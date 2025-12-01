Por qué los Hermanos Musulmanes son una amenaza para Israel y Europa

Más de 70 expertos europeos e internacionales se reunieron frente al Tribunal Penal Internacional de La Haya para lanzar un mensaje unificado: que los Hermanos Musulmanes representan una amenaza global para la paz y la seguridad. Crédito foto: Issam Rimawi/Flash90

Durante años, los responsables políticos de Israel y de toda Europa han intentado separar la fachada política de la Hermandad Musulmana de su base extremista. Esperaban que el compromiso con el vocabulario «moderado» de la Hermandad pudiera fomentar la estabilidad, integrar a las comunidades musulmanas y servir de cortafuegos contra el radicalismo violento.

Pero los acontecimientos que se están desarrollando en Europa -apoyados por múltiples informes de inteligencia de Francia, Bélgica y el Parlamento Europeo- exponen ahora esta estrategia como peligrosamente equivocada. La Hermandad no es una alternativa al extremismo. Es el motor ideológico que lo impulsa.

El 23 de noviembre, más de 70 expertos europeos e internacionales se reunieron frente al Tribunal Penal Internacional de La Haya para lanzar un mensaje unificado: que los Hermanos Musulmanes representan una amenaza global para la paz y la seguridad. Su advertencia no se basaba en especulaciones, sino en datos concretos y en la experiencia de ciudades europeas que se han enfrentado a oleadas de radicalización, antisemitismo y terror.

Tanto para Israel como para Europa, el peligro no es teórico; es urgente y evolutivo. Para comprender la amenaza, primero hay que entender la visión del mundo de la Hermandad.

Se basa en una única premisa: que el Islam no es simplemente una religión, sino un sistema político destinado a sustituir a todos los demás. Su objetivo a largo plazo -articulado abiertamente por altos cargos y documentado en memorandos de los servicios de inteligencia europeos- es remodelar las sociedades desde dentro mediante un «proceso yihadista-civilizatorio», como señaló el expolítico holandés Henry Van Bommel.

Este proceso no es violento ni espectacular. Es lento, burocrático y estratégico. Funciona a través de: organizaciones comunitarias, grupos estudiantiles, instituciones religiosas, ONG y redes de presión política.

El genio de la Hermandad -y su peligro- reside en su capacidad para utilizar herramientas democráticas para promover una ideología antidemocrática. Como subrayó Ramón Rahangmetan en La Haya: «No se trata del Islam ni de las comunidades musulmanas. Se trata de un movimiento político identificado como una amenaza estructural e ideológica para la cohesión democrática«.

La lucha de Europa contra las sociedades paralelas, los enclaves extremistas y la juventud radicalizada es inseparable de la influencia de la Hermandad. Para Israel, la amenaza es aún más directa. Hamas, responsable de masacres, violaciones masivas, torturas, mutilaciones, quemas, secuestros y guerras de cohetes, es la rama palestina de la Hermandad Musulmana.

La Hermandad no se limita a justificar la violencia de Hamás; le proporciona la legitimidad ideológica que la sustenta. Desde los libros de texto y los sermones hasta la propaganda en Internet y las narrativas diplomáticas, la Hermandad trabaja incansablemente para demonizar a Israel, deslegitimar la autodeterminación judía y movilizar el apoyo a la «resistencia», un eufemismo de terrorismo.

Las atrocidades del 7 de octubre no fueron una aberración. Fueron la expresión física de una doctrina que la Hermandad ayudó a elaborar durante décadas. Esta ideología se extiende también a Europa a través de manifestaciones en las que se amenaza a las comunidades judías, los eslóganes glorifican el terror y desaparecen los límites entre la protesta política y la incitación antisemita. Las propias autoridades europeas han confirmado que las organizaciones vinculadas a la Hermandad difunden mensajes radicales que alimentan la agitación callejera y la división social.

El peligro de la Hermandad no reside sólo en la ideología, sino en la infraestructura. Las agencias de inteligencia europeas advierten de que la organización recibe financiación extranjera canalizada a través de organizaciones benéficas y ONG; utiliza subvenciones financiadas por los contribuyentes para promover el islam político; recluta a jóvenes para conflictos en el extranjero (Nigeria, Pakistán, Bangladesh); socava las políticas de integración; intimida a los disidentes dentro de las comunidades musulmanas; y se infiltra en los sistemas políticos municipales y nacionales.

En La Haya, Julio Levit Koldorf describió sin rodeos la paradoja que se apodera de Europa: Los activistas de izquierda, que desconocen las raíces totalitarias de la Hermandad, «defienden ciegamente un movimiento que se opone a la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género, los derechos LGBTQ+ y la gobernanza laica«.

En otras palabras, la Hermandad se disfraza de víctima del racismo mientras promueve una ideología que pretende desmantelar las mismas libertades que protegen a las minorías. Europa no puede permitirse esta contradicción. Tampoco Israel.

Es importante destacar que los llamamientos a enfrentarse a la Hermandad no son ataques contra el Islam. Todos los oradores en La Haya hicieron hincapié en esta distinción. Como declaró la activista iraní belga Fahimeh Il Ghami: «Nuestro objetivo no es atacar a ninguna comunidad o confesión. Pero cuando una organización se dedica a la financiación encubierta, la intimidación o el extremismo, la ley debe responder».

Se trata de una defensa de las comunidades musulmanas, no de un ataque contra ellas. Las primeras víctimas de los Hermanos Musulmanes suelen ser los propios musulmanes: mujeres, disidentes, reformistas laicos, minorías y cualquiera que rechace el islam político.

Para Israel, la gestión que Europa haga de los Hermanos Musulmanes determinará la seguridad futura del continente. Una Europa infiltrada por redes islamistas se convierte en una Europa menos segura para sus ciudadanos judíos, más hostil hacia Israel y más vulnerable a la manipulación extranjera por parte de Irán, Qatar y Turquía, Estados que históricamente apoyan a las ramas de la Hermandad para tener influencia geopolítica.

Para Europa, la experiencia de Israel ofrece una advertencia: ignorar las raíces ideológicas del extremismo no es tolerancia; es negligencia. La amenaza de la Hermandad es transnacional. La respuesta también debe serlo.

Los gobiernos europeos están empezando a actuar. Austria, Francia y Bélgica han tomado medidas para restringir las actividades vinculadas a la Hermandad. El último informe del Parlamento Europeo expone las pautas de financiación del movimiento. Las coaliciones de la sociedad civil están pidiendo la designación de la Hermandad como organización terrorista, alineándose con Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Pero la acción sigue estando fragmentada. La Hermandad prospera en los vacíos. A menos que Europa e Israel coordinen sus políticas -compartiendo inteligencia, restringiendo los canales de financiación, controlando las organizaciones de fachada y tratando al movimiento como una amenaza ideológica para la seguridad- la Hermandad seguirá explotando los sistemas democráticos para socavarlos.

La cuestión ya no es si los Hermanos Musulmanes son peligrosos. La cuestión es si las sociedades libres tendrán el valor de defenderse.

Ayoob Kara fue ministro de Comunicaciones de Israel.