Periodista libanés: La paz con Israel beneficiará a la economía del Líbano

En una reciente columna publicada en el diario en Londres Al-Sharq Al-Awsat Nadim Koteich, periodista libanés chiita y figura de los medios de comunicación conocido por su oposición a Hezbollah, escribió que esta organización mantiene rehén al Líbano y mendiga al país, como por ejemplo impidiéndole llegar a un acuerdo con Israel que le permita aprovechar sus recursos de gas natural. En la foto: Nadim Koteich (Fuente: Al-Sharq Al-Awsat, Londres)

Refiriéndose al acuerdo discutido actualmente, con el propósito de aliviar la crisis energética del Líbano a través de la importación de gas desde Egipto y de electricidad desde Jordania, Koteich se preguntó a sí mismo el por qué, como país a orillas del Mediterráneo, el Líbano pudiera perforar en busca de su propio gas en alta mar.

El factor que impide esto dijo, es la cultura que Hezbollah impone en perpetuar el conflicto con Israel para justificar su existencia como organización armada. Es esta estrategia de ‘conflicto primero’, explicó, lo que evita que el Líbano llegue a acuerdos con Israel sobre la demarcación de la frontera marítima, lo que le permitiría perforar en busca de gas. Koteich le pidió a los libaneses que se liberen del control de Hezbollah y firmen un acuerdo de paz con Israel, ya que no existe ninguna disputa ideológica entre ellos, sino solo problemas técnicos que en realidad pueden resolverse.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Koteich le pide al Líbano que haga las paces con Israel. En septiembre del año 2020 este publicó un artículo similar bajo el titular «¿Cuándo se logrará la paz entre el Líbano e Israel?», en el que aconsejaba a los libaneses unirse a la dinámica de paz en la región y argumentó que la paz con Israel era de sumo interés para el Líbano, pero que Hezbollah se interponía en el camino. Otros políticos y periodistas libaneses también hicieron llamados similares durante los últimos 18 meses.[1]

Lo siguiente son extractos traducidos de su columna:[2]

«Una verdadera farsa surrealista se está desarrollando en el Líbano: el país está a punto de sumergirse en la oscuridad total, pero los medios de comunicación, los escenarios políticos y populares están preocupados por realizar una ‘investigación criminal’ sobre sospechas de que el gas egipcio y jordano entregado al Líbano pudiera estar ‘contaminado’ por moléculas es gas israelí. El Líbano, la tierra del ‘heroísmo, honor y resistencia’, insiste en que solo puede entrar en la era de la electricidad… luego de asegurarse de que cada molécula de gas que este recibe se encuentra ¡libre de bombas de normalización de relaciones!…

«El gas egipcio le será entregado al Líbano a través de Siria, vía el gasoducto árabe que comienza en Al-‘Arish en Egipto, llega hasta ‘Aqaba en Jordania, continúa hacia el norte a lo largo del territorio de Jordania y luego cruza el territorio sirio antes de llegar al Líbano. Pero lo que sucede es que, al norte de Jordania, a este gasoducto se le une el gasoducto Israel-Jordania, que transporta gas desde las costas de Haifa hasta Al-Khanasiri en la región de Al-Mafraq al norte de Jordania, como parte de un acuerdo firmado en el año 2016 e implementado desde el año 2020. A partir de este punto, ya no se puede estar seguro sobre la «pureza racial» del gas transportado a través de gasoductos al Líbano.

“En cuanto a la electricidad jordana prometida al Líbano, el 40% será generado utilizando gas israelí. Esto significa que el Líbano no puede encontrar una salida a su oscuridad mientras evita ser ‘contaminado totalmente por el gas israelí’.

«¿Pero puede el Líbano estar seguro de que los laboratorios farmacéuticos de todo el mundo no poseen personal israelí trabajando en investigaciones y desarrollos? ¿Pueden los libaneses asegurarse de que sus hijos que estudian en universidades en el extranjero se gradúen sin que sus ideas se contaminen con las ideas de los filósofos israelíes, quienes ahora se encuentran entre los pensadores más importantes del mundo, tales como Yuval Noah Harari y Daniel Kahneman? ¿Pueden ellos asegurarse de que lo que estos ven en Netflix y en las plataformas de entretenimiento similares esté totalmente libre de contenido israelí?

«Todas estas tonterías militaristas son publicadas en un país en severa y perpetua crisis, que se está deteriorando según todos los estándares más realistas… ¿Por qué el Líbano necesita traer gas por esta tortuosa ruta, desde Al-‘Arish en Egipto a través de Jordania y de Siria cuando, como país del Mediterráneo podrá comenzar inmediatamente a perforar y explotar sus propios campos de gas, adyacentes a los de los israelíes? Alternativamente, este pudiera llegar a acuerdos prácticos con Israel y discutir proyectos energéticos conjuntos con este, como los que Israel posee con Egipto, Chipre y Grecia, o al menos ha alcanzado acuerdos negociados internacionalmente con Israel sobre la división de los recursos naturales de acuerdo a las leyes del derecho internacional. ¿Por qué no escuchamos a Nicosia o Atenas quejarse por la «codicia israelí» respecto a sus recursos naturales, o no al menos en la medida en que escuchamos esto en el Líbano?

«Lo extraño es que, en lugar de comenzar su primera reunión con una discusión seria sobre la demarcación de su frontera marítima con Israel, el nuevo gobierno libanés comenzó a mendigarle a Egipto y a Jordania por gas y electricidad y demarcó el límite entre las moléculas de gas israelíes y árabes en los gasoductos!

«Para resumirlo muy brevemente, la disputa marítima entre Israel y el Líbano gira principalmente en torno a un área de 860 kilómetros cuadrados y deriva de un error cometido por el Líbano cuando delimitó su frontera con Chipre. La disputa surgió luego que el Líbano descubriera el error y después de que Israel demarcó unilateralmente su frontera con el Líbano. Después de cinco largas rondas de conversaciones patrocinadas por la Naciones Unidas destinadas a llegar a un entendimiento sobre esta área, el Líbano decidió introducir nuevos parámetros para determinar los límites de su zona económica exclusiva. Esto amplió el área en disputa a 2290 kilómetros cuadrados… ¡ampliando repentinamente el territorio del Líbano en un 10% y el área en disputa en 1430 kilómetros cuadrados! Como resultado, las conversaciones se detuvieron y las milicias de Hezbollah lograron una nueva victoria, agregando las granjas marítimas Shab’a a las granjas Shab’a en tierra. Esto allana el camino para perpetuar la disputa con Israel y como resultado también la legitimidad de las armas que posee ahora Hezbollah.

«Esta es la llamada estrategia del ‘conflicto primero’, promovida incluso a costa de empobrecer a la república libanesa. Como parte de esta estrategia, la ‘resistencia’ (es decir, Hezbollah) neutraliza todas las opciones de perforación en busca de gas y aleja al Líbano de la realidad económica que emerge en el Medio Oriente. Porque, incluso si el Líbano hubiese comenzado a perforar en busca de gas ayer, todavía necesitaría de siete años antes de ver ganancias obtenidas del gas y esto suponiendo que pudiera invertir los fondos necesarios para construir las infraestructuras de perforación y luego perforar, producir, destilar y canalizar el gas. Israel, por otro lado, se apresuró en obtener beneficios de su cuota de gas. En lugar de esperar a que se construyera un gasoducto submarino desde sus costas hasta Europa además de gastar $7 billones en esto, comenzó a canalizar su gas hacia Egipto y de allí a Europa…

«¿Qué impide que el Líbano sea parte de los cambios que se han producido en el Mediterráneo oriental en la zona donde se extrae el gas? Simplemente, lo que impide esto es la cultura de perpetuar el conflicto con Israel. El Líbano insiste en ignorar el hecho de que la ola de cambios más conspicua en el Medio Oriente es la reciente ola de paz con Israel, la cual fue encabezada por los Emiratos Árabes Unidos y a la que se le unieron los reinos de Bahréin, Marruecos y Sudán y que fue bien recibida incluso por las capitales árabes que no se unieron a los acuerdos de paz.

«Gracias a este logro de pacificación, Marruecos consiguió una serie de importantes logros que implican el reconocimiento de su soberanía sobre la zona del Sahara… y para Marruecos, este es un tema estratégico. Gracias a esta paz, se celebró una conferencia económica estratégica sobre el tema de Sudán, tras la cual muchas de sus deudas fueron perdonadas y fue trazada una hoja de ruta económica en beneficio del país… Como resultado, este ha comenzado a recuperarse y se está convirtiendo en uno de los países más prometedores de África, según informes del Banco Mundial.

«Los libaneses no tienen ninguna razón de perpetuar un conflicto ideológico que no involucre un solo elemento ideológico que incida sobre las relaciones entre los pueblos libanés e israelí. Después de todo, el Líbano no está bajo ocupación israelí. Los dos países simplemente están en desacuerdo si ciertos territorios, tales como las granjas Shab’a, pertenecen al Líbano o a Siria. Además, el Líbano no es parte de la ‘empresa correspondiente a la patria judía’ y su disputa con Israel es por temas técnicos específicos, para los cuales si existen soluciones.

«Yo entiendo la razón del por qué el Líbano no se atreve a firmar un acuerdo de paz con Israel, incluso si yo no estoy de acuerdo con esta falta de entusiasmo. De hecho, pienso que tal acuerdo sería una de las medidas más razonables dentro del contexto general en las relaciones árabes-israelíes. Pero lo que ningún libanés debe aceptar es que se le impida al Líbano utilizar todas sus opciones, con el objetivo de perpetuar las armas de las milicias de Hezbollah y los factores que le permiten justificarse a sí mismo. Es inaceptable mantener rehén al Líbano ante la narrativa de las milicias de Hezbollah respecto al conflicto con Israel y preocupar a los libaneses con adivinar la «identidad» de cada molécula de gas que estos le imploran a otros países, mientras el gas libanés que sigue enterrado en el Mediterráneo está siendo eliminado lentamente de las resoluciones de gas en el Medio Oriente».

