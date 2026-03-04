Por primera vez, Qatar arresta a 10 personas en células de espionaje y sabotaje vinculadas al CGRI

Las autoridades qataríes dijeron que desmantelaron dos redes vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), arrestando a 10 personas acusadas de espionaje y sabotaje dentro del estado del Golfo.

En un comunicado publicado por la Agencia de Noticias de Qatar, el Servicio de Seguridad del Estado declaró: «Como parte de los esfuerzos continuos para proteger la seguridad del Estado y salvaguardar su estabilidad, las autoridades competentes han logrado detener a dos células que operaban en nombre de la Guardia Revolucionaria Iraní dentro del Estado de Qatar», informó QNA.

Las autoridades indicaron que siete de los detenidos habían sido asignados para recopilar información de inteligencia en sitios militares críticos en todo el país. Los tres restantes presuntamente preparaban actos de sabotaje y habían recibido entrenamiento con drones. Los investigadores afirmaron que incautaron equipos de comunicaciones, así como datos y coordenadas vinculados a instalaciones sensibles.

Durante las investigaciones, los sospechosos admitieron su afiliación a la Guardia Revolucionaria Iraní y que se les habían asignado misiones de espionaje y sabotaje, informó QNA. El Servicio de Seguridad del Estado instó a la ciudadanía y a los residentes a mantenerse alerta y a notificar a las autoridades sobre cualquier actividad sospechosa.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Qatar informó que dos misiles balísticos iraníes fueron disparados hacia el país. Uno fue interceptado por las defensas aéreas, mientras que el otro impactó en la base aérea de Al Udeid. Las autoridades informaron que no hubo víctimas.

Los anuncios se producen después de que Qatar y otros países del Golfo se enfrentaran durante varios días a ataques con misiles y drones iraníes en medio de la guerra que enfrenta a Irán, Estados Unidos e Israel. Funcionarios qataríes afirmaron que las agencias de seguridad han estado operando las 24 horas para contrarrestar las amenazas y garantizar la seguridad pública.

Estas detenciones representan la primera vez que Doha acusa públicamente al Irán de dirigir operaciones de espionaje dentro de su territorio, lo que marca un cambio notable de tono a medida que aumentan las tensiones en la región.