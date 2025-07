Por primera vez, el Parlamento de Israel homenajeó a las víctimas del atentado a la AMIA: “Es una declaración de principios al futuro”

Este lunes, en el edificio de la Knesset, diferentes autoridades del gobierno israelí, se reunieron por primera vez para homenajear a las víctimas del atentado a la AMIA. Esta ceremonia se realizó a 31 años del ataque terrorista en Buenos Aires.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Knesset, Amir Ohana y el diputado Erez Malul, responsable del vínculo con América Latina. Participaron también el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish -principal impulsor del homenaje-: el presidente de la AMIA, Mario Sogol; el sobreviviente del atentado Javier Waldman; el Gran Rabino de Israel, Rav Kalman Ber; legisladores israelíes, diplomáticos latinoamericanos y miembros de la comunidad argentina en Israel. Entre los presentes estuvo también Amos Horn, hermano de Eitan, uno de los rehenes aún retenidos por Hamas.

Durante su intervención, el embajador argentino Axel Wahnish remarcó la dimensión histórica de la ceremonia: “Es profundamente conmovedor que, por primera vez en la historia, el Parlamento israelí abra sus puertas para recordar a las víctimas del atentado a la AMIA y renovar nuestro compromiso con la justicia. Esta ceremonia no sólo honra el pasado: es una declaración de principios hacia el futuro”, afirmó.

Wahnish también estableció un nexo directo entre el ataque de 1994 y las amenazas actuales contra Israel: “El mismo régimen que planeó el atentado en Buenos Aires sigue hoy atacando a Israel. Algunos me dijeron ‘no mezcles los casos’, pero no es mezclar: es el mismo dolor, los mismos enemigos. Esta no es una pelea regional. Es una lucha global entre la vida y la muerte, entre la verdad y el terror”, expresó.

El embajador elogió la postura del presidente argentino Javier Milei frente al terrorismo y a la política internacional: “Mientras gran parte del mundo guarda silencio frente al terrorismo iraní, nuestro presidente ha elegido con valentía pararse del lado correcto de la historia. Hoy, Javier Milei es una figura de liderazgo moral en el mundo occidental”, sostuvo.

En esa línea, destacó la reciente aprobación de la ley que habilita los juicios en ausencia en Argentina como un paso decisivo:“Es un punto de inflexión después de décadas de impunidad. La Argentina ha pasado de pactar con los responsables a alinearse con quienes defienden la vida y la libertad”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Knesset, Amir Ohana, manifestó el respaldo de Israel a las víctimas y al pueblo argentino: “El pueblo judío y el Estado de Israel están con las víctimas del atentado, con sus familias, y con todo el pueblo argentino. El presidente Milei es, sin duda, el mejor amigo que Israel ha tenido en la historia de la Argentina”, aseguró.

El diputado Erez Malul sumó una reflexión sobre la resiliencia: “Los que atacaron la AMIA quisieron destruir, pero se equivocaron: el pueblo argentino y su comunidad judía se levantaron, reconstruyeron y siguen siendo un ejemplo de dignidad y resiliencia. Lo mismo ocurrirá ahora: nos volveremos a poner de pie, como lo hemos hecho siempre”, dijo.

Desde la AMIA, su presidente Mario Sogol reiteró el pedido de justicia y condenó al régimen iraní: “Irán es una dictadura que sigue amenazando al pueblo judío. Hoy pedimos también la liberación inmediata de los secuestrados por Hamas. Celebramos que la Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei, haya decidido pararse sin titubeos del lado correcto”.

El sobreviviente Javier Waldman compartió su experiencia personal en el atentado: “Entre los escombros entendí que ese día algo había cambiado para siempre. La AMIA fue mi segundo hogar, y su destrucción marcó nuestras vidas. Por eso seguimos marchando, exigiendo justicia, recordando”, expresó.

El Gran Rabino de Israel, Kalman Ber, cerró el acto con una plegaria y una reflexión final: “Recordar a los caídos no es mirar hacia atrás, sino saber cómo avanzar. Hoy también debemos recordar a nuestros hermanos aún secuestrados en Gaza. Mientras ellos estén cautivos, nosotros no podemos sentirnos completamente libres”.

La ceremonia en la Knesset representó un hito en la memoria del atentado y en el fortalecimiento del vínculo entre Israel y Argentina, en torno a una consigna compartida: memoria, verdad y justicia.