Presentación de libro “El desentierro de una historia”

Alejandro Goldstein nació en el año 1964 en Montevideo, Uruguay. Se graduó como traductor público del idioma portugués en la Universidad de la República (Uruguay). Vivió varios años en Israel, donde cursó estudios universitarios de Ciencia Política en la Universidad de Tel Aviv. Desde el año 2006 reside en la ciudad de Panamá (República de Panamá) y ejerce como traductor oficial en idioma hebreo. Es deportista aficionado y responsable de un sitio web sobre veganismo.

Una pareja de apátridas judíos después de los tormentos del régimen nazi recaló por cuestiones del azar en el puerto de Montevideo, Uruguay. En dicho país, formaron una familia y fundaron una empresa digna de los mayores elogios.

Los paisanos -que los esperaron en el puerto sin siquiera conocerlo y sin saber que estos llegaban- los llevaron a una casa de la calle Gutiérrez, en el corazón del barrio Villa Muñoz, popularmente conocido como el “Barrio de los Judíos”.

A los pocos días de haber llegado se aventuraron por las calles de la capital. La caminata fue de varios kilómetros y terminó en el Parque Rodó. Allí pudieron apreciar el río “ancho como mar”-como denominó Juan Díaz de Solis al Río de la Plata-. El comentario de este señor a su mujer fue más o menos así: “¡Me gusta!”. La explicación al “me gusta” es que este hombre, en ese momento había decidido que Montevideo sería su lugar en el mundo. Pero ¿por qué? ¿cuánto uno puede decidir quedarse a vivir en un lugar solamente por haber caminado unas cuadras?

La explicación es más que sencilla. En el transcurso de su periplo montevideano, no fueron golpeados, no fueron salivados, no fueron insultados, ni siquiera la gente se percató de su presencia. Para unos judíos europeos -víctimas de persecuciones centenarias- esto era como llegar al paroxismo, al paraíso terrenal sin escalas.

Así era el Uruguay de aquella época, en donde los ciudadanos comunes recibían de brazos abiertos a inmigrantes españoles, italianos y judíos que buscaban rehacer sus vidas deshechas del viejo continente.

Parte de este libro relata la vida en comunidad en dicho barrio -que contaba con siete sinagogas-, sus emprendimientos personales, su pujanza, sus esfuerzos por olvidar el omnipresente pasado, una singular y emotiva ceremonia de Bar Mitzvah en la ciudad de Rocha, el encantamiento del protagonista con la feria de Tristán Narvaja y su obsesión por comprar cosas viejas y la vida en el palacio Durazno, en el centro de la ciudad, el papel clave que desempeñó la Casa Soler y la profesión de kventenik.

