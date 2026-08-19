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Presentación del libro “Mayn Shtetele Belz-Mi pequeña ciudad” en el Palacio Legislativo

19/Ago/2026

 

 

Un encuentro para celebrar la vida y el legado de Sebastián Taranto Veinstein (Z”L) y compartir una obra que contribuye a preservar la identidad y la memoria de la Shoá para las nuevas generaciones. Se realizará el 26 de agosto de 2026 a las 19 h en la Antesala de la Cámara de Representantes  del Palacio Legislativo de Uruguay (Av. de las Leyes)

 

Participantes destacados

  • Dr. Rodrigo Goñi, Presidente de la Cámara de Representantes
  • Diputados: Dr. Felipe Schipani, Carlos Varela y Gerardo Sotelo

 

Disertantes invitados

  • Dra. Rosa Zytner Tessler
  • Mag. Andrés Serralta Massonnier

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