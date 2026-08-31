Preocupación del CCIU ante hechos ocurridos en la XV Asamblea Nacional de Derechos Humanos

El Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU) expresa su preocupación por lo ocurrido en la sesión de cierre de la XV Asamblea Nacional de Derechos Humanos, convocada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) el pasado 28 de agosto en Maldonado.

La Asamblea 2026 había sido convocada en torno a tres ejes de trabajo: infancia y adolescencia, salud mental y ambiente. En la sesión de cierre un grupo de las organizaciones participantes leyó un pronunciamiento que nada tenía que ver con esos ejes: reiteraba, en esencia, el reclamo que ya habían planteado en abril pasado contra la creación del Grupo de Trabajo sobre Antisemitismo de la INDDHH, y dirigía un cuestionamiento directo y personal al director de la Institución, Marcos Israel, por sus declaraciones públicas sobre el conflicto en Gaza.

El CCIU reafirma su posición de siempre: la crítica a las políticas del gobierno de Israel no equivale, por sí sola, a antisemitismo, pero nos preocupa que la distinción entre antisemitismo y antisionismo se use, en los hechos, para cuestionar la legitimidad de que un dirigente judío defienda públicamente esa misma distinción, convirtiendo a la INDDHH, asamblea tras asamblea, en el escenario de un litigio personal contra uno de sus miembros.

Frente a lo leído, Marcos Israel tomó la palabra para responder, y una parte importante del público presente optó por retirarse de la sala e incluso proferir insultos antes de escuchar su intervención. El CCIU lamenta esa actitud: negarse a escuchar es, en sí mismo, un gesto de intolerancia y contradice los principios que un ámbito de derechos humanos debería encarnar.

Nos preocupa que sea la propia INDDHH – una institución cuya razón de ser es contribuir a la convivencia social y a la garantía de derechos para todas y todos – el escenario donde se repiten episodios que, lejos de fortalecer esos valores, los debilitan. Esperamos que la Institución revise los mecanismos de organización de sus asambleas para asegurar que todas las voces, incluidas las que resulten incómodas para una parte del auditorio, sean escuchadas con el mismo respeto.

El CCIU expresa su solidaridad con Marcos Israel y reafirma su repudio a cualquier expresión, acto o discurso de carácter antisemita, se presente bajo la forma que se presente, incluido cuando el antisionismo es utilizado como vehículo para deslegitimar el derecho del pueblo judío a la autodeterminación o para hostigar a quienes lo defienden.

El CCIU reafirma que su accionar se guía por el concepto de CONVIVENCIA: el respeto por la diversidad de opiniones, el diálogo entre sectores y el rechazo a toda forma de intolerancia. Aspiramos a que espacios como la Asamblea Nacional de Derechos Humanos sean, en los hechos, ámbitos de encuentro y no de exclusión.

Montevideo, 31 de agosto de 2026

Comité Central Israelita del Uruguay