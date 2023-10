Presentación del libro “Ochenta aventuras alrededor del mundo”

Por la Esc. Esther Mostovich de Cukierman, para CCIU

La Esc. Esther Mostovich de Cukierman, quien colabora habitualmente con nuestro portal, publicará su libro “Ochenta aventuras alrededor del mundo”, que resume las aventuras vividas junto a su esposo David entre 1972 y 2010. El evento será el lunes 9 de octubre a las 19 hs. en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo, en el marco de la 45ª Feria Internacional del Libro 2023.

Preparar un nuevo libro es un acto de amorosa paciencia. Escribir es solo una parte de la tarea. Hay que estar dispuesto a resolver una tras otra, mil y una dificultades.

Enfocarse en el tema, buscar material, tomar información, todo eso es tarea inicial. En este, mi nuevo libro “Ochenta aventuras alrededor del mundo”, el texto de las experiencias que David y yo tuvimos ya lo tenía escrito y publicado en su mayor parte en el Semanario Hebreo de Montevideo, entre los años 1972 y 2010. Unir esos relatos y volver a sacar a la luz esas aventuras fue la tarea que me propuse.

El texto de las últimas publicaciones estaba en mi procesador de textos, pero tenía que encontrar hojas de periódicos de cuarenta y cincuenta años atrás. ¿Dónde podían estar? Pensé que las tenía todas en mi casa, pero no pude encontrarlas. Hablé con Ana Jerozolimski Beris, la actual directora del Semanario. Ella me dijo que no guarda ejemplares viejos de su periódico. Me envió por correo electrónico las fotos de ella y su padre que le pedí, para poder incluirlas en mi libro y logré publicarlas, están junto a la Introducción. Pero ¿dónde podían estar mis hojas de Semanarios de tiempos atrás? La ley ordena que de todo lo que se publica en nuestro país, llegue copia a la Biblioteca Nacional. Pensé que sería fácil encontrar el material en la Biblioteca.

¡Qué ilusión la mía! Era el año 2020, la Biblioteca estaba cerrada por la pandemia. Averigüé que los investigadores podían entrar a consultar material, con día y hora fijada. Pero ¿cómo se hace para ingresar al exclusivo grupo de los investigadores de la Biblioteca Nacional? Decidí intentarlo.

A los pocos días, me encontré sentada en la Biblioteca, rodeada de ejemplares viejos del Semanario Hebreo, encuadernados prolijamente, dos ejemplares por cada año. ¿Dónde encontrar mis artículos sobre viajes? Aquí no hay índices. Hay que armarse de paciencia y mirar hoja por hoja, año por año. Un día y otro día. Descubriendo tesoros en cada día de búsqueda y lectura.

No voy a contar aquí cómo terminó ese episodio. Si quieren saberlo, los invito a venir a la presentación del libro, allí lo voy a relatar.

Desfilan en el libro aventuras en ciudades de Israel, Polonia, Lituania, el Norte de Europa, Rusia, Ucrania, Georgia, Uzbekistán, Hong Kong, la República Popular China, Japón, Tailandia, Nueva Zelanda, Australia, Tahití, Panamá, las Islas del Caribe, Canada, Estados Unidos, Francia, Alemania, Austria, Italia, Hungría, Yugoslavia, Marruecos y otra vez Israel. Los recorridos tienen más de un motor: recorrer lugares, conversar con inmigrantes, visitar sinagogas y conocer gente que vive en ancho mundo.

Al leer mi propio texto, descubrí que vale como descripción de un mundo que ha sido y ya no está. Un túnel en el tiempo para viajar alrededor del mundo en ochenta aventuras.

La cita para la presentación del libro es el lunes 9 de octubre a las 19 horas, en la Sala Dorada de la Intendencia de Montevideo. Mi amigo y profesor, el Dr. Daniel Ramada Piendibene, será el presentador. Los espero.