Pequeña Biblia escrita en el gueto de Lodz reúne generaciones

Recientemente tuvo lugar un emotivo reencuentro familiar en Yad Vashem, donde el hijo, el nieto y el bisnieto de Shlomo Kanobol, superviviente del Holocausto, contemplaron la extraordinaria Biblia en miniatura que escribió con gran esmero mientras estaba prisionero en el gueto de Łódź.

Esta Biblia del tamaño de una caja de cerillas, escrita íntegramente con letra micrográfica a lo largo de casi tres años, es uno de los objetos únicos que se conservan en las colecciones de Yad Vashem. Kanobol, que vivía en el gueto con su esposa, Shifra, y su hijo pequeño, Chaim Alter, trabajaba en una fábrica de botas militares. En su escaso tiempo libre, se dedicaba a escribir la Biblia con letra diminuta en un rincón de su casa, utilizando tinta comprada con la ración de pan de la familia. Su hijo pequeño decía con orgullo: «Mi padre escribe una Biblia».

Kanobol completó la obra en 1943, encuadernándola en un volumen de 85 páginas que incluía intrincadas ilustraciones micrográficas, entre ellas un retrato de Chaim Rumkowski, líder del Judenrat del gueto de Łódź, compuesto enteramente por versículos bíblicos en miniatura. Posteriormente, Kanobol le obsequió el libro a Rumkowski.

El primer hijo de la familia fue asesinado durante el Holocausto, pero Shlomo y Shifra sobrevivieron a la guerra y tuvieron otro hijo. Tras emigrar a Israel en 1972, Kanobol creyó que la pequeña Biblia se había perdido para siempre.

Tras la liberación, Bella Bialik, superviviente del Holocausto, regresó al gueto de Łódź y descubrió la Biblia en miniatura junto a una pequeña menorá plegable. Donó ambos objetos a Yad Vashem en 1983, aunque en aquel momento se desconocía la identidad del autor de la Biblia.

Un año después, tras la presentación de los objetos en una conferencia para supervivientes del gueto de Łódź, Yad Vashem recibió una llamada telefónica que identificaba a Kanobol como el autor. Cuarenta y un años después de entregar la Biblia, se reencontró con esta extraordinaria obra, un momento emotivo que la televisión israelí documentó en 1984.

A principios de este mes, tres generaciones de la familia Kanobol visitaron Yad Vashem con motivo del bar mitzvá del bisnieto de Shlomo, lo que permitió a los miembros más jóvenes de la familia ver la Biblia por primera vez.

«Vinimos a Yad Vashem antes del bar mitzvá del bisnieto, y el encuentro con la Biblia, y, en esencia, con la historia familiar, cerró un ciclo», dijo Avi Kanobol, hijo de Shlomo. «La generación más joven conocía la historia solo a grandes rasgos, pero ver la Biblia en sí nos conmovió profundamente a todos».