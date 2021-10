Presentación de dos libros de temática judía

En orden cronológico informamos la presentación de dos libros. 17/10, “De Moisés a Moisesville. Un viaje por el mundo judío”, de Ariel Goldstein Lamschtein. Jueves 21/10, “Hasta que no estés en su lugar”, de Ilana Lamstein. Abrir la nota para visualizar ambos banners y detalles de cada uno de los eventos.

“De Moisés a Moisesville. Un viaje por el mundo judío”

Domingo 17 de octubre hora 17.00 en Yavne

Orador invitado- Israel Diament

Actuación artística- Andrés Kornworcel

“Hasta que no estés en su lugar”

Jueves 21 de octubre 19 hs. en NCI

Oradores- Emma Sanguinetti e Ing. Roberto Cyjon

Sobre Ariel Goldstein (información proporcionada por el autor)

Nací en Montevideo en 1970. Fui a la escuela y liceo Yavne y fui integrante del movimiento juvenil Hanoar Hatzioni llegando a ser mazkir (secretario) después de haber estado en el Majon de Madrijim (programa de liderazgo juvenil). En 1993 hice aliá y después de hacer el ejército me gradué como guía turístico. Desde el año 2002 resido en California.

Durante mis años en Israel fui guía de “La Marcha de la Vida” en Polonia y de los programas en español de la Agencia judía en Praga, así comenzó mi relación con los viajes judíos fuera de Israel.

Desde hace 15 años llevo adelante un programa de viajes judíos por todo el mundo.

Uno de los lugares que más ha gustado a los viajeros es Uruguay. Sobre todo por ser un país desconocido y lo que más asombra a los judíos americanos es la vida judía tan intensa y diversa que existe en Uruguay (yo visito Uruguay dos veces por año ya que mis padres aún viven ahí y me mantengo al tanto de todo. La esposa de Samy Canias es mi amiga de toda la vida y conservo muchas amistades).

Durante nuestras visitas a Uruguay hemos tenido encuentros con alumnos en Yavne, visitado La Kehila, Hillel, shabbat en NCI y también visitas a la escuela pública Estado de Israel donde fuimos recibidos con el Hatikva.

En mi libro yo escribo que soy un afortunado por haber conocido comunidades judías tan remotas desde Etiopia a India y desde Bosnia a China pero en general lo remoto y exótico para ellos era conocer un judío de Uruguay.

Los tres pilares de mi educación judía fueron mi casa, mi escuela y la tnuá (movimiento juvenil). Sin ellos este libro no existiría.

Semanario Hebreo Jai- por Janet Rudman

Ilana Lamstein y su libro: Hasta que no estés en su lugar

Ilana Lamstein nació en Uruguay en 1973. Es Licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la UDELAR, obtuvo su Tecnicatura en Marketing en ADM y Diploma en Periodismo en la Universidad ORT. Colabora en distintos medios escritos y participa en talleres de escritura, arte y tradición judía en el marco de la comunidad judía del Uruguay. Actualmente concurre al Taller de Escritura de Mercedes Estramil y de Expresión Plástica de Vivián Alterwain.

“Hasta que no estes en su lugar” es el primer libro de Ilana Lamstein. Compartimos con nuestros lectores esta entrevista que los invita a comprar y compartir el libro.

¿Qué te llamó la atención de la historia familiar de Mónica?

El vínculo con Mónica se retrotrae a mi infancia. El cariño y la confianza que nos une, fue el puntapié inicial para que un día Mónica me llamase y me manifestase su interés de contar su historia de vida. Su testimonio resume el impacto transgeneracional que tuvo, y aún tiene el Holocausto judío en los hijos y nietos de sobrevivientes. Antes de la llegada del nazismo al poder, el padre de Mónica, vivía en Berlín junto a su esposa y sus dos hijos. Félix es apresado y encarcelado en un campo de trabajo, y logra escapar de Alemania. En el Uruguay conoce y se casa con Luisa, la mamá de Mónica. Una vez terminada la guerra, Félix se entera que su primera esposa y sus hijos habían sobrevivido la guerra, y que lo estaban buscando. Años más tarde, el encuentro de estas dos familias en el Uruguay, marcará definitivamente la vida de Mónica, cambiando el curso de su historia.

Contanos el proceso del libro, desde la idea hasta que salió de la imprenta.

El proceso fue muy largo pero muy enriquecedor. Comencé a mediados del 2018 sin pensar en ningún momento, que las cosas tomarían un curso tan distinto y apasionante a la vez. Desde un principio acordamos con Mónica mantener una serie de encuentros semanales, que se extendieron hasta finales del 2019. En forma paralela e intercalada, fuimos trabajando con fotos de familia y documentos que estaban en posesión de Mónica. Mientras estos encuentros se producían, empecé a buscar datos relacionados con su familia que no quedaban claros en su relato o sobre los cuales no había una información precisa. Fue así que llegué a una importantísima documentación de la familia paterna de Mónica, guardada en los archivos estatales alemanes. Con este material, nuestros encuentros se fueron extendiendo cada vez más, y comenzamos a analizar la documentación. Fue necesario hacer una selección, dado que la totalidad de los documentos no podían ser publicados. Todo esto bajo el común acuerdo y la autorización de Mónica.

¿Qué significó para vos el contacto con Jani Pietsch y cómo llegas a ella?

Como mencioné antes, empecé a buscar datos relacionados con la familia de Mónica en distintas fuentes confiables de información. Para construir su relato era necesario dilucidar ciertos datos y salir a la búsqueda de otros. Fueron semanas consultando distintas páginas y artículos, hasta que llegué a una nota periodística en la que mencionaban a Jani Pietsch y su proyecto Denk Mal am Ort con el cometido de traer a la “memoria” la historia de familias judías deportadas cuyas casas y apartamentos son habitados hoy en día por familias berlinesas. Busqué el proyecto por la web y le escribí a Jani. Me presenté, le conté lo que estaba haciendo, y fue ella quién se puso a disposición para buscar información en los archivos estatales en Alemania. Jani era un ser excepcional, historiadora y artista plástica, que nunca pude conocer personalmente porque tristemente falleció el año pasado después de cursar una dura enfermedad. Soy una agradecida de haberla conocido, era una persona muy especial y a ella le debo este invalorable hallazgo, al que no hubiese podido llegar de otra forma.

¿Cómo afectó tu proceso de escritura cuando recibiste pruebas documentales que cambiaban el relato de la protagonista?

La documentación fue fundamental para la construcción de la historia, brindando datos irrebatibles de hechos, fechas y lugares. Así mismo, el legajo incluía certificados y declaraciones personales, poniendo al descubierto verdades desconocidas por Mónica. El relato de la protagonista no cambia, lo que cambia es la forma de articular la historia, intercalando sus recuerdos y vivencias con una documentación irrefutable de los acontecimientos.

Escribir es un proceso sanador. Vos sos la voz de Mónica en este relato. “Hasta que no estés en su lugar” suena a reparación. ¿Consideras que Mónica logró con este libro hacerlo?

En este caso, el proceso sanador no viene dado por la escritura sino por la palabra. Mónica al contar su historia de forma oral, reedita desde la perspectiva adulta sus vivencias, dándoles nuevos significados. Yo no soy la voz de Mónica en el libro. Interconecto su relato con lo que la documentación demuestra, y en algunas ocasiones confronto sus creencias o lo que le fue contado por sus mayores, con la realidad de los hechos. “Hasta que no estés en su lugar” no se asocia a la idea de reparación. Es una expresión a la que Mónica recurría en forma frecuente en nuestros encuentros, y que da alguna forma resume el sentimiento que ella experimenta hacia la figura de su padre en particular.

En una época de rebrote de antisemitismo, ¿Cuál te parece que es el aporte de este libro?

En este libro no solo relato sobre el Holocausto del Pueblo Judío durante el nazismo, sino que materializo de manera vivencial y documental, la historia de esta familia en particular y los efectos transgeneracionales que provocó el nazismo. El antisemitismo no es una cuestión que nos sorprenda, lamentablemente el pueblo judío está acostumbrado a lidiar con actos de violencia y de odio. Ojalá que el libro pueda aportar una nueva mirada hacia la condición judía, acercar a aquellos que poco saben de nuestra historia, y contribuir a liberar los prejuicios que muchos tienen hacia la comunidad judía.