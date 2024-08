Periodista saudí: “Irán es un objeto extraño en el organismo árabe. Su interferencia en el conflicto palestino-israelí es un peligro para los países árabes“

En una columna del 4 de agosto de 2024 en el diario saudita ‘Okaz, el periodista Hamoud Abu Taleb criticó duramente la interferencia de Irán en el conflicto palestino-israelí. El periodista explicó que, hasta el estallido de la guerra en Gaza, el mundo árabe había estado trabajando para promover un proceso de paz en la región, pero desde el comienzo de la guerra estuvo ocupado tratando de extinguir los incendios iniciados por la milicia Hamás, respaldada por Irán y para evitar un gran desastre.

Según Abu Talib, desde su Revolución Islámica de 1979, Irán ha estado utilizando la consigna de liberar Jerusalén al servicio de su propia agenda para tomar el control de las milicias agresivas en los países árabes. Como resultado, un conflicto que solía ser directo entre Israel y los países árabes se convirtió en un conflicto indirecto entre Israel y el Irán no árabe, pero las víctimas del conflicto siguen siendo árabes y no iraníes. El artículo concluye afirmando que, si bien Israel es un país agresivo y ocupante, y no es fácil llegar a un acuerdo político con él sobre la cuestión palestina, Irán es un objeto extraño en el organismo árabe que le causa grandes daños. Por lo tanto, Irán debe dejar de involucrarse en asuntos árabes y centrarse en sus propios asuntos.

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo: [1]

«Hoy en día, la cuestión número uno en nuestra región no es la búsqueda de la paz, sino más bien cómo prevenir la posible carrera hacia un desastre muy grande. Solía ​​haber esperanza de paz, de la solución de dos Estados y del fin del conflicto crónico árabe-israelí-palestino, gracias a los intensos esfuerzos realizados por los países árabes con influencia en la comunidad internacional, que llevaron a una mayor comprensión de la necesidad de una paz justa y sostenible. Sin embargo, la guerra que estalló en Gaza [nos] desvió del rumbo, y la búsqueda de una solución integral y de raíz se convirtió en una búsqueda de formas de apagar las llamas que Hamás encendió en Gaza, que a su vez encendieron el nivel más alto de violencia y barbarie israelí”.

“Una chispa tonta [encendida] por la decisión de una milicia condujo a una guerra que es devastadora para Gaza y sus residentes. Luego [esta guerra] comenzó a deteriorarse hasta convertirse en una crisis regional, que presagia confrontaciones peligrosas, especialmente después de los recientes asesinatos por parte de Israel de altos funcionarios de Hamás y Hezbollah, que culminaron con la eliminación de Ismail Haniyeh en Teherán. [Este incidente] provocó amenazas de un enfrentamiento entre Irán e Israel, y nadie sabe cómo se harán realidad estas [amenazas] esta vez, pero está claro que harán que la arena sea más peligrosa”.

“En el pasado, existía un conflicto entre Israel y los países árabes. Pero después de su Revolución [islámica], Irán comenzó a explotar el lema de ‘liberar Jerusalén’ para tomar el control de organizaciones en los países árabes, y el conflicto se convirtió en una confrontación indirecta entre Israel e Irán, [que actúa] a través de sus milicias…”

“Cuando el liderazgo iraní se reúna con representantes de las organizaciones y milicias que nutre en los países árabes para [determinar] la respuesta apropiada al asesinato de Haniyeh, y cuando Israel movilice la mayor parte de sus capacidades militares y de seguridad para enfrentar lo que Irán probablemente hará, el conflicto árabe-israelí, cuya causa principal es la cuestión palestina, se convertirá en un conflicto regional entre Israel e Irán, que no tiene fronteras con Israel y cuyo pueblo no sufre la agresión israelí. [Sin embargo], Irán causa daño a los países y pueblos árabes a través de sus agentes en la región, que explotan la cuestión palestina como pretexto para su agresión. Esta crisis entre Israel y un bando no árabe [se desarrolla en] territorio árabe, y con los árabes como carne de cañón, [y es] probable que conduzca a crisis aún más peligrosas que disolverán tanto a Palestina como a la cuestión palestina”.

«Israel es un estado ocupante que es extremo en sus actos agresivos, y no es fácil llegar con él a una solución justa con respecto a la cuestión palestina. Sin embargo, la interferencia de Irán como parte directa en esta cuestión no sólo complica aún más la situación, pero también la hace más peligrosa. Este nivel de peligro solo disminuirá cuando Irán vuelva a ocuparse únicamente de sus propios asuntos internos y elimine a sus representantes de los [países] árabes. Irán debe darse cuenta de que es un objeto extraño en el organismo árabe que le causó un gran daño y que debe retirarse [del mundo árabe]».

