¿Por qué Putin se refiere al gobierno ucraniano como ‘un montón de nazis’?

Enlace Judío México- por Andrew Srulevitch *

A medida que el asalto ruso a Ucrania se ha intensificado, el presidente ruso y su gobierno han intensificado la retórica calificando falsamente al gobierno ucraniano y sus líderes como “nazis”. El presidente Vladimir Putin ha afirmado que la acción militar tiene como objetivo la “desnazificación de Ucrania” y el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se refirió al presidente ucraniano como “un nazi y un neonazi”.

La semana pasada hablé con el Dr. David Fishman —profesor de Historia Judía en el Seminario Teológico Judío— sobre cómo la propaganda rusa, incluyendo la retórica que vincula a Ucrania con los nazis, está siendo utilizada como parte de una campaña de desinformación con el fin de desacreditar al democráticamente elegido gobierno ucraniano.

Esta es una transcripción editada de la conversación

P: ¿Por qué cree Putin que tiene sentido llamar nazis a los líderes ucranianos, especialmente cuando el presidente Zelensky es judío?

R: Esta propaganda es un intento de deslegitimar a Ucrania ante la opinión pública rusa, que considera su guerra contra la Alemania nazi como su mejor momento, y ante la opinión pública occidental, que puede no saber mucho de Ucrania, salvo que está al lado de Rusia.

P: ¿Pero por qué llamarlos nazis, aparte de que es la peor acusación posible?

R: Esta propaganda no es nueva. Rusia, en su intento de estigmatizar a toda Ucrania, lleva años destacando la actividad de un grupo marginal de ultranacionalistas ucranianos. Sí, algunos miembros de esos grupos ultranacionalistas han utilizado insignias nazis, han hecho el saludo hitleriano y han utilizado una retórica antisemita, pero son políticamente insignificantes y no representan en absoluto a Ucrania. Los partidos políticos apoyados por los ultranacionalistas recibieron poco más del 2% de los votos en las elecciones de 2019. Ucrania es una democracia defectuosa, pero indiscutiblemente una democracia y definitivamente no un régimen nazi.

P: Pero hemos visto marchas en el centro de Kiev con antorchas y con las banderas rojas y negras de UPA (el Ejército Insurgente Ucraniano de la época de la Segunda Guerra Mundial) y fotografías de Stepan Bandera, quien se alió con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. ¿No es eso evidencia del nazismo en Ucrania?

R: Para los nacionalistas ucranianos, UPA y Bandera son símbolos de la lucha ucraniana por la independencia de Ucrania. El UPA se alió con la Alemania nazi contra la Unión Soviética por razones tácticas, no ideológicas. Para los judíos, sin embargo, no solo es imperdonable aliarse con los nazis bajo cualquier circunstancia, sino que además los historiadores han documentado que los nacionalistas ucranianos participaron —junto con los alemanes— en el asesinato de muchos miles de judíos en Ucrania. Tampoco debemos olvidar que 10 millones de ucranianos lucharon en el Ejército Rojo contra la Alemania nazi y 1,5 millones de ucranianos murieron en combate. El número de ucranianos que lucharon contra los nazis empequeñece el número de los que colaboraron con ellos. Cuando los nacionalistas ucranianos y los judíos miran esas banderas rojas y negras, vemos dos cosas diferentes.

P: Entonces, ¿usted no calificaría de nazis ni siquiera a los que marchan con la bandera roja y negra?

R: Hay neonazis en Ucrania, al igual que en Estados Unidos y en Rusia, pero son un grupo muy marginal, sin influencia política y no ataca a los judíos ni a las instituciones judías en Ucrania. La propaganda de Putin está tan alejada de la verdad que no sobrevive al primer contacto con un poco de conocimiento.

*Director de Asuntos Europeos de la Liga Antidifamación (ADL)