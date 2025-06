Periodistas y activistas sirios celebran el ataque de Israel a Irán: Este es uno de nuestros días más felices

La guerra entre Israel e Irán ha generado un amplio debate mediático y político en todo Oriente Medio, incluyendo Siria, donde muchos celebran los ataques israelíes en Irán y la eliminación de numerosos altos cargos del sistema de seguridad iraní.

Muchos sirios consideran esto una justicia histórica, dado el constante apoyo de Irán al régimen de Bashar al-Assad durante la guerra civil siria, hasta su caída el 8 de diciembre de 2024. Durante la guerra, Irán y sus milicias chiítas afiliadas, lideradas por Hezbollah, establecieron bases militares en toda Siria y participaron en la lucha contra los opositores de Assad, asesinando a muchos de ellos y obligando a otros al exilio.[1]

En redes sociales, los sirios celebraron la «humillación» de Irán y la eliminación de sus funcionarios, presentándolo como un castigo por sus crímenes contra Siria y otros países árabes como Líbano, Irak y Yemen, y como una prueba de que la era iraní en la región ha terminado. Sin embargo, la alegría por la desgracia de Irán no estuvo acompañada de elogios a Israel, al que los sirios también consideran un enemigo, especialmente dada su actual presencia militar en el sur del país y sus repetidos ataques en suelo sirio a lo largo de los años. Por ello, algunos escritores desearon éxito a ambas partes en su lucha recíproca.

Por el contrario, el nuevo régimen sirio, encabezado por el presidente Ahmed Al-Sharaa y la organización Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), se abstuvo hasta ahora de pronunciarse sobre la guerra entre Israel e Irán, a diferencia de muchos países árabes que condenaron a Israel y se aliaron con Irán.[2]

Este informe presenta una muestra de las reacciones de los sirios que aplauden los ataques contra Irán.

Periodista sirio Eiad Charbaji: Observen y disfruten la eliminación de los líderes del mal en Teherán

El periodista sirio Eiad Charbaji instó a los sirios a celebrar lo que está sucediendo en Irán, y escribió: «Oh, sirios, observen y disfruten la eliminación de los líderes del mal en Teherán… Deseamos salud al pueblo iraní y que esta sea una oportunidad para que derrote a estos demonios que nos quemaron a todos juntos». [3]

Publicación de Eiad Charbaji en Facebook (Fuente: Facebook.com/eiad.charbaji, 13 de junio de 2025)

Periodista sirio Ahmad Kamal: El día en que se destruya el proyecto nuclear de Irán será uno de los días más hermosos de la historia

El periodista sirio Ahmad Kamal celebró los ataques israelíes contra Irán y escribió en X: «Hoy, 13 de junio de 2025, el día de la destrucción del programa nuclear de Irán, es uno de los días más felices para los árabes, porque hoy se liberan del peligro letal que [Irán] les preparaba. Hoy se le han extraído los colmillos al régimen iraní, y quizás incluso le arranquen la cabeza. Hoy es uno de los tres días más hermosos de nuestra historia moderna: el día de la caída del régimen étnico qardahaíta[4] [es decir, de Assad] en Siria; el día del asesinato de los comandantes chiítas libaneses de Hezbolá; y hoy.»[5]

En otra publicación, Kamal arremetió contra quienes defienden a Irán por su ayuda a los palestinos, y argumentó que eso no lo excusa por sus numerosos crímenes contra otros árabes. Escribió: «¡Oh, idiotas! Como país musulmán, a Irán no se le perdonan sus crímenes contra los musulmanes en Siria, Irak, Líbano y Yemen. Al contrario, ¡oh, idiotas!, esto lo hace aún más grave, vil y reprensible. De hecho, cuando es tu hermano quien te ataca, es mil veces peor que un ataque de algún elemento extranjero… No hay justificación para lo que Irán ha hecho y sigue haciendo en Siria, Líbano, Irak y Yemen, y no puede olvidarse… sin importar lo que haga en apoyo de Palestina. Esto se debe a que, si un criminal viola a cuatro de tus hermanas, sus crímenes no serán perdonados, ni siquiera si ayuda a tu quinta hermana a defenderse de otro criminal y violador…»[6]

El periodista sirio Adnan Abd Al-Razak, del diario catarí Al-Arabi Al-Jadid, escribió en su página de Facebook: «Esta es la justicia de Alá en la tierra. Hace un año, como mucho, los sirios casi habían perdido la esperanza en todo, [incluso en] la humanidad entera. En ese momento, el plan de los persas era casi una realidad en la región; la imagen del régimen de Asad se había fortalecido, y el sueño sirio de libertad y un Estado prácticamente se había evaporado. A la mayoría de los sirios no les quedaba otra opción que sentirse frustrados, pedir ayuda a Dios o [perseguir] sus planes individuales. Luego llegó la liberación de Siria y el derrocamiento del régimen criminal tras el asesinato de su partidario en el Líbano [es decir, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah] y la humillación de su aliado en Teherán, en un evento que fue más bien un milagro…»

«Hoy, la justicia y el curso natural de la historia continúan, e Irán está humillado y paga el precio de algunas de sus acciones en la región: asesinatos, expulsiones, humillaciones, distorsión del presente y de la historia, y daño al futuro…»

Yo No digo que estoy feliz o que me estoy regodeando, pero digo que los persas son lo más bajo y peligroso para la región, para los árabes, para el Islam y para la humanidad…»[7]

Activista político sirio: Irán, que sembró el caos y la violencia, ha llegado a su fin

Ahmad Ramadan escribió en X que la era iraní había llegado a su fin y que el líder supremo iraní, Alí Khamenei, sería eliminado: «¡Irán, que amenaza a sus vecinos, ha llegado a su fin! En el pasado lo llamé estado desmantelado y dije que su régimen es frágil. Su situación militar y de seguridad lo revela como un tigre de papel, y los próximos ataques afectarán a líderes políticos, incluido Khamenei. Irán, que sembró el caos y la violencia, desplegó milicias y destruyó y participó en la matanza de más de tres millones de árabes, ha llegado a su fin para siempre…»

«Un nuevo régimen está llegando a Irán e Irak, y habrá un cambio en Yemen y Líbano (el fin de los hutíes y Hezbollah). La era iraní ha terminado, un Oriente Medio diferente ha comenzado a formarse, y todos debemos prepararnos.[8]

Otros activistas sirios desean éxito tanto a Irán como a Israel

Además de condenar a Irán, varios sirios expresaron su deseo de que Irán e Israel se perjudiquen mutuamente. Por ejemplo, el periodista sirio Nour Abu Hassan escribió en X: «Esperamos que ninguna de las partes actúe con moderación. Gracias».[9]

Abu Ali Mahamid, del sur de Siria, escribió con sarcasmo: «Deseamos la victoria a ambas partes».[10]

Afirmaciones similares a las publicadas por sirios en redes sociales aparecen en el artículo de la periodista siria Aliya Mansour en su columna en el diario saudí Al-Majallah: «Tras la reciente operación israelí en Irán, podemos declarar el fin de la era iraní en la región, el fin de la era de la dominación de este país sobre [otros] países y pueblos. También podemos declarar el fin de la desastrosa ‘doctrina Obama’ en la región, [concebida por] un hombre que quería que Teherán tuviera influencia y autoridad en esta región, ignorando la identidad de la región [de mayoría sunita], los intereses de los países que tienen, o carecen de, [diversas] alianzas, y la voluntad de los pueblos…».

«El primer golpe que recibió el proyecto del ‘Imperio Iraní’ fue la eliminación de Qassem Soleimani [comandante de la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán]. [Luego] vinieron [más] bofetadas y golpes, uno tras otro, desde la operación de los buscapersonas [de Israel contra Hizbulá] hasta la eliminación del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y la eliminación efectiva de [su] partido [Hezbollah] del círculo de influencia regional, pasando por la eliminación del jefe de la oficina política de Hamás, Ismail Haniya, mientras se encontraba en Teherán, y la caída del régimen de Bashar al-Asad [en Siria], que cortó la línea de suministro [de Irán] [vía Siria]. Después de todo esto, a Irán se le dio una oportunidad. Se lo invitó a negociar sobre su proyecto nuclear, pero no se comportó adecuadamente, no comprendió la magnitud del momento y no se dio cuenta de que su proyecto había terminado y que su muerte se pronunciaría en la mesa de negociaciones o en el campo de batalla. Hoy, ya sea que la guerra sea breve o prolongada, sus resultados se conocen de antemano: Teherán beberá el cáliz envenenado e Irán será restituido al pueblo iraní, lo que garantizará el fin de este régimen repugnante y la oportunidad de que el pueblo iraní hable.[11]

[1] Cabe señalar que, desde el 7 de octubre de 2023, durante la guerra de Israel contra las fuerzas respaldadas por Irán en la región y ahora contra el propio Irán, los sirios han celebrado con frecuencia la eliminación de funcionarios del régimen iraní y de las milicias chiítas. Véanse los informes de MEMRI: Despacho Especial n.º 11590: Rebeldes sirios responden a la eliminación del secretario general de Hezbollah, Nasrallah: «El día más hermoso de la historia»; «¡Alégrense, bailen y canten!» (30 de septiembre de 2024); Despacho Especial de MEMRI n.º 11580: Miembros de la oposición siria celebran el asesinato del principal comandante de Hizbulá en el Líbano: dejó morir de hambre a los sirios y los enterró vivos (24 de septiembre de 2024); Despacho Especial n.° 11064 – Opositores sirios celebran el asesinato del alto comandante del CGRI, Reza Mousavi, en Damasco: Era un terrorista que masacró al pueblo sirio – 8 de enero de 2024.

[2] Según un comunicado de la presidencia turca, el presidente Recep Tayyip Erdogan aconsejó a Al-Sharaa que se mantuviera al margen del conflicto. Al-Sharq Al-Awdsat (Londres), 15 de junio de 2025.

[3] Facebook.com/eiad.charbaji, 13 de junio de 2025.

[4] La familia Assad es originaria de la ciudad de Qardaha, en la provincia siria de Latakia. [5] X.com/ahmadsaleem5, 13 de junio de 2025.

[6] X.com/ahmadsaleem5, 15 de junio de 2025.

[7] Facebook.com/adnan.abdelrazak, 13 de junio de 2025.

[8] https://x.com/AhmedRamadan_SY, 13 de junio de 2025.

[9] X.com/Nuorgolan, 13 de junio de 2025.

[10] Facebook.com/Ahmad.Almhameed.DARAA, 13 de junio, 2025.

[11] Al-Majallah (Londres), 14 de junio, 2025.