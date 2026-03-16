“El Loco de la Bandera”, de Pablo Londinsky relata la historia de Héctor Paladino, el neonazi que en 1987 asesinó a dos personas e hirió a otra, en un Montevideo que estaba en plena apertura democrática; a la vez intenta contribuir a tomar conciencia sobre el aumento del antisemitismo en nuestro país. Entrada libre, con inscripción obligatoria en el siguiente formulario: https://forms.gle/GftbhZTqGAFh2cXc9

El 21 de diciembre de 1987, Montevideo despertó con el horror. Un hombre recorrió la ciudad armado con una escopeta recortada, asesinó a dos personas e hirió a un joven. En su ventana, desde hacía semanas ondeaba una bandera nazi. Detrás de aquella locura había un nombre: Héctor Paladino, un personaje que encarnó, como pocos, el cruce entre la enfermedad mental, el fanatismo ideológico y la fragilidad institucional de un país que apenas recuperaba su democracia.

En El loco de la bandera, Pablo Londinsky reconstruye con precisión y agilidad una historia real que durante décadas permaneció oculta entre expedientes judiciales, crónicas dispersas y silencios incómodos. A partir de un trabajo de investigación excepcional —que incluye archivos inéditos, informes psiquiátricos, declaraciones judiciales y testimonios de víctimas y testigos—, el autor ilumina uno de los episodios más inquietantes de la historia reciente uruguaya y lo convierte en una reflexión profunda sobre la memoria, la impunidad y los límites del odio.

La investigación contribuye a aumentar los niveles de conciencia sobre los actuales niveles de odio y violencia presentes en la sociedad, así como sobre los riesgos inherentes al preocupante aumento del antisemitismo que se registra en el país. Frente a la proliferación de discursos cargados de odio y violencia, resulta necesario preguntarse a qué consecuencias pueden conducir estas expresiones si no son debidamente confrontadas.

El loco de la bandera es un retrato humano del delirio y un testimonio sobre la persistencia de las sombras en una sociedad que creyó haberse librado de ellas