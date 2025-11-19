Proyecto Shoá: 15 años de educación para la convivencia

Declarado de Interés Nacional desde su nacimiento en 2008, el Proyecto Shoá ha recorrido Uruguay llevando a más de 100.000 estudiantes un mensaje de memoria, reflexión y defensa de los derechos humanos. Ahora presenta “Proyecto Shoá a Puertas Abiertas” en un encuentro especial el 27 de noviembre a las 19 hs. en Life Cinemas 21, para compartir su labor educativa, interactiva y artística y promover nuevos espacios de diálogo y construcción colectiva. Si querés participar, inscribite en https://forms.gle/LdvEhgJdpHkiKhiGA

El Proyecto Shoá: Memoria y Legado del Holocausto, fue declarado de “Interés Nacional” desde sus comienzos en el año 2008 en su muestra educativa, interactiva y artística en el Subte Municipal. Continuó en el año 2009, en su segunda edición, en el Bazar de las Culturas, alcanzando entre los dos años un total de 51.000 visitas. Posteriormente, la muestra fue exportada como franquicia cultural a Brasil y Colombia.

Desde el año 2010, nuestra propuesta tomó un nuevo e innovador rumbo: visitar instituciones educativas de secundaria llevando a los salones de clase de todo el país un mensaje de memoria y tolerancia, llamando a la reflexión individual de los estudiantes a partir de la historia de la Shoa, sus víctimas, sus sobrevivientes y el papel fundamental de aquellos que arriesgaron su vida en pos de salvar la vida de los judíos que vivieron bajo el yugo nazi.

De allí en más, se cumplió el desafío y con la Shoá como fuente inspiradora para trabajar los derechos humanos, se visitaron los centros educativos de distintos barrios de la capital y otros tantos del interior, alcanzando a mas de 100.000 alumnos.

En un contexto que se presenta desafiante y en el cual nuestro mensaje toma un valor trascendental, invitamos a todos a Proyecto Shoa a Puertas Abiertas, un espacio para acercar nuestra actividad dinámica, interactiva y reflexiva, así como para intercambiar y fomentar espacios de construcción y diálogo en la temática.

📅Fecha: 27 de noviembre

⏰Hora: 19hs

📍Lugar: Life Cinemas de 21 de Setiembre.

Para guardar tu lugar, necesitamos que completes este formulario con tus datos y ya quedarás registrado para el evento: https://forms.gle/LdvEhgJdpHkiKhiGA