Postulación de candidatos para los Premios Luisa Casalet 2025

La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación (CHRXD), en cumplimiento de la Ley 17.817, convoca a personas e instituciones que, por su trayectoria y compromiso, se hayan destacado en la lucha contra el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación, a postularse a los Premios Anuales Luisa Casalet 2025. El plazo es hasta el 28 de noviembre a las 18 hs.

Este reconocimiento busca visibilizar y difundir propuestas y acciones que promueven avances significativos hacia una sociedad más inclusiva, integrada y libre de discriminación.

🔗 Bases disponibles en nuestra página web: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos/comunicacion/convocatorias/postulaciones-para-xi-edicion-premios-anuales-luisa-casalet