Previo a la Copa Mundial de la FIFA, Qatar continúa con la incitación homofóbica

En anticipación a la Copa Mundial de la FIFA 2022, programada para celebrarse en Qatar este mes de noviembre, se ha producido un amplio debate en los medios de comunicación occidentales sobre la celebración de este torneo por primera vez en un país musulmán conservador. Entre los temas discutidos está la preocupación de que los fanáticos y jugadores LGBT+ que visitaran el país para los juegos puedan verse confrontados con discriminación y hostilidad, dado que la homosexualidad es considerada ilegal en Qatar.[1] Fuente foto: Twitter.com/7amadalyafei

En anticipación a los juegos, el régimen de Qatar ha tratado de presentar a Qatar como un país tolerante y abierto que les da la bienvenida a todos los visitantes. En una reciente conferencia de prensa en Berlín, el emir qatarí Tamim bin Hamad Aal Al-Thani dijo, en respuesta a una pregunta sobre el trato de su país a los visitantes LGBT durante los juegos: «Nosotros le damos la bienvenida a todos, pero también esperamos y queremos que la gente respete nuestra cultura».[2]

Sin embargo, en los últimos dos años, el discurso homofóbico ha sido ampliamente evidente en los medios de comunicación qataríes.[3] Recientemente se produjeron numerosos ejemplos de este tipo de discurso en la prensa qatarí y en las redes sociales, tras el brote del virus viruela del mono (dado que, según informes, ha sido identificado un número desproporcionado de casos entre individuos homosexuales) y tras el incidente del futbolista musulmán senegalés Idrissa Gana Gueye. Este último, quien juega en el equipo Paris Saint-Germain (PSG), propiedad de un empresario qatarí,[4] se negó a vestir una camiseta con el símbolo del arcoíris como parte de una campaña iniciada por la Federación Francesa de Fútbol,[5] provocando que la federación tomara medidas punitivas significativas contra su persona. El incidente provocó una amplia campaña de apoyo para Gueye en el mundo árabe y musulmán, incluso en Qatar.[6] También se expresaron críticas en el país contra la empresa de telecomunicaciones de Qatar Ooredoo, que patrocina al PSG, por cooperar con esta campaña.[7]

Altos miembros de la Unión Internacional de Académicos Musulmanes (UIAM), que tiene su sede en Doha y cuenta con el apoyo del régimen qatarí, también emitieron declaraciones condenando la homosexualidad y apoyando al jugador senegalés. Un miembro de la UIAM incluso escribió que la viruela del mono es un mensaje divino que «nos advierte que regresemos al marco de la naturaleza humana».

La solidaridad con Gueye también fue expresada en artículos publicados en la prensa de Qatar, que describían la homosexualidad como inmoral y opuesta a la razón, a la naturaleza humana y a las directrices de las tres religiones monoteístas. La periodista qatarí Ibtisam Aal Sa’d, columnista del diario Al-Sharq, se destacó especialmente en su discurso homofóbico, e incluso lanzó un hashtag en Twitter llamando a impedir que los homosexuales lleguen a Qatar para la Copa del Mundo.

Este informe presenta algunos de los artículos y publicados homofóbicos que circularon recientemente en la prensa qatarí y por algunos escritos por qataríes en las redes sociales.

Tal como se dijo, antes de los juegos, Qatar está tratando de presentarse como un lugar tolerante y acogedor, aunque es un país rígidamente conservador que criminaliza la homosexualidad. En una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán en Berlín el 20 de mayo, el emir qatarí Tamim bin Hamad Aal Al-Thani dijo, en respuesta a una pregunta sobre los turistas LGBT que pueden venir a Qatar para los juegos: «Todos son bienvenidos en Doha. Nosotros no le impedimos a nadie que venga a Doha con diferentes antecedentes o creencias diferentes. Qatar es un país sumamente acogedor. Tenemos millones de personas que vienen y visitan nuestro país y la Copa del Mundo es una gran oportunidad para que personas de diferentes partes del mundo vengan y experimenten nuestra cultura. No le impediremos a nadie que venga y disfrute del fútbol. Pero también quiero que todos vengan y entiendan y disfruten de nuestra cultura. Le damos la bienvenida a todos, pero también esperamos y queremos que la gente respete nuestra cultura».[8]

En su columna publicada el día 26 de mayo en el diario qatarí Al-Arab, Maryam Yasin Al-Hamadi, jefa de la oficina de cultura y artes del Ministerio de Cultura de Qatar, apoyó estas declaraciones hechas por el emir qatarí, escribiendo lo siguiente: «En una declaración expresando la identidad nacional de Qatar, el Emir de Qatar… dijo que ‘esperamos y queremos que la gente respete nuestra cultura’. Esta es una declaración breve pero impresionante que, a pesar de su brevedad, transmite mucho significado a aquellos en Qatar y más allá, incluso sobre la delgada línea que separa la libertad personal del infringir sobre los derechos de los demás y la obligación de respetarlos.

“Cada persona puede tener su propia cultura y arte, pero alguien puede que rechace algo de todo esto. Así que esa persona no tiene que hacer alarde de todas estas creencias y comportamientos frente a los demás. Una línea muy delgada separa los comportamientos aceptables de los inaceptables cuando se trata de respetar una sociedad y sus creencias, ideas, costumbres y tradiciones… Cuando uno es huésped, es de buena educación vivir según las normas de la cultura anfitriona o al menos respetarlas…»[9]

Unión Internacional de Estudiosos Musulmanes: Las sociedades que están decididas a mantener su pureza deben luchar contra la perversión; la viruela del mono es una advertencia de Alá

A pesar de estas declaraciones oficiales por parte de Qatar, el discurso homofóbico sigue escuchándose muy fuerte en Qatar. Muchos miembros de la Unión Internacional de Estudiosos Musulmanes, que tiene su sede en Qatar y cuenta con el apoyo del régimen de Qatar, emitieron declaraciones en contra de la homosexualidad y en apoyo al futbolista Idrissa Gana Gueye. Estas declaraciones se hicieron eco de pronunciamientos similares emitidos por otras instituciones islámicas en todo el mundo árabe, tales como Al-Azhar.[10]

El Director General de la UIAM ‘Ali Al-Qaradaghi tuiteó como parte de la campaña de apoyo a Idrissa Gueye: «Aplaudo su honorable postura, que se deriva de los valores y de la moral. Los principios son mayores y más nobles que los intereses personales, la fama y similares…”[11]

Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti, miembro de la UIAM y profesor de la Universidad de Qatar, tuiteó como parte de la misma campaña: «En las sociedades occidentales, la línea entre un hombre y una bestia se está volviendo borrosa. Estos buscan difundir dicha bestialidad entre los restos de la humanidad utilizando los deportes para comercializar graves transgresiones que destruyen la humanidad de la gente. Los musulmanes son la última esperanza para salvar a la humanidad de estas graves transgresiones y deben oponerse resueltamente a esta anarquía moral y nihilismo».[12]

En un artículo que publicó el día 21 de mayo en el portal de Al-Jazeera, el miembro de la UIAM Muhammad Saghir, llamó a la homosexualidad “abominación”, “corrupción”, “libertinaje” y “degeneración moral”. También trazó una conexión entre la homosexualidad y varias enfermedades y afirmó que el brote de la viruela del mono es una advertencia a la humanidad para que no acepte la homosexualidad. Este escribió: “El profeta Mahoma dijo que, luego de la etapa en la que aparecerá y se extenderá la abominación, aquellos que practican dicha abominación pasarán a la etapa de declararla descaradamente abierta. Por el momento, estamos simplemente en la etapa de declararla abiertamente en todas las formas y por todos los medios de aliento y seducción – tanto que el ostentar la homosexualidad y la degradación de la naturaleza humana se han convertido en parte de todo evento y actividad. Los propagandistas de esta corrupción y degeneración moral han logrado vincular este fenómeno a las esferas del deporte y el arte, porque son la forma más rápida de llegarle a las generaciones más jóvenes y destruir el futuro. Hemos visto cómo el teatro y el cine se esfuerzan por justificar a los homosexuales como seres humanos normales y predican la empatía hacia estos pervertidos. Además, ni un solo evento deportivo es llevado a cabo sin propaganda a favor de este libertinaje… destinado a fomentar la aceptación de lo que inclusive las bestias aborrecen…

“En la forma satánica habitual, los llamados a aceptar este libertinaje comenzaron gradualmente: primero mostrando empatía hacia los hombres que, debido a la enfermedad de la homosexualidad, se comportan como mujeres… Luego vino la etapa de la tolerancia y aceptación, bajo la apariencia de libertades que no reconocen fronteras y no le atribuyen importancia a las normas y leyes de la religión. Por último vino la etapa de predicar y practicar esta abominación forzándolo legalmente y que el estado le concediera protección. Esta inmoralidad llegó a un punto crítico cuando comenzó a utilizarse los métodos de intimidación y coerción: La regresión de las cualidades humanas innatas se convirtió en un fenómeno global legítimo y aceptado y cualquiera que se opusiera a ello se enfrentaba a un castigo.

“Vimos a la Federación Francesa de Fútbol castigar al jugador senegalés Idrissa, que juega en el PSG, por negarse a utilizar los colores del arcoíris que los pervertidos han adoptado como símbolo. ¡Es ridículo y sorprendente que el comité que lo investigó se llame Comité de Ética! Esta investigación provocó gran ira contra la decisión francesa y una avalancha de simpatías por Idrissa y el hashtag «Todos somos Idrissa» en árabe y otros idiomas se volvió viral en las redes sociales. Las fuentes que monitorean las redes sociales señalaron que la cantidad de tuits bajo este hashtag en ambos idiomas (árabe e inglés) superó el millón. Esto enfatiza el alcance de la oposición al odioso racismo de Francia y a la política de imponer el libertinaje, justificar la degeneración moral y legitimar la perversión. Francia encabeza esta política y se ha comprometido a glorificar todo lo que sea hostil al sharia islámico y viole su moral o sus principios…

“Volviendo a la declaración del profeta antes mencionada… esta contiene otro pronunciamiento profético: ‘aparecerán entre ellos plagas y enfermedades que no se conocían antes’. Hemos sido testigos de la verdad de esto en las plagas y pandemias globales y en la aparición de enfermedades vinculadas específicamente a las relaciones sexuales prohibidas tales como el adulterio o las relaciones entre dos hombres o dos mujeres, entre ellas sífilis, gonorrea y el SIDA y ahora la viruela del mono… Esta última enfermedad es una señal que nos advierte que volvamos al marco de la naturaleza humana, que incluye la totalidad y modestia de la familia. Las sociedades que se empeñan en ser puras y en sobrevivir deben combatir esta perversión, oponerse de normalizar la homosexualidad y establecer consejos y asociaciones para combatirla y defender la pureza de la humanidad. Ellos no deben depender de sus gobiernos en este contexto, porque estos últimos están conectados al sistema global que ha elegido esta abominación como símbolo para ser celebrado en todos los foros… La humanidad incurrirá en un gran y severo castigo si la bandera de la abominación es izada…”[13]

