaría una de las principales fuentes financieras de inestabilidad en el mundo actual. No cambiar el statu quo corre el riesgo de conducir a más horrores como los que los terroristas patrocinados por Qatar perpetraron en Israel el 7 de octubre de 2023.

Bassem Eid es un analista político palestino residente en Jerusalén, pionero en derechos humanos y comentarista experto en asuntos árabes y palestinos. Creció en un campo de refugiados de la UNRWA.

Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron