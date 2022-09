Presentarán en Uruguay proyecto de ley para determinar que negación del Holocausto es un delito penal

Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski

El Diputado Conrado Rodríguez, parlamentario del Partido Colorado, está convencido que el proyecto que piensa impulsar es clave para Uruguay como país: determinar que la negación del Holocausto judío cometido por los nazis es un delito que debe ser penado por ley. Tiene presente el proyecto en este sentido que surgió años atrás del entonces diputado Verri de Paysandú, que no se concretó. Aquel sería la base de algo más ambicioso y amplio, que él considera debe ser presentado no sólo en su nombre y el de su partido, sino de todas las fuerzas políticas que componen el Parlamento uruguayo. Foto: Departamento de Fotografía del Parlamento

Conversamos con Conrado Rodríguez, que se considera un gran amigo de la colectividad judía y de Israel, sobre este proyecto y su razón de ser.

P: Conrado, te agradezco ante todo que hayas aceptado esta entrevista. Pero más que nada, que estés con un gran proyecto de ley en la mente: tipificar como delito la negación del Holocausto. ¿Qué pensamientos te acompañan en esta iniciativa?

R: El Holocausto del pueblo judío fue una de las aberraciones más grandes y degradantes que tuvo que sufrir la humanidad. Podemos calificarlo como uno de los episodios más tristes, donde se ultrajaron los derechos y las vidas de millones de personas, con una crueldad inusitada y un grado deshumanización que marcó para siempre la historia universal. Cuando terminó la 2da Guerra Mundial, y se conoció lo que había pasado, el mundo entero condenó y repudió el aniquilamiento sistemático a un pueblo, a su cultura, su religión, su identidad. Desde entonces, los distintos países se han expresado de muchas maneras para condenar lo allí sucedido, y para que no se repitan genocidios como el cometido por el régimen nazi. En muchos países encontramos memoriales para recordar esos tristes hechos, programas educativos para enseñar los sucesos y también normativa para que la negación del Holocausto no solo sea repudiada por ser una forma de ocultamiento de una realidad más que documentada y reconocida por el mundo entero, sino también para que no se constituya en una forma de incitación al odio, al desprecio, a la violencia, al antisemitismo, contra quienes sufrieron la Shoá, sus familias, su comunidad, su historia, y la sensibilidad universal que se sigue estremeciendo por lo sucedido. En esto, Uruguay siempre ha estado a la vanguardia de la protección de los derechos humanos, y es muy importante que estas formas de odio e intolerancia sean desterradas para siempre. Con ese sentido el gran jurista y amigo, Diputado Colorado y Batllista Dr. Nahum Bergstein, impulsó hace años la tipificación de un delito como la acción de difundir la incitación al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra personas, en función del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico.

P: Y ahora, se daría otro paso definiendo como delito la negación de la Shoá.

R: Así es. Creemos que deberíamos de avanzar en incluir la negación del Holocausto como una de las situaciones que merecen el reproche penal, por considerarlo justamente una conducta antisocial que intenta incitar al odio, al desprecio y a la violencia contra otras personas, y contra una comunidad. Contamos con un antecedente que nos inspira, que es proyecto de ley presentado en 2017 por nuestro correligionario y amigo, el ex Diputado por el Departamento de Paysandú Walter Verri. Allí, Verri impulsó la inclusión de la negación, banalización o menoscabo del Holocausto judío, como causal para ser incluida dentro de la tipificación del artículo 149 bis del Código Penal, que establece penas para quienes cometan dicha acción. Pretendemos retomar esta iniciativa.

No a solas, todos juntos

P: Entiendo que quisieras que esto salga no como una iniciativa tuya ni del partido Colorado solamente, sino como algo que se pueda considerar amplio, a nivel nacional, multipartidario. Aunque la pregunta es casi retórica…¿por qué?

R: Porque si bien nuestro Partido se nutre de concepciones humanistas, lo que lo ha llevado a siempre defender con mucha fuerza la consagración de derechos y sus mecanismos de protección, es muy importante que esto sea algo de todo el espectro político. La negación del Holocausto al pueblo judío es algo que repulsa el sentimiento y la sensibilidad humana de todos los uruguayos, y no sólo de un Partido Político. Estoy convencido que todos los Partidos Políticos rechazan este tipo de comportamientos que incitan al odio, a la división, a relativizar o querer desconocer el sufrimiento humano. Por eso debe de traspasar los límites partidarios, para convertirse en política de Estado.

P: ¿Te parece que esto arrojará frutos? O sea, me refiero a tu esfuerzo por lograr esto como algo compartido por parlamentarios de otros partidos

R: Yo pienso que sí. He hablado con diputados de varios Partidos y están de acuerdo con avanzar con un proyecto de ley de estas características. Estoy esperanzado que así ocurra, para que Uruguay nuevamente demuestre su compromiso con los derechos humanos, con la historia, y con los comportamientos que tenemos que evitar, para que nuestra vida en sociedad siga siendo ejemplo para muchos.

P: No te pregunto con quiénes has hablado, porque tal como comentamos antes de esta entrevista, sería sabio hacerlo público una vez que se concrete formal y oficialmente.

R: Así es.

P: Conrado, me atrevo a adivinar que concordarás conmigo. Combatir el desmentido del Holocausto no debe ser algo importante sólo para los judíos sino para la sociedad en general ¿verdad? O sea, permitir que uruguayos cometan esa aberración sin responder por ello, creo que no aporta a una buena ciudadanía. ¿Cómo ves este punto?

R: Concuerdo totalmente con lo que decís. Esto debe ameritar la acción de nuestro País, de todos los uruguayos, para que este tipo de cosas no sucedan. No se puede negar lo evidente, y lo que provocó tanto dolor para la humanidad. Estoy convencido que toda nuestra sociedad estará conteste en apoyar una iniciativa como la que propondremos las próximas semanas, esperando poder acordar con todos los Partidos Políticos.

No sólo por el ex docente de Secundaria negador de la Shoá

P: Aunque parezca mentira también hoy hay inclusive en Uruguay quienes desmienten el Holocausto, queda en claro que hay que combatirlo. ¿Dirías que lo que te empuja ahora es el caso del ex docente de Secundaria que negó públicamente el Holocausto y que ha vuelto a hacerlo en una publicación en una carta al Director del semanario Búsqueda? ¿O va más allá de ello?

R: En realidad va más allá de eso, aunque este último episodio es un triste antecedente que por supuesto también hay que tener presente. En enero de este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución (76/250), que insta a todos los Estados Miembros a que “rechacen sin reserva alguna toda negación o tergiversación, ya sea total o parcial, del Holocausto como hecho histórico y toda actividad encaminada a tal fin”. Este pronunciamiento nos obliga como país a tomar acciones para que tipo de cosas no sucedan. En ese marco desde hace meses venimos estudiando este tema, teniendo en cuenta el antecedente del proyecto de Walter Verri. El triste episodio del docente de secundaria que no sólo negó la existencia del Holocausto al pueblo judío, donde murieron 6 millones de personas, en varias publicaciones en una red social, sino que lo volvió a hacer la semana pasada en una carta dirigida al Director del Semanario “Búsqueda” con manifestaciones totalmente repudiables como que un periodista se había hecho eco “de una falacia impuesta desde la emoción a través del cine y la televisión”, o que se jactara que no existe ley que sancione la negación del Holocausto, y que existiría “una ley de plomo impuesta por un mito”, no hace más que reafirmar nuestro convencimiento que es hora que se legisle y se incluya dentro de la tipificación del art. 149 del Código Penal, la negación de este triste acontecimiento de la humanidad.

P: Tú citas algunas de las frases de ese hombre y además de patético, su contenido realmente subleva. Conrado, una pregunta que va más allá de este caso puntual. ¿Qué opinión te merece alguien que alega que el Holocausto fue una mentira? ¿Es mera ignorancia sobre algo que los propios criminales nazis documentaron ampliamente, o tiene que ir necesariamente de la mano de una animosidad antisemita?

R: Las pruebas, la documentación, las filmaciones son más que elocuentes de lo que allí sucedió. Nadie en su buena fé puede negar algo tan evidente como la Shoá. La propia Alemania ha reconocido lo que pasó, y ha pedido perdón por ello. En 2011 tuve la oportunidad de ir a Polonia y poder visitar los campos de concentración y exterminio, Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau. Verdaderamente se me estrujó el corazón de pensar los horrores que allí se habían vivido. También tuve la oportunidad de conocer un memorial sobre el Holocausto en Berlín a metros de la puerta de Brandemburgo. Un memorial que mantiene vivo el recuerdo de los que allí fueron asesinados. Si la propia Alemania es la primera en reconocer lo que sucedió, conjuntamente con toda la comunidad de países del mundo, es despreciable que se pretenda desconocer este hecho. Quienes así actúan pueden esconder un sentimiento antisemita, que es inaceptable para las mejores tradiciones de respeto y tolerancia de nuestra sociedad. Por eso hay que actuar para prevenir.

P: En la legislación nacional ya está tipificado el delito de incitación al odio, como bien has dicho, recordando a tu copartidario el Dr. Nahum Bergstein. ¿Qué tiene que ver esto con ello? ¿Consideras que desmentir el Holocausto es una forma de incitar al odio? Evidentemente, quien lo hace alega que los judíos mienten.

R: Sí. Como ya dije, yo creo que es una forma de incitar al odio y de desprecio hacia el sufrimiento humano, y eso nos debe causar repulsión. Al no estar tipificado expresamente, el juzgador tiene que ver si la conducta encuadra o no en la figura delictiva, lo que puede llevar a distintas lecturas. Por eso creo necesario explicitar algunas de las causales donde justamente se incurre el delito del art. 149 bis del Código Penal, incluyendo la negación al Holocausto al pueblo judío.

El Holocausto judío, en el centro, pero también otros genocidios

P: Entiendo, por lo que conversamos antes, que tú estás pensando en una ley que se refiera también al desmentido de otros genocidios como tales. ¿Por qué?

R: Es necesario prevenir. El Genocidio Armenio también conmociona al mundo, y particularmente a nuestro país, que fue el primero en reconocerlo. Se trata de agregar estos dos episodios conjuntamente con todos los genocidios que sean reconocidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo que hoy puede suceder con un pueblo, con su identidad, historia y cultura, mañana puede ocurrir con otros, y por eso es importante establecerlo, para prevenir, y si fuera del caso para sancionar.

¿Antisemitismo en Uruguay?

P: Una pregunta que creo es especialmente relevante presentar a un compatriota no judío, no por tu condición de legislador, sino simplemente de ciudadano uruguayo. ¿Cómo ves el tema del antisemitismo en Uruguay? Tenemos claro que el nuestro no es para nada un país antisemita pero que sí hay antisemitas. En las redes es especialmente notorio. ¿Cómo lo siente eso un uruguayo no judío?

R: Siento que la inmensa mayoría de uruguayos no son antisemitas. Lamentablemente hay algunos casos que son la excepción a la regla, y hechos que pensábamos no iban a ocurrir en Uruguay, lamentablemente ocurrieron como el caso del asesinato de David Fremd. Por esto tenemos que estar alerta, debemos de enseñar y prevenir. La defensa de los valores humanos para nuestra convivencia pacífica, son tan importantes que en esto tenemos que estar todos juntos.

¿Tiene algo que ver Israel?

P: Tú conoces bien el tema de las luchas de Israel por su seguridad. Has sido inclusive el Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Uruguay-Israel. Me permito opinar que el desmentido del Holocausto va de la mano de un intento de quitar legitimidad al Estado judío. ¿Ves alguna relación entre ambas cosas?

R: No lo descarto. Porque detrás de algunas actitudes justamente está cierto grado de antisemitismo. En esto Uruguay también tiene mucho para mostrar. El reconocimiento del Estado de Israel es algo muy importante para nuestro país, que al influjo del Presidente Luis Batlle Berres y del Embajador Enrique Rodríguez Fabregat apoyaron su consagración.

P: ¿Hay algún punto que quisieras destacar?

R: Sólo reiterar algo que ya he dicho: me gustaría que este tema sea apoyado por todos los Partidos Políticos. Creo que hablaría muy bien de nuestro País. Vamos a trabajar para que eso ocurra.

P: Estaremos pendientes pues Conrado. El éxito de este proyecto de ley, será el de la democracia uruguaya. Gracias mil por tu tiempo.

R:A ti Ana por el interés.