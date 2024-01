Patriarca libanés a Hezbolá: Nos negamos a ser corderos sacrificados por la cultura de la muerte

Enlace Judío México

El patriarca maronita del Líbano, Bechara Boutros al-Rahi, se pronunció el domingo contra la escalada de tensiones entre Hezbolá e Israel y dijo que los residentes del sur del Líbano habían dicho a la Iglesia maronita que se niegan a ser “corderos de sacrificio” por una “cultura de muerte” en una aparente crítica a la escalada de Hezbolá a lo largo de la frontera, informó The Jerusalem Post.

El Patriarca Maronita se ha opuesto abiertamente a Hezbolá y a la escalada de violencia con Israel.

“La gente de las aldeas fronterizas del sur nos expresa su dolor por su abandono por parte del Estado y de sus deberes y responsabilidades hacia ellos”, dijo Rahi en su sermón dominical. “Ellos, tanto jóvenes como viejos, están viviendo lo peor de la guerra que les han impuesto y rechazan, ya que consideran que el Líbano y los libaneses no tienen nada que ver con ella”.

El patriarca destacó que los habitantes del sur del Líbano le dijeron que están “experimentando las presiones psicológicas de la guerra” y que los niños de la zona no pueden ir a la escuela debido al conflicto.

“[Los residentes del sur] continúan: ‘Pueden imaginarse el alcance del fracaso, el caos y la ansiedad resultantes de esta amarga realidad, y sus repercusiones en el futuro educativo y psicológico de nuestros niños’”, añadió Rahi.

“Añaden: Permítanme decirlo alto y claro – no como un abandono de las cuestiones nacionales o árabes, sino más bien por mi honestidad conmigo mismo – me niego a que nos convirtamos yo y mis familiares en rehenes, escudos humanos y corderos de sacrificio por las políticas libanesas fallidas y por la cultura de la muerte que no ha traído más que victorias imaginarias y derrotas vergonzosas a nuestro país”.

Rahi contra Hezbolá

Rahi se ha opuesto abiertamente a Hezbolá y a la escalada de violencia con Israel.

A finales de diciembre, Rahi rechazó la extensión de la guerra entre Israel y Hamás al sur del Líbano, diciendo: “Hay que detenerla y proteger al pueblo libanés, sus hogares y sus medios de vida, ya que todavía no han salido de la guerra”. “De los desastrosos resultados de la guerra del Líbano. Exigimos la retirada de cualquier lanzacohetes colocado entre casas en ciudades del sur que requeriría una respuesta israelí devastadora”.

El patriarca llamó a todos a “respetar la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad con todas sus disposiciones por el bien del Líbano“.

La resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas​ es una resolución prevista para resolver el conflicto de 2006 Israel-Líbano aprobada unánimemente el 11 de agosto de 2006. El gabinete libanés, que incluye dos miembros de Hezbolá, aprobó la resolución unánimemente el 12 de agosto de 2006.

En el pasado, Rahi ha pedido al ejército libanés que desarme a Hezbolá y recupere el control del sur del Líbano.