Fundación Salir Adelante premiado en el Parlamento.

El Comité Central de la Comunidad Judía Uruguaya felicita a B’nai B’rith Uruguay y Fundación Salir Adelante, que en el día de ayer recibió una distinción del programa “Héroes Contemporáneos del Bicentenario” promovido pror el Presidente de la Cámara de Representantes, Dip. Rodrigo Goñi. La Directora de Salir Adelante Leticia Dubcovsky se dirigió al público presente, palabras que incluimos aquí. Foto: @DiputadosUy (en X)

La Cámara de Representantes del Uruguay realizó ayer una nueva edición del programa “Héroes Contemporáneos del Bicentenario”, iniciativa de la Cámara de Representantes del Uruguay que distingue trayectorias de vida, organizaciones e instituciones cuyo compromiso sostenido aporta al bien común del país. En esta oportunidad se rindió homenaje a siete organizaciones sociales de amplia trayectoria en distintas áreas.

Enre ellas fue homenajeada la Fundación Salir Adelante (B’nai B’rith Uruguay), creada en 2009, que promueve la igualdad de oportunidades educativas para jóvenes de liceos públicos de contextos vulnerables con buen desempeño académico.

Discurso de Directora de Salir Adelante, Leticia Dubcovsky

“Señor Presidente de la Cámara de Representantes, señoras y señores legisladores:

Recibo este reconocimiento con enorme gratitud. Para nuestro equipo, para nuestra

institución y, sobre todo, para los jóvenes que acompañamos, este premio tiene un valor muy significativo. Es una forma de decirles que sus esfuerzos importan, que sus trayectorias importan y que el país los ve.

Pero también quiero recibirlo con responsabilidad. Porque este reconocimiento no puede ser solamente un punto de llegada. Tiene que ser también un punto de partida. Una invitación a preguntarnos qué más podemos hacer, juntos, para que más adolescentes puedan terminar el liceo y construir un proyecto de vida con oportunidades reales.

En Uruguay, los datos de Ineed siguen mostrando una realidad que nos interpela

profundamente: los jóvenes de contextos socioeconómicos más vulnerables tienen muchas menos posibilidades de culminar la Educación Media Superior. La diferencia en el egreso educativo entre jóvenes de mayor y menor nivel socioeconómico supera los 50 puntos porcentuales. Dicho de forma simple: en nuestro país, terminar el liceo sigue dependiendo, en buena medida, del lugar donde a cada uno le tocó nacer.

Frente a esa realidad nació, en 2009, la Fundación Salir Adelante. Desde hace 17 años acompañamos a adolescentes que cursan bachillerato en liceos públicos y provienen de hogares en situación de vulnerabilidad, pero que tienen el deseo y la capacidad de seguir estudiando. Nuestro trabajo busca ofrecerles una red que los sostenga, los oriente y les permita transformar su trayectoria educativa: pasar de una realidad en la que solo 2 de cada 10 jóvenes de contextos vulnerables culminan la Educación Media Superior, a una experiencia en la que 9 de cada 10 jóvenes acompañados por la Fundación logran terminar el liceo.

Cada año acompañamos a 90 adolescentes. Ya son más de 400 los jóvenes que pasaron por la Fundación y fueron impulsados a culminar el liceo. El 95% de nuestros egresados son la primera generación de su familia en lograrlo. Detrás de cada número hay una historia, una familia, una comunidad y una posibilidad de futuro que se abre.

Nuestra tarea se sostiene en una convicción muy clara: ningún joven sale adelante solo.

Como les decimos siempre a quienes acompañamos, salimos adelante de la mano de otros que nos cuidan, nos orientan y nos alientan.

Y nosotros tampoco salimos adelante solos. Por eso quiero agradecer especialmente a nuestra Directiva, que sostiene y acompaña el trabajo de la Fundación, confía en nuestro equipo y hace posible que sigamos creciendo y proyectándonos. Este reconocimiento también es de quienes, muchas veces desde un lugar menos visible, dedican tiempo, compromiso y enorme responsabilidad a cuidar este proyecto. Y esa idea también vale para las instituciones. Para que una política social y educativa tenga impacto real, necesitamos construir un triángulo sólido entre el Estado, las empresas y la sociedad civil.

El Estado tiene un rol insustituible: garantizar el derecho a la educación, generar políticas públicas, abrir marcos de apoyo y reconocer que las trayectorias educativas no se sostienen únicamente dentro del aula. Las empresas también tienen un papel fundamental: pueden aportar recursos, oportunidades, mentorías, experiencias laborales y compromiso con las comunidades de las que forman parte. Y la sociedad civil aporta cercanía, flexibilidad, conocimiento territorial, capacidad de innovación y acompañamiento personalizado.

Cuando esos tres actores trabajan juntos, los resultados se potencian. No se trata de que uno reemplace al otro. Se trata de que cada uno asuma la parte que le corresponde.

Hoy, la Fundación Salir Adelante se sostiene principalmente gracias al apoyo de empresas, personas particulares y fondos concursables a los que nos presentamos. Quiero agradecer especialmente a las empresas que nos acompañan y que año tras año deciden confiar en nuestro trabajo. No son solamente quienes hacen posible económicamente nuestros programas: son aliados que creen, junto con nosotros, que invertir en las trayectorias educativas de los jóvenes es invertir en el futuro de nuestro país. El principal respaldo estatal con el que contamos se canaliza a través de la Ley de Donaciones Especiales, una herramienta muy valiosa que agradecemos y defendemos. Pero necesitamos ir más lejos.

Necesitamos más acompañamiento, más articulación y más respaldo institucional.

Necesitamos que el Estado reconozca y fortalezca el trabajo de organizaciones que, como la nuestra, están llegando allí donde muchas veces el sistema no logra llegar solo. No para sustituir la responsabilidad pública, sino para complementarla y ampliarla.

Hoy también estamos dando un paso más: estamos desarrollando, junto a empresas, nuevas líneas de trabajo para que funcionarios e hijos de funcionarios puedan avanzar en sus propias trayectorias educativas. Porque este desafío no pertenece únicamente al sistema educativo. También atraviesa al mundo del trabajo, a las familias, a las comunidades y al país que queremos construir.

Este premio nos honra. Pero sobre todo nos compromete. Nos compromete a seguir acompañando a los adolescentes que confían en nosotros. Nos compromete a seguir trabajando con los liceos públicos, con las familias, con los equipos técnicos y con las empresas que apuestan por esta causa. Y nos compromete a venir hoy aquí a decir con claridad: necesitamos que el Estado camine más cerca de este proceso.

Porque si de verdad creemos que la educación es una herramienta de igualdad, entonces tenemos que sostener, entre todos, a quienes están haciendo el esfuerzo de permanecer, avanzar y egresar.

Este reconocimiento no es solo para la Fundación. Es para cada joven que, contra el pronóstico que las estadísticas le tenían reservado, decidió seguir. Es para cada familia que acompaña. Es para cada educador que sostiene con profesionalismo una trayectoria cuando parece que todo el viento viene en contra. Es también para nuestra Directiva: Diana, Alberto, Silvia, Laura, Morris, Gabriela, Ana y Jorge, gracias por sostener y dar vida a cada sueño que nos proponemos.

Pero este reconocimiento también es un llamado. Un llamado a que desde el Estado, desde las empresas, desde las instituciones y desde la sociedad civil construyamos una alianza más fuerte, más sostenida y más comprometida.

Para que terminar el liceo no dependa de la suerte.

Para que nacer en un contexto vulnerable no defina el futuro.

Para que cada adolescente que tiene ganas de salir adelante encuentre una red que le diga: no estás solo, estamos acá para acompañarte.

Muchas gracias.”

Los otros ganadores

También se distinguió a la Asociación Civil Cireneos, liderada por el presbítero Juan Andrés Verde, que trabaja sobre tres pilares —vivienda, educación y fe— y está presente en Montevideo, San José, Canelones y Cerro Largo. A través de su programa Rancho Cero ya instaló más de 80 hogares modulares de emergencia para familias en situación de extrema precariedad, mientras que en el área educativa sostiene apoyo escolar, escuelitas deportivas y talleres de oficios como herrería, peluquería y cocina, además de alianzas para la salida laboral de adultos con obras como los Talleres Don Bosco.

A ellas se suma Redalco (Red de Alimentos Compartidos), cuyo mérito es recuperar alimentos que de otro modo se descartarían en el Mercado Modelo y en chacras del interior, transformándolos en más de 50.000 platos semanales para cerca de 400 instituciones sociales. Alcohólicos Anónimos, con décadas de trabajo en el país, será distinguida por su labor de ayuda mutua y acompañamiento gratuito a personas que buscan superar la dependencia del alcohol.

La Comisión Honoraria de Apoyo y Obras del Hospital Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeyro del Campo recibirá el homenaje por su respaldo constante a la atención integral de los adultos mayores en ese centro, referente de la geriatría pública uruguaya. Ombijam, que este año celebra once años de trabajo, será distinguida por su tarea de rehabilitación y reinserción sociolaboral de personas privadas de libertad y sus familias. Cierra la nómina la Fundación Hilo Rosa, creada en 2014, que acompaña de forma gratuita a pacientes oncológicos del Instituto Nacional del Cáncer con apoyo emocional, terapias complementarias y ayuda asistencial.

Información de web parlamento.gub.uy