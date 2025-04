Pese al pedido del FA de suspender la Oficina de Innovación en Jerusalén, gobierno decidió mantenerla

“Una cosa es la fuerza política y otra cosa es el gobierno”, dijo el canciller Mario Lubetkin tras comparecer ante el Parlamento. Álvaro Delgado celebró la decisión de la actual administración. Crédito foto: Embajada de Israel en Uruguay.

Días atrás el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió una declaración en la que denunció una “nueva desproporcionada ofensiva militar” en Gaza por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. En este texto, la coalición de izquierda instó al gobierno de Yamandú Orsi a “seguir evaluando la suspensión de la Oficina de Innovación en la ciudad de Jerusalén”, pero la actual administración resolvió mantener la oficina.

Así lo informó el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, este jueves al comparecer ante el Parlamento y fue destacado por el senador del Partido Nacional y excandidato a la Presidencia, Álvaro Delgado.

“Para nosotros todo lo que ayude a los escenarios de innovación y desarrollo tecnológico en cualquier parte del mundo es bienvenido”, expresó Lubetkin y añadió: “Y si es en una zona particularmente sensible y conflictiva y eso genera una violación de decisiones de las Naciones Unidas naturalmente actuaremos en consecuencias. Mientras no lo sea y no se demuestre que estamos violando nada del sistema internacional, seguiremos actuando en función del desarrollo de la innovación y desarrollo de la tecnología”.

“Una cosa es la fuerza política y otra cosa es el gobierno”, sentenció el canciller.

Esta oficina la abrió el gobierno de Luis Lacalle Pou, un anunció que entonces fue celebrado por la Embajada de Israel en Uruguay y criticado por la Embajada del Estado de Palestina.