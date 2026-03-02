A 2500 años del relato de Purim, el artículo traza un paralelismo entre la antigua Persia —donde, según la Libro de Ester, el antisemita Haman intentó exterminar al pueblo judío y fue derrotado gracias a Ester y Mordejai— y la actual confrontación entre Israel e Irán.

Hace 2500 años en Irán (antes se llamaba Persia) un antisemita -de acuerdo al relato bíblico- nos quiso exterminar.

El antisemita se llamaba Haman y era un personaje importante en la corte real.

La reina Ester providencialmente salvo a la comunidad judía.

Y por eso celebramos Purim.

Haman terminó como tenia que terminar….

Hace un par de días, poco antes del próximo Purim, Israel, conjuntamente con los EEUU atacaron Irán con el claro objetivo de destruir su arsenal balístico, nuclear y derribar a su antisemita, odioso régimen.

Queda claro que el ataque no es contra el pueblo de Irán.

Quien viene atacando desde hace décadas a su propio pueblo es el régimen teocrático, tiránico de Irán. Su líder: Ali Jamenei.

Ali Jamenei terminó como tenía que terminar…

Purim no es solamente historia…

Este lunes por la noche, por calendario hebreo 14 de Adar, comienza la celebración de Purim que se continúa durante todo el día martes.

La lectura de la Megilá en las Sinagogas; el ruido ensordecedor cuando se pronuncia el nombre de Haman-Jamenei durante la lectura de la misma…

Los disfraces de los niños. Y de los no tan niños…

La comida típica : los exquisitos Oznei Haman…

Y el cumplimiento de los preceptos sociales: Mishloaj Manot (regalos a familiares y amigos) y Matanat la Evionim (colaboración, ayuda a los más necesitados).

El aspecto social siempre presente.

¿La historia vuelve a repetirse?

Parecería que sí. Quizás con matices.

El mismo marco geográfico.

Prácticamente en las mismas fechas, separadas por 2500 años.

En «aquel» Purim un furibundo antisemita: Haman.

En «este » Purim un furibundo antisemita: Jamenei.

Ambos terminaron igual…

En «aquel» Purim nos salvamos por Ester y Mordejai.

En «este » Purim es la accion excepcional de la fuerza aerea israeli y de sus servicios de inteligencia.

La celebración de este Purim -y de cualquier Purim- debe ser sobria.

Si queremos distinguir entre «la bondad de Mordejai y la maldad de Haman-Jamenei » hay maneras sobrias de hacerlo…

JAG PURIM SAMEAJ

AM ISRAEL JAI