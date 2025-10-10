Presentación en NCI de Encuesta de opinión pública

Este domingo, en el marco de Sucot Urbano, se expondrán los resultados definitivos de la Encuesta de Opinión Pública que desde la NCI, junto al CJL y el CCIU, se encargó a la empresa Opción Consultores. Será a las 16.30 y te podés inscribir en https://forms.gle/SgjQAQPaidaLEmxx5

¿Cuánto antisemitismo hay realmente en Uruguay? ¿Cuánto afectó el 7 de octubre a la percepción que los uruguayos tienen sobre los judíos? ¿Cómo atraviesa esto las distintas opciones políticas nacionales? ¿Sigue siendo Uruguay un país respetuoso de la diversidad?

Tendremos respuestas a estas y otras preguntas, presentadas por Rafael Porzecanski, director de Opinión Pública de Opción Consultores, con los comentarios del periodista Raúl Ponce de León.

🗓️ Domingo 12/10

🕦 16:30hs.

Link a inscripción: https://forms.gle/SgjQAQPaidaLEmxx5