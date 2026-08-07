Para los antisemitas, Israel y los judíos son la razón de todo

Culpar a los judíos de una crisis en un enclave español en el norte de África demuestra cómo se propagan las calumnias de “genocidio”. Mientras tanto, los europeos se enfrentan a un problema real: la inmigración musulmana.

Lo menos sorprendente del asombroso espectáculo de la semana pasada en un enclave español en la costa del norte de África fue a quién se culpó. A las pocas horas de la crisis provocada por la llegada masiva de hasta 60 mil ciudadanos marroquíes al puerto de Ceuta, una ciudad técnicamente autónoma que pertenece a España, los antisemitas de derecha e izquierda, además de cuentas en redes sociales de todo el mundo, comenzaron a difundir la afirmación de que todo había sido un complot tramado en Jerusalén.

Los antisemitas del siglo XXI, al igual que quienes perpetraron el Holocausto en el siglo XX y persiguieron a los judíos durante dos milenios, comparten el mismo sistema de creencias. Ante los problemas del mundo, sea cual sea la cuestión, la respuesta siempre recae en los judíos. Este conjunto particular de teorías conspirativas sobre Marruecos y España fue rápidamente desmentido y descartado como un disparate por todos, salvo por los más extremistas y paranoicos antiisraelíes. Sin embargo, el análisis resultó esclarecedor.

Las mismas mentiras y mentirosos

Esto se debe a que hemos visto el mismo tipo de pensamiento mal informado, conexiones dudosas, prejuicios evidentes y algoritmos en línea en acción durante los 34 meses transcurridos desde las horribles atrocidades del ataque palestino-árabe liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. En ese tiempo, los mismos activistas e influencers mentirosos difundieron calumnias sobre Israel, acusándolo de cometer “genocidio” y de ser un estado de “apartheid”. Se les ha utilizado para crear una narrativa en la que el bando que realmente pretende cometer genocidio -los palestinos- fue presentado como las víctimas inocentes de la guerra que siguió, mientras que las víctimas israelíes del 7 de octubre fueron retratadas como monstruos genocidas.

El hecho de que un activista de izquierda y acérrimo detractor de Israel como el actor Javier Bardem promueva la idea de que Israel había tramado un complot para inducir a decenas de miles de marroquíes a entrar en la Ceuta española sin permiso legal solo tiene sentido si se ve el mundo entero a través del prisma de una conspiración judía.

Su razonamiento, si podemos dignificarlo con ese término, se basa en el hecho de que el gobierno español liderado por el presidente Pedro Sánchez es el más antiisraelí de Europa, y dado el odio hacia el Estado judío en el continente, eso es mucho decir. Cualquier cosa que avergüence a Sánchez o ponga de manifiesto su hipocresía debe tener un origen israelí. La también izquierdista Ana Kasparian, copresentadora del podcast de extrema izquierda “The Young Turks”, coincidió con esta opinión.

La misma motivación llevó a los podcasters estadounidenses y teóricos de la conspiración antisemitas Candace Owens y Alex Jones a intervenir, respaldando las afirmaciones sobre el origen israelí del incidente. Señalaron un tuit de hace siete años de Yair Netanyahu, el hijo de 35 años del primer ministro israelí, en el que señalaba y ridiculizaba la hipocresía del gobierno español al oponerse al derecho de los judíos a vivir en su antigua patria, mientras afirmaba que partes de África eran parte integral de la república española.

Y para demostrar hasta dónde se ha extendido la podredumbre, se les unió Sean Davis, director ejecutivo y fundador de The Federalist (donde yo solía ser colaborador sénior), al señalar ese tuit, afirmando que el joven Netanyahu era culpable de alentar a los marroquíes a invadir “España”. Davis, quien alguna vez apoyó a Israel, ahora está tan desquiciado por su oposición a la guerra contra Irán y su apoyo a la negativa del vicepresidente JD Vance a repudiar el antisemitismo de su amigo, el ex presentador de Fox News Tucker Carlson, que él también cree que el Estado judío está de alguna manera detrás de los acontecimientos en el norte de África. Más tarde, también criticó duramente a Israel, acusándolo de no preocuparse por la islamización de Europa, lo cual es un disparate.

En estos tiempos, la oposición a Israel se ha convertido en el principio organizador del ala izquierda en ascenso del Partido Demócrata, y desempeña un papel similar en la ultraderecha, menos poderosa pero muy ruidosa. Por lo tanto, no sorprende que ambas facciones y sus contrapartes extranjeras recurran a los tópicos tradicionales del antisemitismo. De este modo, ambas ven, como lo hicieron sus antepasados totalitarios medievales y del siglo XX, a los judíos y ahora a su Estado como el chivo expiatorio y la clave secreta para comprender todos los males del mundo.

Un conflicto que se remonta a siglos atrás

Que tanta gente haya reaccionado de esta manera ante las noticias procedentes de Ceuta es a la vez espantoso e irónico.

Ceuta ha sido durante siglos una fuente de tensión entre España y el pueblo marroquí, ya que este último reclama que uno de los últimos vestigios del imperio africano de Madrid (junto con el enclave separado de Melilla, a 225 kilómetros al este) les pertenece.

En los siglos posteriores a la expulsión definitiva de los invasores islámicos de sus últimos principados en la península ibérica en 1492, tanto Portugal como España libraron guerras para mantener su dominio sobre las zonas de la costa norteafricana más cercanas a sus naciones. España controló parte de Marruecos desde finales del siglo XVI. En la década de 1920, libró una sangrienta guerra -conocida como la Guerra del Rif- para sofocar a las fuerzas anticoloniales marroquíes, y estuvo a punto de perderla hasta que Francia, que controlaba una porción aún mayor de Marruecos como parte de su entonces vasto imperio colonial, unió fuerzas con ellos para reprimir a los rebeldes.

Fue desde el Marruecos bajo control español, incluyendo Ceuta, que el general Francisco Franco lanzó su rebelión contra el gobierno republicano del país en 1936. Esto dio inicio a la Guerra Civil Española, que sus fuerzas católicas y fascistas de derecha ganaron con la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista. Tras la Segunda Guerra Mundial, España perdió la mayor parte de su colonia marroquí, así como la posesión sahariana al sur, después de la muerte de Franco en 1975. Lograron conservar Ceuta y Melilla. Pero Marruecos aún reclama la soberanía sobre ambas y considera el dominio español como un vestigio anacrónico de una época pasada del imperialismo europeo.

Las políticas del actual gobierno de izquierda de España han sido, en principio, acogedoras con los inmigrantes de Medio Oriente y el Norte de África. Esta postura se ha mantenido incluso cuando otros europeos, como el gobierno italiano liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, han intentado frenar la oleada migratoria que está transformando la cultura y la identidad de sus naciones. De hecho, en un claro desafío al gobierno de Sánchez, Meloni afirmó que lo ocurrido en Ceuta era “impactante” y “una prueba irrefutable” de que la inmigración ilegal descontrolada supone una amenaza directa para la seguridad fronteriza de Europa.

En eso tiene razón, aunque, como pronto descubrieron los marroquíes que llegaron en masa a Ceuta, no había nada para ellos en el enclave ni una vía fácil para entrar en España, donde esperaban encontrar trabajo y una vida más próspera que la que les ofrecía su tierra natal.

¿Qué pasó con los antiimperialistas?

Pero si bien Sánchez, como la mayoría de los izquierdistas europeos, ha alentado la llegada masiva de millones de inmigrantes, en su mayoría musulmanes, procedentes del Tercer Mundo, a Europa, incluso él se ha mostrado inflexible al reafirmar que Ceuta es parte integral de España. El espectáculo de tantos marroquíes cruzando la frontera hacia Ceuta lo llevó a viajar allí y declarar que España no la cederá, y que todos los inmigrantes ilegales deben regresar a sus países de origen.

Desconocemos qué desencadenó la avalancha hacia Ceuta, aunque, como informó The New York Times, las autoridades marroquíes en la frontera parecen haberlo permitido en lugar de impedirlo. Sin embargo, la suposición de que Israel esté detrás de esto como parte de un intento por debilitar a Sánchez es descabellada.

Marruecos firmó los Acuerdos de Abraham con Israel en septiembre de 2020, y su gobierno ha tratado bien a los supervivientes de la otrora numerosa comunidad judía. El régimen liderado por el rey Mohammed VI mantiene vínculos diplomáticos y de seguridad con Israel, lo que lo convierte en un blanco de sospecha para los fanáticos antiisraelíes. Hay que ser un defensor de las teorías conspirativas antisemitas para creer que esto lo convierte en un títere de Israel.

Marruecos tiene sus propios intereses respecto a Ceuta y Melilla, que ocasionalmente utiliza para desviar las críticas internas contra el gobierno. Cabría esperar que quienes se declaran contrarios al imperialismo y al colonialismo apoyaran las reivindicaciones de Marruecos. Sin embargo, en un mundo donde lo único que importa es formar parte de la cruzada internacional para destruir el Estado judío, la soberanía española sobre estos enclaves -al igual que la ocupación ilegal del norte de Chipre por Turquía- no puede ser criticada ni expuesta mediante maniobras como el incidente de la semana pasada.

Schadenfreude israelí

Es cierto que israelíes y simpatizantes de Israel se han regodeado en la incomodidad de Sánchez. Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, lo hizo precisamente cuando escribió en X que “España, que nunca pierde oportunidad de sermonear a Israel, ha declarado el estado de emergencia en Ceuta tras la crisis por su política migratoria. Quizás antes de seguir dándonos lecciones, sea hora de que explique al mundo por qué aún mantiene enclaves coloniales en África”.

La pulla de Danon fue acertada, aunque algunos argumentan que los israelíes deberían abstenerse de hacer comentarios con la esperanza de no enemistarse con los partidos españoles de derecha que confían en que los sucesos de Ceuta ayuden a derrotar a Sánchez en las elecciones de 2027 y a llevar al poder a un gobierno más afín al Estado judío.

La idea de que cualquier cosa que Danon haya dicho ahora o que Yair Netanyahu haya comentado hace casi una década sirva como prueba de una conspiración israelí dice más sobre aquellos obsesionados con los judíos como titiriteros de los acontecimientos mundiales que sobre cualquier cosa que haga Jerusalén.

Pero por muy descabelladas que parezcan todas las teorías conspirativas sobre Israel y Ceuta, ilustran lo que impulsa los comentarios sobre Israel. Al igual que las grandes mentiras sobre la hambruna o el “genocidio” en Gaza, o las igualmente difamatorias afirmaciones de que Israel es un estado de apartheid, las acusaciones de que está detrás de la antigua disputa entre Marruecos y España no tienen por qué ser ciertas para que muchísima gente las crea o para que las afirmaciones falsas se propaguen como la pólvora en internet.

Cómo se propaga el antisemitismo

Un informe detallado sobre la crisis fronteriza de Ceuta, publicado por el Movimiento para Combatir el Antisemitismo, explicaba cómo funcionaba esto. Unas 173 publicaciones de gran impacto, difundidas en X durante las 72 horas posteriores al incidente del 30 de julio, que propagaban mentiras sobre la supuesta implicación de Israel, alcanzaron a 103.1 millones de cuentas y acumularon 57.5 millones de visualizaciones y 1.9 millones de “Me gusta”. Es más, no se trataba de casos aislados de lunáticos, sino de influencers monetizados, respaldados por celebridades como Bardem y supuestos expertos como el antisemita Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch, obsesionado con Israel.

Si bien esta es solo una historia falsa, las calumnias de “genocidio” y de difamación de sangre que millones de estadounidenses, tanto de izquierda como de extrema derecha, creen como si fueran verdades divinas reveladas, fueron producidas de la misma manera, con las mismas fuentes falsas y magnificadas por propagadores de odio profesionales.

Lo que agrava aún más esta gran mentira es que Ceuta pone de manifiesto un problema europeo más amplio: la inmigración musulmana descontrolada procedente del Tercer Mundo, que ha alterado sustancialmente la política de muchos países del continente. La alianza rojiverde de marxistas e islamistas que impulsó el aumento global del antisemitismo tras el 7 de octubre tiene sus raíces en ese fenómeno, sobre el que el periodista Douglas Murray escribió en su premonitorio libro de 2017, La extraña muerte de Europa: Inmigración, identidad e islam.

En lugar de centrarse en las amenazas que supone para Occidente la cuestión de la preservación de Europa, el mundo busca una explicación judía o israelí para algo que no tiene nada que ver con ellos. Que lo hagan no es ni un error inocente ni el resultado de un malentendido. Es puro prejuicio, sin adulterar, promovido por fanáticos descarados como Owens y Jones, así como por quienes se hacen pasar por defensores de los derechos humanos, como Bardem y Roth. Y se filtra en el pensamiento de figuras más convencionales como Davis, quien debería tener más criterio, aunque parece haber sido arrastrado por personajes como Carlson a una espiral de teorías conspirativas.

Esto deja claro que el debate entre los estadounidenses sobre Israel no gira en torno a la conveniencia de una guerra contra Irán ni a la mejor estrategia para combatir a Hamás y Hezbolá, los grupos terroristas genocidas afines a Irán. La discusión sobre el “genocidio” o las invenciones sobre la supuesta manipulación de Estados Unidos por parte de Israel son ejemplos de un antisemitismo que debería limitarse a los círculos más extremistas de la derecha y la izquierda, del mismo modo que se deberían tratar las teorías conspirativas sobre Ceuta. En cambio, ahora se difunden ampliamente en los medios de comunicación y son respaldadas por voces influyentes que impactan tanto en nuestro discurso como en nuestras elecciones.

Jonathan S. Tobin es el redactor jefe de JNS.