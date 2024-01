Parlamento uruguayo adhirió al Día Internacional de Recordación del Holocausto

En el día de hoy, la Comisión Permanente del Poder Legislativo sesionó de manera especial homenajeando al Día Internacional de Recordación del Holocausto. La sesión fue presidida por el Senador José Carlos Mahía y estuvieron presentes la Vicepresidenta Beatriz Argimón, los Ministros Omar Paganini (RREE), Pablo Mieres (Trabajo y Seguridad Social) y Elisa Facio (Industria, Energía y Minería), Senadores y diputados, la Embajadora de Israel Michal Hershkowitz y cuerpo diplomático en general, el Presidente del CCIU Roby Schindler y autoridades de la colectividad judía uruguaya, Rita Vinocur del Centro Recordatorio del Holocausto, el Nuncio Apostólico Gianfranco Gallone, la periodista española Pilar Rahola, entre otras personalidades.

El primer legislador que hizo uso de la palabra fue el Senador del Partido Nacional Jorge Gandini. Manifestó la importancia de tener en cuenta la recomendación de la ONU 60/7que determinó la fecha del 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración de las Victimas del Holocausto, que en Uruguay fue reconocida en una ley de 2011 que estableció la realización de una cadena nacional alusiva y determinó que sea de interés del sistema educativo Afirmó Gandini que cree que el sistema educativo debe incorporarlo como aprendizaje y no sólo como interés. Agregó que “la negación del Holocausto es una forma de antisemitismo”. También recordó lo sucedido el pasado 7 de octubre; tenemos presente la Shoá porque el odio y el exterminio hacia los judíos están presentes también en la declaración constitutiva de Hamás. Uruguay debe levantar su voz, no solo para recordar; debe integrarse al IHRA como miembro pleno, no solo como observador como es actualmente.

Manifestó también que la comunidad judía tiene derecho al recuerdo y la humanidad en general tiene la obligación del recuerdo y la conmemoración.

Uruguay debería declarar a Hamás como organización terrorista.

A continuación habló el Diputado Carlos Varela del Frente Amplio. Enumeró algunas etapas previas al Holocausto. En 1925, la publicación de Mi Lucha por Adolf Hitler; en 1935, las leyes racistas de Nuremberg; en 1938, la Noche de los Cristales Rotos. Y el hecho de que Alemania se haya rearmado (luego de la Primera Guerra Mundial) a espaldas de las potencias occidentales. Destacó Varela que es inconcebible que el negacionismo de los hechos tenga respaldo. Ya en las décadas del 30 y 40 del pasado siglo, muchos negaron lo que acontecía pese a la evidencia que había. Manifestó también que el pueblo judío supo cultivar la memoria, transmitió la enseanza de no olvidar. Las victimas del Holocausto no son solo un numero, no debemos permitirnos olvidarlas.

Expresó el impacto que le causó la visita al Museo del Holocausto de Israel, una experiencia humana imborrable; sobre todo le impactó el espacio dedicado a niños y adolescentes asesinados por los nazis.

Manifestó su preocupación por el aumento del antisemitismo luego de los sucesos del 7 de octubre. “Se puede criticar al gobierno israelí, pero no atacar a los judíos en general”. Afirmó que “repudiamos el terrorismo de Hamás, tan criminal con el pueblo israelí como con su propio pueblo”.

“Le manifestamos a Ana Vinocur y a los 6 millones de víctimas que estamos despiertos, no permitiremos que la historia se repita”.

Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado del Partido Colorado Omar Estévez, quien expresó que la Shoá es una herida abierta en la dignidad humana. Recordó al historiador judío Simón Dubnow quien expresó: “Judíos, escriban”. Destacó a los Diputados de su partido Conrado Rodríguez y Felipe Schipani que presentaron sendos proyectos.

El primero es la modificación del artículo 149 del Código Penal para incluir en el artículo la negación, banalización o menoscabo del holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial que ya había sido presentado en 2017 por el actual Sub Secretario de Industria, Energía y Minería, ex diputado Walter Verri.

El segundo es “Declárase de interés la enseñanza del Holocausto en todos los niveles educativos para que los estudiantes comprendan las consecuencias de tal acción genocida, como así también el peligro de los discursos de odio, segregación y exterminio racial”.

Continuó la sesión el Senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. Manifestó que la indiferencia fue gran responsable de lo sucedido, que los países occidentales si bien ayudaron a las víctimas tardaron en reaccionar. Afirmó que el mundo debería reaccionar para evitar que se repita; y que el ser humano no aprendió de la historia. Las masacres sufridas deben ser recordadas para que no se repitan.

Finalizó la sesión con las expresiones del Diputado Iván Posada del Partido Independente. Expresó que esta es una instancia que nos conmueve como seres humanos. El gran culpable de la Shoá fue Hitler, arquitecto de la operación, con una vasta red de funcionarios de confianza y arribistas. Los judíos fueron señalados y confinados, y cada vez el abismo se ahondaba más. El antisemitismo tiene una historia de más de 2000 años siendo el odio a un grupo humano más prolongado en el tiempo. Trayendo las palabras del filósofo Norberto Bobbio, “la guerra tiene como fin la victoria, no el exterminio; el genocidio nazi no tiene explicación, es un delito premeditado y científicamente ejecutado.” En el mundo de hoy sigue habiendo manifestaciones antisemitas, tal como lo sucedido el 7 de octubre en Israel. Debemos estar atentos a estos episodios que solo traen muerte y destrucción.