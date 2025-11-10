¿Por qué Kazajistán se une a los Acuerdos de Abraham?

Kazajistán decidió sumarse a los Acuerdos de Abraham, consolidando su acercamiento a Israel y a los países árabes moderados. Este paso, de alto valor diplomático, busca fortalecer la cooperación económica, tecnológica y de seguridad, además de proyectar a Kazajistán como un actor de diálogo y estabilidad en Asia Central. La adhesión reafirma el alcance global de los acuerdos impulsados por Estados Unidos y su impacto más allá de Medio Oriente. Crédito foto: Casa Blanca

Estados Unidos está reordenando el mapa del poder: Kazajistán se suma a los Acuerdos de Abraham y Uzbekistán firma un megaacuerdo económico.

Kazajistán se unirá a los Acuerdos de Abraham, un pacto diplomático mediado por Estados Unidos para normalizar las relaciones entre Israel y las naciones de mayoría musulmana, en un movimiento estratégico destinado a ganar el favor de Washington.

La decisión de Astaná del 6 de noviembre es en gran medida simbólica: Kazajistán ha reconocido desde hace tiempo a Israel y mantiene lazos diplomáticos con el país desde que obtuvo su independencia tras el colapso de la Unión Soviética en 1991.

Pero unirse a los Acuerdos de Abraham, un logro emblemático del primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump, coloca a Kazajistán en el centro de un nuevo impulso de la Casa Blanca para reactivar la iniciativa de política exterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a los líderes de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán en una cumbre de Asia Central en Washington el 6 de noviembre.

Expansión de los Acuerdos de Abraham

Los Acuerdos de Abraham fueron creados para fortalecer la cooperación entre Israel y el mundo musulmán, con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos firmando el acuerdo en 2020 para normalizar sus relaciones.

La administración Trump busca ampliar la iniciativa, y será un tema central de la prevista visita del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, a Washington el 18 de noviembre.

Kazajistán, el país más grande y rico de Asia Central, se convertirá en el primero de la región en unirse a los acuerdos. El movimiento expande el acuerdo diplomático desde Oriente Medio y el norte de África hacia Asia Central.

“Nuestro acceso anticipado a los Acuerdos de Abraham representa una continuación natural y lógica del curso de política exterior de Kazajistán —fundado en el diálogo, el respeto mutuo y la estabilidad regional—”, señaló el gobierno kazajo en un comunicado.

Para Kazajistán, rico en petróleo y aliado desde hace mucho de Moscú y socio cada vez más estrecho de Pekín, unirse a los Acuerdos de Abraham se percibe como una oportunidad para asociarse con Estados Unidos.

Líderes de Asia Central cierran acuerdos comerciales en la Cumbre de la Casa Blanca

“Entre Rusia y China, Kazajistán quiere tantos socios como sea posible y, en particular, Astaná busca una relación más activa con Estados Unidos y Europa”, escribió Andrew D’Anieri, director asociado del Centro Eurasia del Atlantic Council, en un análisis para el centro de estudios con sede en Washington.

“Unirse a los Acuerdos de Abraham es un paso pragmático e inteligente para atraer la atención positiva de Washington y ayudar a catalizar un mayor interés económico concreto en Kazajistán por parte de agencias gubernamentales estadounidenses y el sector privado”.

No fue una coincidencia, dijeron expertos, que Kazajistán anunciara que se unirá a los Acuerdos de Abraham mientras Trump recibía a los cinco líderes de Asia Central en la Casa Blanca. Durante la cumbre de un día, Trump anunció acuerdos comerciales, diplomáticos y minerales para fortalecer los lazos de Estados Unidos con una región dominada durante mucho tiempo por Moscú y cada vez más vinculada a China.

Acuerdos minerales con Asia Central

Antes de la cumbre, Kazajistán anunció un importante acuerdo mineral mediante una nueva asociación con Estados Unidos para desarrollar uno de los mayores depósitos sin explotar de tungsteno del mundo, ubicado en el país centroasiático.

Joseph Epstein, director del Centro de Investigación Turán del Yorktown Institute en Washington, dijo a RFE/RL que aunque la medida de Kazajistán pueda parecer simbólica, podría tener peso diplomático en el futuro.

“La decisión de Astaná de unirse a los Acuerdos de Abraham marca el comienzo de una nueva fase, transformando los acuerdos de una iniciativa de paz en Oriente Medio en una coalición proestadounidense de países musulmanes moderados dedicados a la tolerancia y la prosperidad”, señaló Epstein.

Otros países de Asia Central y el Cáucaso han mostrado interés en unirse a los acuerdos, incluidos Uzbekistán y Azerbaiyán, que limita con Irán.

“Conquistar a actores clave como Astaná y Bakú, con ricos depósitos de gas y uranio y una ubicación en las puertas del mar Caspio, proporcionará a Estados Unidos e Israel una ventaja estratégica sobre Rusia e Irán en regiones que estos últimos tradicionalmente han considerado su esfera exclusiva de influencia”, escribió Sarah Zaaimi, investigadora sénior de los Programas de Oriente Medio del Atlantic Council, en un análisis para el centro de estudios.

***Frud Bezhan es editor regional sénior en la redacción central de RFE/RL, especializado en Oriente Próximo y Asia Central. Anteriormente, fue editor regional para Oriente Próximo. Como corresponsal, realizó reportajes desde Afganistán, Turquía y Kosovo. Antes de incorporarse a RFE/RL en 2011, trabajó como periodista independiente en Afganistán.