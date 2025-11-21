Contacto
Presentación de libro de Alejandro Grobert

21/Nov/2025

La Comunidad Israelita del Uruguay invita al lanzamiento del nuevo libro de Alejandro Grobert, “Antisemitismo y Antisionismo: Dos caras de la misma judeofobia”. Una instancia para pensar, dialogar y comprender mejor los desafíos actuales. Lunes 8 de diciembre, 19.30 hs. en la Kehilá. Inscripción obligatoria: https://bit.ly/librogrobert

 Te invitamos al lanzamiento comunitario del nuevo libro de Alejandro Grobert

📘 ANTISEMITISMO Y ANTISIONISMO: Dos caras de la misma judeofobia

🗓 Lunes 8 de diciembre – 19:30 hs

📍 Kehilá – Gregorio Suárez 2830, Montevideo

Un libro que aporta claridad frente a la desinformación y al prejuicio.

Un encuentro para reflexionar, compartir y dialogar.

⚠️ Cupos limitados

🔗 Inscripción previa obligatoria: https://bit.ly/librogrobert

