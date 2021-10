Por qué los árabes están molestos con los europeos

Gatestone Institute- por Khaled Abu Toameh

El Parlamento Europeo, ha solicitado a sus estados miembros no participar en la Expo 2020 de Dubái, por presuntas violaciones a los Derechos Humanos en los Emiratos Árabes Unidos. La resolución coincide con el primer aniversario de la firma de los Acuerdos de Abraham. Foto: AFP

El tema de la Expo 2020 de Dubái de este año, uno de los eventos más importantes del mundo, es “Conectando mentes, creando el futuro”. Los subtemas son “Sostenibilidad, Oportunidad y Movilidad” con un enfoque en industrias, capital financiero, gobernanza, empleo, educación y tecnología.

La resolución del Parlamento Europeo que pide a los estados miembros de la UE que no participen en el evento de Dubai y que las empresas internacionales retiren su patrocinio se basa en las presuntas violaciones de derechos humanos del estado del Golfo.

El momento de la resolución es problemático e implica que el Parlamento Europeo está tratando de castigar a los Emiratos Árabes Unidos por firmar un tratado de paz con Israel. La resolución coincidió con el primer aniversario de la firma de los Acuerdos de Abraham, término utilizado para referirse a los acuerdos de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Israel participa en la Expo 2020 de Dubái y los visitantes del pabellón israelí “serán invitados a emprender un emotivo ‘Viaje por el mañana’ que combine el pasado, el presente y el futuro de Israel con el objetivo de forjar relaciones significativas, crear nuevas oportunidades y construir un futuro mejor y más brillante. para todos.”

Poco después de que el Parlamento Europeo emitiera su resolución contra los Emiratos Árabes Unidos, el grupo terrorista palestino Hamas, que pide la eliminación de Israel, condenó los Acuerdos de Abraham, calificándolos de “un proyecto sionista-estadounidense destinado a promover la normalización regional con la entidad sionista e integrar en la región”.

Al igual que el Parlamento Europeo, Hamas ha pedido en el pasado boicotear el evento Expo 2020 de Dubai con el pretexto de que tales actividades promueven la normalización entre Israel y los países árabes. Más recientemente, Hamas y la Jihad Islámica Palestina, el segundo grupo terrorista más grande de la Franja de Gaza, condenaron a los Emiratos Árabes Unidos por abrir una embajada en Israel.

La resolución del Parlamento Europeo dirigida a los Emiratos Árabes Unidos es un valioso regalo de los europeos a Hamas, la Jihad Islámica Palestina y todos aquellos que se oponen a los Acuerdos de Abraham y a cualquier acuerdo de paz entre Israel y los árabes.

Al señalar a los Emiratos Árabes Unidos, el Parlamento Europeo ha optado por ponerse del lado de los enemigos de la paz, la cooperación y la normalización entre israelíes y árabes.

Peor aún, el Parlamento Europeo no vio ninguna razón para criticar a Hamas y la Jihad Islámica Palestina por sus violaciones diarias de derechos humanos contra los palestinos en la Franja de Gaza.

El Parlamento Europeo no pidió boicotear a Hamas, la Jihad Islámica Palestina o incluso a la Autoridad Palestina (AP), encabezada por el presidente de la AP Mahmoud Abbas, por su terrible historial de derechos humanos, incluidas las restricciones y ataques a la libertad de expresión y los medios de comunicación.

Resoluciones como la adoptada por el Parlamento Europeo son del tipo que dan a los enemigos de la paz en Oriente Medio, aparentemente incluido el Parlamento Europeo, munición para seguir luchando por lograr su objetivo de destruir a Israel.

Los enemigos de la paz no solo se oponen a la paz y la cooperación entre Israel y los árabes. Se oponen a la existencia de Israel. No quieren ver a Israel en el Medio Oriente. La mayoría de ellos quiere reemplazar a Israel con un estado islamista. Además, no quieren que ningún árabe, especialmente los que viven en el Golfo, haga la paz con Israel o reciba israelíes en sus países.

El Parlamento Europeo, al llamar a boicotear el evento de Dubai, ha envalentonado a los extremistas árabes y musulmanes. También ha envalentonado el movimiento anti-Israel de Boicot, Desinversión y Sanciones, que siguió su ejemplo y se unió al llamado para boicotear el evento de Dubai y “aumentar la presión mundial sobre la dictadura de los Emiratos Árabes Unidos para que ponga fin a su apoyo al régimen de apartheid de Israel”.

No hay duda de que el movimiento antiisraelí se inspiró y animó con la resolución del Parlamento Europeo cuando empleó esta mordaz retórica antiisraelí en su llamado a boicotear el evento.

El movimiento aparentemente ve la resolución como parte de un esfuerzo europeo para intimidar y disuadir a los árabes de siquiera pensar en hacer las paces con Israel, todo bajo la excusa de preocuparse por las “violaciones de derechos humanos” en el mundo árabe.

Muchos árabes, especialmente los que viven en el Golfo, han reaccionado con furia a la resolución del Parlamento Europeo, destacando la hipocresía de los europeos en cuestiones de derechos humanos.

El escritor sirio Abdel Jalil Al-Saeed comentó:

“La decisión del Parlamento Europeo ignoró todos los logros importantes de los Emiratos Árabes Unidos en el campo de los derechos humanos, debido a la clara politización del trabajo de una institución legislativa europea … Los europeos deben echar un vistazo para ver las violaciones de derechos humanos en sus propios países, incluidas las cárceles que construyeron para albergar a los refugiados, y el gran número de personas sin hogar en las calles, para quienes la rica Europa no pudo asegurarse una vida digna “.

Al-Saeed señaló que el Parlamento Europeo debería haber mencionado los esfuerzos del gobierno y el pueblo de los Emiratos Árabes Unidos para ayudar a los refugiados afganos “en un momento en que los europeos y su aliado estadounidense le dieron la espalda a Afganistán y abandonaron al pueblo afgano”.

Llamando a la hipocresía de los europeos, Al-Saeed dijo que el Parlamento Europeo carece de imparcialidad en su enfoque de una gran cantidad de cuestiones de Oriente Medio, como su silencio sobre los crímenes terroristas de los que la milicia hutí [respaldada por Irán] en Yemen.

Según el analista político emiratí Dr. Amal Abdullah Al-Haddabi:

“La decisión del Parlamento Europeo solo dañará la imagen de quienes la aprobaron y adoptaron porque revela la ignorancia de quienes la prepararon sobre las políticas y posiciones de los Emiratos Árabes Unidos … Estas mentiras y calumnias no afectarán la imagen de los Emiratos Árabes Unidos. . La resolución se basa en acusaciones infundadas y poco fiables impulsadas por agendas políticas especiales, especialmente desde que se emitió mientras todo el mundo esperaba el evento [de Dubai] y los Emiratos Árabes Unidos están trabajando arduamente para celebrarlo de manera honorable”.

Al-Haddabi agregó que la resolución europea es:

“no sólo sesgada y basada en ilusiones, sino que ignora por completo todos los importantes logros de los EAU en el ámbito de los derechos humanos, tanto en cuanto al cuidado de los residentes como a la difusión de los valores de tolerancia y convivencia que hicieron personas de más de 200 nacionalidades que viven en los Emiratos Árabes Unidos en paz y convivencia, a diferencia de cualquier otro lugar del mundo, incluidos los países europeos donde muchos sufren discriminación y racismo”.

Señaló que los Emiratos Árabes Unidos ha aprobado una estricta ley que prohíbe la discriminación y el odio como parte de un sistema legal que apoya la tolerancia y la convivencia, así como la adopción de políticas y leyes para proteger los derechos de los niños, las mujeres, los ancianos e incluso prisioneros.

Mona Ali Al Motawa, una destacada escritora de Bahrein, denunció al Parlamento Europeo por su llamado “preocupante y sospechoso” para boicotear el evento de Dubai.

La decisión, dijo, “plantea un interrogante sobre las verdaderas razones que llevaron a esta hostilidad practicada por el Parlamento Europeo hacia un país que ha logrado mucho en materia de derechos humanos”.

“Esta resolución lleva a uno a preguntarse acerca de los antecedentes sorprendentemente hostiles que emanan de un parlamento cuyo movimiento se supone que es para apoyar las cuestiones de derechos humanos y los principios internacionales de paz, coexistencia y tolerancia. Se supone que el Parlamento Europeo debe apoyar estas cuestiones, no exactamente opuesto.”

Al-Motawa dijo que hay intentos liderados por partidos dentro del Parlamento Europeo para frustrar el evento de Dubai, “que se considera el evento global más importante y una plataforma para desarrollar una visión de futuro sostenible, en el que decenas de países, empresas y organizaciones internacionales participar.”

“Dirigirse a este evento mundial no significa apuntar a los EAU solo como un país, sino también a los aspectos del desarrollo, la economía internacional y los intereses de las principales empresas y organizaciones internacionales. Si el Parlamento Europeo tuviera alguna credibilidad, habría emitido un declaración sobre la cuestión de los trabajadores extranjeros o la cuestión de las violaciones de derechos humanos en las cárceles iraníes”.

El columnista saudí Dr. Ali Al-Kheshaiban escribió que el Parlamento Europeo eligió un momento extraño para su decisión con respecto a lo que llamó la situación de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos con el lanzamiento del evento mundial más grande en Dubai. “¿El éxito esperado de este evento tiene algo que ver con la emisión de decisiones tan crudas que van en contra de la lógica y la realidad?” Preguntó Al-Kheshaiban.

El éxito de los Emiratos Árabes Unidos en la organización del evento, agregó, es una conclusión inevitable, y los Emiratos Árabes Unidos no necesitan “un certificado [de honor] de entidades maliciosas y no se verán afectados por intentos desesperados de interrumpir sus logros. La mejor evidencia de esto es la gran cantidad de personas de 200 nacionalidades, incluidos europeos y estadounidenses, que fueron recibidos por los Emiratos Árabes Unidos y nunca se han quejado de nada que el Parlamento Europeo acuse falsamente”.

“La decisión del Parlamento Europeo se basó en información incorrecta, carece de credibilidad, y contradice los logros notables de los Emiratos Árabes Unidos en el campo del desarrollo humano, la preservación de los derechos humanos y la promoción de los derechos humanos”, Ministerio de Asuntos Exteriores de Bahrein dijo en respuesta a la decisión del Parlamento Europeo.

Además de Bahrein, el Parlamento Árabe, órgano legislativo de la Liga Árabe, también expresó su total rechazo a la decisión europea y destacó que incluía información incorrecta y falacias que no se basan en hechos o pruebas objetivas.

“Esta decisión es una extensión del enfoque no-objetiva y no neutral por el cual el Parlamento Europeo trata con la situación de los derechos humanos en el mundo árabe”, el Parlamento Árabe, dijo en un comunicado en el que también expresó su pleno apoyo a los EAU.

“El lenguaje inaceptable incluido en la resolución del Parlamento Europeo representa una injerencia inaceptable en los asuntos internos de los EAU, y no hay nada en el diccionario de trabajo parlamentario internacional que autorice a una organización parlamentaria regional a evaluar la situación de los derechos humanos en países fuera de su región.”

Algunos árabes muy elocuentes, en resumen, están diciendo en voz alta a los europeos que se ocupen de sus propios asuntos. Los árabes también les están diciendo a los europeos que si tienen que inmiscuirse en los asuntos internos de los países árabes, al menos deberían apoyar a aquellos estados, como los Emiratos Árabes Unidos, que han logrado avances reales en materia de derechos humanos, en lugar de apoyar y envalentonar a los terroristas. a través de llamados al boicot de eventos de cooperación global.

Khaled Abu Toameh es un periodista galardonado con sede en Jerusalén.