Polonia: sentencian por primera vez a un sacerdote por su discurso antisemita

Un histórico sacerdote polaco que hiciera comentarios antisemitas fue sentenciado a servicio comunitario luego de ser declarado culpable por insultar a judíos e incitar el odio contra ellos. El padre Michal Woznicki, sacerdote católico de Poznan, debe realizar 30 horas de servicio al mes por los próximos seis meses.

Woznicki realizó comentarios durante un sermón en octubre de 2021. “Los judíos en el mundo han asumido el papel de una sanguijuela, una garrapata, un cuerpo que vive en el cuerpo del anfitrión, se hincha, lleva el cuerpo del anfitrión a la muerte, sigue adelante. al siguiente”, dijo, según medios polacos. También aclaró que los judíos estaban aliados con el diablo y eran responsables de la propagación de la incorrección sexual en Polonia.

El padre ya enfrenta sanciones de la iglesia por su historial de controversias y pronunció el sermón en línea porque lo suspendieron de su púlpito. Pero debido a que sigue siendo un sacerdote ordenado, su condena es innovadora.

El grupo Otwarta Rzeczpospolita se dedica a combatir el antisemitismo y la xenofobia en Polonia. “Este es un caso precedente”, reveló en un comunicado. “No fue el primer sermón de odio de Woźnicki, pero sí el primero con el que se enfrentó la fiscalía”.

“Woznicki es bien conocido por sus diatribas antisemitas y diatribas contra la iglesia (ha llamado hereje al papa Francisco)”, confirmó el rabino principal de Polonia Michael Schudrich.

“El tribunal polaco ha emitido un veredicto claro de que el discurso de odio antisemita es ilegal en Polonia. Tenemos la esperanza de que los tribunales polacos continúen encontrando a otros culpables de este crimen”.

La defensa del sacerdote no disipó la polémica: “Estoy condenado por predicar. Aparentemente, los judíos no me quieren mucho porque amo al Señor Jesús. Como no judío, concedo al rey judío, mientras que los judíos no tanto a su rey”, dijo Woznicki.