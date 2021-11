Pilar Rahola: “En España se está convirtiendo a una joven nazi en una estrella de televisión”

Agencia AJN

La periodista catalana se expresó sobre el caso de Isabel Peralta, la joven con discurso antisemita que está siendo entrevistada por periódicos y programas televisivos. “En España el tema del nazismo siempre ha sido una asignatura pendiente, quizás porque no se ha hecho los deberes con las víctimas franquismo”, reflexionó Rahola. Fotos: Pilar Rahola e Isabel Peralta (Fuente: AJN)

La periodista catalana Pilar Rahola mantuvo una entrevista con la Agencia AJN para repudiar la aparición de Isabel Peralta, una joven con discurso pro-nazi, en un programa de la televisión estatal española. “Se está normalizando que una chica, que tiene el cerebro podrido de odio y que defiende una ideología que masacró a millones de personas, se convierta en la estrella de los medios de comunicación”, destacó la comunicadora.

Isabel Peralta es una joven de 19 años que en febrero participó de una manifestación en homenaje a la División Azul en Madrid y que protagonizó en público un discurso antisemita, declarando que “el enemigo es el judío”. Sin embargo, esta noche la televisión estatal “La Sexta” emitirá en el programa “Equipo de investigación”, conducido por Glòria Serra, una entrevista a Peralta.

“Yo creo que los que tenemos voz pública y, más ahora que existen las redes sociales, tenemos que ser un observatorio permanente de los derechos fundamentales. Es evidente que en el mundo hay muchísimas injusticias y uno no puede estar haciendo de vocero de esas injusticias permanentemente, pero cuando se trata del Holocausto yo soy inflexible, porque el Holocausto es la gran metáfora de la maldad a la que puede llegar el ser humano, es incomparable a cualquier otra cosa”, comenzó diciendo la periodista.

En ese sentido, Rahola afirmó que España no ha trabajado lo suficiente para concientizar a su población sobre la gravedad de las atrocidades que cometieron los alemanes y el peligro de negar sus actos. “Desgraciadamente, en España el tema del nazismo siempre ha sido una asignatura pendiente, quizás porque España no ha hecho los deberes con las víctimas del fascismo español o del franquismo. No podemos olvidar que el franquismo estuvo asesinando a líderes políticos desde 1939 hasta 1958”, expresó.

De este modo, relacionó los crímenes del franquismo con los del nazismo y aseguró que estuvieron estrechamente vinculados: “De la misma manera que no hay una cultura de lucha contra el fascismo, porque se ha vertebrado en la cultura española de manera muy profunda y la prueba es que muchos de los franquistas estuvieron militando en partidos que después fueron democráticos, el nazismo nunca existió, nunca interesó”. Y añadió: “No hay que olvidar que Franco amparó a muchos líderes nazis y que (España) fue un auténtico paraíso para asesinos nazis durante todo el tiempo que Franco los protegió”.

A pesar del pasado franquista de España, la comunicadora dijo que hasta la actualidad no se había vivido un resurgimiento del nazismo como con la joven Peralta: “Siempre ha habido extrema derecha en España y algunos tipos de fascismo, pero el nazismo abierto y frontal, ya sin máscaras y mostrando su amor por el Tercer Reich y por Hitler, eso sinceramente yo no lo había vivido”.

“A partir de la manifestación que se hizo en Madrid hace unos meses, donde descubrimos a esta joven, a esta chica llamada Isabel Peralta, cuyo padre era un franquista, saltaron dos alertas: la primera es que no fue perseguida, es decir, ella sale en televisión, asiste a manifestaciones defendiendo a los fascistas españoles que fueron a luchar con los nazis en Stalingrado, declara de manera pública su odio a los judíos (…) y no solo no le pasa nada, sino que la policía protege su manifestación”, siguió la reconocida española.

Y agregó: “La segunda alarma es la posibilidad de que se convierta en la estrella de los medios de comunicación, o al menos de algunos de ellos, como si fuera normal que una chica que tiene el cerebro podrido de odio y que defiende una ideología que masacró a millones de personas exponga sus ideas abiertamente”.

Para concluir, Rahola cuestionó al establishment político por su pasividad: “Es que no dicen nada, ese es el horror. Algunos dirigentes especialmente de la izquierda hicieron tweets, hicieron comentarios diciendo que era impresentable esta mujer, que no había que darle cobertura, pero no ha habido ningún escándalo, es decir, en España lo único que preocupa son los independentistas catalanes. Se ha visto a la embajada Israel al tanto del tema pero no a la comunidad judía en general”.