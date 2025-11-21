Presentación de libro de Alejandro Grobert

La Comunidad Israelita del Uruguay invita al lanzamiento del nuevo libro de Alejandro Grobert, “Antisemitismo y Antisionismo: Dos caras de la misma judeofobia”. Una instancia para pensar, dialogar y comprender mejor los desafíos actuales. Lunes 8 de diciembre, 19.30 hs. en la Kehilá. Inscripción obligatoria: https://bit.ly/librogrobert
