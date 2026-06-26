Paysandú homenajea a Miguel Lancieri

La inauguración de una placa en homenaje a Miguel Ángel Lancieri, la única víctima uruguaya del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, será un acto de memoria y compromiso frente al terrorismo. Su historia recuerda que la violencia terrorista no discrimina nacionalidades ni fronteras. Será el lunes 29 de junio a las 10.30 hs. en la localidad sanducera de Lorenzo Geyres.

La Embajada de Israel, la Intendencia de Paysandú y el Municipio de Lorenzo Geyres organizan el acto de inauguración de una placa conmemorativa en homenaje a Miguel Ángel Lancieri, que tendrá lugar en Lorenzo Geyres, departamento de Paysandú el próximo lunes 29 de junio a las 10.30 hs.

Miguel Ángel Lancieri, oriundo de Lorenzo Geyres (Estación Queguay), fue la única víctima uruguaya del atentado terrorista perpetrado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992.

La ceremonia tiene por objeto rendir homenaje a su memoria y preservar el recuerdo de las víctimas del terrorismo. Familiares de Miguel Lancieri plantarán un olivo para perpetuar su recuerdo.

El acto será encabezado por el Intendente Dr. Nicolás Olivera y la Embajadora de Israel, S.E. Michal Herhskovitz.