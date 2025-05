Piloto novato israelí consigue la pole position en las 500 Millas de Indianápolis

Robert Shwartzman, con doble nacionalidad israelí y rusa, se convirtió en el primer debutante de las 500 Millas de Indianápolis que consigue la pole position (el primer puesto en la largada) desde 1983. Crédito foto: Michael Conroy/AP

Un piloto novato de un equipo completamente nuevo consiguió la pole position para las 500 Millas de Indianápolis en un día inusual en el Indianapolis Motor Speedway, donde el equipo Penske fue descalificado antes de las dos últimas rondas de clasificación.

Robert Shwartzman, de 25 años, se convierte en el primer debutante desde 1983 en ocupar la primera fila de salida en una carrera emblemática.

Con doble nacionalidad israelí y rusa, Robert Shwartzman se convirtió en el primer novato de las 500 Millas de Indianápolis que consigue la pole position desde 1983, cuando lo hizo para Prema Racing.

El último novato en clasificarse en la pole position de la Indy 500 fue Teo Fabi. Casualmente, era italiano, al igual que Prema, fundada también en 1983. Prema está establecida en Europa y compite en la Fórmula 2. Debutó en la IndyCar esta temporada.

Shwartzman corrió inicialmente bajo la bandera rusa hasta el inicio de la guerra con Ucrania. Ahora corre bajo la bandera israelí, lo que convierte al telavitense en el primer piloto israelí en lograr “El Mayor Espectáculo del Automovilismo”, según The Times of Israel.

Prema es el primer equipo que debuta en la Indy 500 en conseguir la pole position desde que Mayer Motor Racing colocó a Tom Sneva allí en 1984.

El promedio de 373,79 km/h de Shwartzman en cuatro vueltas superó a las grandes estrellas de las carreras de monoplazas y le aseguró el primer puesto en la parrilla de salida para la carrera del 25 de mayo.

Shwartzman, quien nunca antes había competido en un óvalo, fue rodeado por un mar de compañeros de equipo vestidos de rojo en cuanto se hizo oficial su pole position.

“Sinceramente, parece que estoy soñando. Lo soñaba cuando pensaba cómo se sentiría hacer un buen trabajo en la clasificación”, dijo. “Es la Indy 500. Es la carrera principal del año. Sinceramente, se siente increíble”. Luego, hizo un apasionado llamado a la paz en Oriente Medio, donde Israel ha estado en guerra con grupos palestinos liderados por Hamás desde 2023, y en Europa del Este, donde el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió el domingo con altos funcionarios estadounidenses antes de una llamada telefónica entre el presidente Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, con el objetivo de poner fin a su guerra.

“Solo quiero paz en el mundo”, dijo Shwartzman. “Quiero que la gente sea buena, y no quiero la separación de países, diciendo: ‘Este es un mal país. Este es un buen país’. No hay malos ni buenos. Todos somos seres humanos, y simplemente tenemos que apoyarnos mutuamente. Necesitamos encontrar maneras de, digamos, negociar. Encontrar maneras de llegar a un acuerdo, ¿sabes? Porque, según mi experiencia, siempre hay, ya sabes, una medalla de oro, como yo la llamo; siempre hay el camino correcto”.

La guerra en Gaza estalló el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lideró una devastadora invasión del sur de Israel que causó la muerte de 1200 personas, en su mayoría civiles, y cientos de ellas fueron secuestradas y llevadas como rehenes a Gaza.

A Shwartzman le sorprendió la estruendosa aclamación que recibió al ganar la pole position —y, de hecho, la recepción que ha tenido entre los aficionados estadounidenses a las carreras durante todo el mes—, dado el trato que recibió de muchos aficionados en Europa.

“Aquí me siento muy bien con la afición. En mis dos años en Europa, la experiencia fue un poco más tensa, debo admitirlo”, dijo. “Algunos aficionados me apoyaron, pero otros estaban en mi contra. Hubo momentos muy difíciles en mi vida en los que no hice nada malo. No apoyé nada. Generalmente apoyo a la gente de mi país, pero a todos con respeto, y algunos me criticaban solo por mi lugar de nacimiento”.

Quizás esas experiencias fueron una de las razones por las que Shwartzman pidió la paz con tanta vehemencia el domingo.

“Realmente espero que al final, todo vaya bien en el mundo. Que todo esté en calma”, dijo. “Por mi parte, intento simplemente representar a mi país y dar lo mejor de mí, que la gente sepa que estoy aquí y que lo estoy dando todo”.

Shwartzman nació en Tel Aviv y se crio en San Petersburgo, Rusia. Comenzó a competir en karts a los cuatro años y, con el tiempo, su incipiente carrera en el automovilismo lo llevó a Italia y a otros lugares de Europa.

Es exmiembro de la Academia de Pilotos de Ferrari y fue piloto reserva de Fórmula 1 hasta el año pasado.

En noviembre, fue contratado por Prema Racing, con sede en Italia, como uno de los dos pilotos de su naciente programa IndyCar. Nunca había corrido en un óvalo antes de llegar al Indianapolis Motor Speedway, donde las velocidades pueden alcanzar los 385 km/h en las rectas, y se le consideraba una opción de último momento para clasificarse cerca de la cabeza de la prestigiosa Indy 500.

Fue el cuarto de los seis pilotos que intentaron clasificarse y le arrebató la pole a Takuma Sato, de Rahal Letterman Lanigan. Pero aún tenía que esperar a que Pato O’Ward, de McLaren, y Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, hicieran sus vueltas, y observaba nervioso desde los boxes.

O’Ward arrancó primero y terminó tercero, y Rosenqvist cayó al quinto, encajado en la segunda fila entre Scott Dixon y Alex Palou, compañeros de Chip Ganassi Racing. Fue un orden de llegada extraño, ya que se esperaba que los coches de Ganassi compitieran por el primer puesto de salida en la carrera del próximo domingo.

“Novato en la pole con Shwartzman, ¿qué locura? ¡Nuevo equipo! No lo vi venir”, dijo Dixon, ganador de 2008.

La pole estaba totalmente abierta cuando el equipo Penske fue descalificado de la clasificación por una modificación ilegal en los coches del bicampeón defensor de las 500 Millas de Indianápolis, Josef Newgarden, y Will Power, y Scott McLaughlin destrozó su coche en un accidente el domingo por la mañana durante los entrenamientos.

El ingeniero de Shwartzman es Eric Leichtle, quien pasó una temporada con el equipo Penske como ingeniero de Newgarden en 2022. Leichtle dejó los deportes de motor y pasó los últimos dos años trabajando para SpaceX como ingeniero senior de estructuras.