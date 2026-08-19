Presentación del libro “Mayn Shtetele Belz-Mi pequeña ciudad” en el Palacio Legislativo

Un encuentro para celebrar la vida y el legado de Sebastián Taranto Veinstein (Z”L) y compartir una obra que contribuye a preservar la identidad y la memoria de la Shoá para las nuevas generaciones. Se realizará el 26 de agosto de 2026 a las 19 h en la Antesala de la Cámara de Representantes del Palacio Legislativo de Uruguay (Av. de las Leyes)
Participantes destacados
- Dr. Rodrigo Goñi, Presidente de la Cámara de Representantes
- Diputados: Dr. Felipe Schipani, Carlos Varela y Gerardo Sotelo
Disertantes invitados
- Dra. Rosa Zytner Tessler
- Mag. Andrés Serralta Massonnier