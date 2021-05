¿Palestina? ¿Israel? Las preguntas del relato

Infobae- por Rabino Alejandro Avruj

Nietzsche escribió: “Sólo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder”. De no poder responder alguna de las siguientes preguntas, sirva entonces esta nota para explorar las respuestas.

¿Sabés de dónde viene la palabra “Palestina”? ¿Quién le puso ese nombre a ese territorio y por qué? ¿Sabías que el nombre Palestina viene de una palabra hebrea?¿Que antes de llamarse así, ese mismo pedazo de tierra se llamaba “Judea”? ¿Sabías que quienes le cambiaron el nombre de Judea a Palestina fueron los romanos, cuando echaron a los judíos de sus tierras hace 2000 años?¿Que para esa época no sólo no había población árabe en ese territorio, sino que ni siquiera existía el Islam? ¿Sabías que los romanos le pusieron ese nombre en recuerdo a un pueblo que ya había desaparecido 1000 años antes que llegara Roma, llamado “Filisteos”? ¿Sabías que aquellos antiguos filisteos habían venido desde Grecia y no de Arabia y que, por eso, el nombre Filistea o Palestina viene del hebreo “Palush” que significa: “invasor”?

Si los judíos no son originarios de aquella nación llamada Judea, que hoy es Israel, ¿de dónde se supone que vinieron? ¿Cuál es el origen de ese pueblo? ¿De dónde salió? ¿Por qué se siguen encontrando arqueológicamente artículos rituales y religiosos judíos de todos los tiempos y de todas las eras, a lo largo de todo Israel?

¿Cómo es posible que en ese territorio, al que los romanos denominaron Palestina, nunca se haya constituido ninguna nación, país, imperio, ciudad o gobierno que se haya denominado Palestino? Si fue gobernado por varios Imperios, incluso algunos de ellos árabes, ¿por qué entonces nunca existió allí ninguna nación Palestina?

En 1948 la ONU propuso el establecimiento de dos naciones, una al lado de la otra, para los judíos y árabes que vivían allí, ¿por qué la población árabe no aceptó en ese momento su soberanía? ¿Por qué sólo Israel aceptó la oferta y declaró su independencia? Si en ese momento no había territorios ocupados ni asentamientos, ¿por qué al día siguiente todos los países árabes vecinos, en lugar de aceptar la partición, decidieron en conjunto atacar a Israel?

Después de la salida de los británicos, desde el año 1948 hasta 1967 la Franja de Gaza era territorio egipcio y Cisjordania territorio Jordano. Si en ese momento no había territorios ocupados ni asentamientos, ¿por qué nunca hubo en todos esos años, reclamo alguno por construir un Estado Palestino libre en ese territorio? ¿Por qué no reclamar esa independencia a sus hermanos jordanos o egipcios? ¿Por qué recién frente al Estado Judío aparece el reclamo de soberanía?

¿Pensás que si Israel se retirara a las fronteras previas al 67 y entregara incluso a Jerusalén Este como capital del nuevo Estado Palestino, todo el conflicto terminaría allí? Quien escribe esta nota, es un convencido de que la creación de un Estado Palestino vecino e independiente es una obligación urgente por la que hay que trabajar y de una vez lograr. La pregunta que duele entonces, es: ¿porqué no lo aceptaron cuando el Primer Ministro israelí Ehud Barak les ofreció tanto el estado como su capital, en el año 2000?

¿Cómo se entiende que “anti-sionismo” no sea lo mismo que “anti-semitismo”, si cuando a partir de un conflicto como el que vivimos estos días aparecen pintadas antijudías en diversas instituciones? ¿Acaso una casa de estudio o de rezo judío será visto también como una colonización territorial? ¿Por qué solamente las escuelas y sinagogas judías son las que tienen pilotes de seguridad en sus puertas en todo el mundo? ¿Por los asentamientos en Cisjordania?

Si Israel es un Estado Apartheid, ¿por qué el 20% de sus ciudadanos son árabes con derechos plenos? ¿Cómo es que tienen partidos políticos, votan libremente en las elecciones y hoy tienen el 9% de los escaños del Parlamento Israelí (La Knéset)? Los ciudadanos judíos de Gaza, ¿votan en Gaza? Las preguntas en realidad debieran ser: ¿por qué no hay judíos en Gaza?; ¿por qué tampoco hay Parlamento en Gaza?; ¿por qué no hay elecciones? ¿Sería un error decir que el lamentablemente sufrido y golpeado pueblo palestino en Gaza tiene su territorio ocupado, pero no por Israel sino por la corrupta y fanática agrupación terrorista del Hamas?

Si Israel es un Estado Apartheid, ¿por qué el árabe George Karra es uno de los miembros de la Corte Suprema de Israel? ¿Por qué la mayoría de los ciudadanos árabes de Israel, en encuestas que se realizan regularmente, aseguran que prefieren permanecer como ciudadanos de Israel, antes que de cualquiera de los estados árabes vecinos, o incluso de un nuevo Estado Palestino gobernado por Hamas?

Mientras las poblaciones árabes, drusas, beduinas, sean musulmanas, católicas o armenias gozan de todos estos derechos en Israel, los Uigures en China son sistemáticamente masacrados y arrojados a campos de concentración, perseguidos por su fe y cerca de un millón de personas pertenecientes a la comunidad Rohinyá, han sido asesinadas por las autoridades de Birmania en los últimos años. ¿Por qué no hay una sola protesta en sus embajadas? ¿Por qué el mundo no habla de estos desastres humanitarios?

¿Sabías que la mayor parte de los judíos en Israel provienen de Medio Oriente y Norte de África y no de estados occidentales? ¿Asumías que eran todos de tez blanca europea? ¿No será que son mayoría porque en Europa los asesinaron y de los países árabes sólo los echaron o tuvieron que ser rescatados por Israel?

¿Cuál sería tu postura, si en el conflicto hubiese más bajas y muertos israelíes que palestinos? ¿Por qué Israel es el único país del mundo que necesita un Domo de Hierro? ¿Si no hubiese Israel invertido su dinero en esa magnifica defensa y hubiesen más muertos judíos, cambiaría la forma de pensar de muchos? ¿Se le exigiría a Hamas que no sea desproporcionado en sus ataques de terror? ¿Calmaría eso la furia de tantos?

Cuando se habla de desproporción, ¿se habla acaso de que Israel es el único Estado Judío rodeado de 56 Estados musulmanes? ¿Ingresa en la cuenta que su territorio es menor al 1% de toda esa inmensa cantidad de Estados juntos?

¿Por qué si Hamas tiene tan poco dinero para infraestructura en servicios básicos para su población, derrochó millones de euros en construir una ciudad subterránea, con túneles para refugiar terroristas y la capacidad destructora de tirar 2000 cohetes en 72 horas? ¿De dónde sacaron esos fondos?

Hamas tiene sus bases lanza misiles en medio de su población civil, e Israel avisa de manera previa a esa población para que evacúen la zona y así desmantelar esas bases. Así y todo, Israel es fuertemente cuestionado, mientras que miles de misiles caen sobre su propia población civil. ¿Cuál debiera ser la respuesta adecuada? ¿Esperar a que terminen de tirar? ¿Rezar?

¿De dónde te nutrís de información? ¿Es Twitter, TikTok, Instagram, quien te provee del análisis profundo e histórico que esta situación requiere? ¿Pudiste conversar con algunas de esas celebridades o infuencers, si acaso visitaron el lugar o hicieron una investigación sobre Medio Oriente, o si acaso podrían responder alguna de estas preguntas?

La última pregunta sería entonces: ¿Cómo alcanzar al fin la paz? Aquí sugiero una posible respuesta: en el momento en que aquellos, que son Pro-Palestina, no sean Anti-Israel, sino que sean también Pro-Israel. En el momento en que aquellos que son Pro-Israel, no sean Anti-Palestina, sino también Pro-Palestina.

Cualquiera que alimente un sentimiento de odio, una idea de destrucción o cualquier medio violento como solución, sólo colaborará con la imposibilidad de llegar a la paz.

Amigos queridos. Amigos todos.

Para que un Estado Palestino libre conviviendo al lado de un Estado de Israel libre sea posible, debemos liberarnos de muchos pre-conceptos. Todos. Frenar las dramáticas injusticias que se viven a ambos lados de la frontera y lograr que cada pueblo alcance a materializar sus aspiraciones. Pero para eso es necesario humanizar a cada uno, dejando de ver al otro sólo como un enemigo. Ese día podremos decir que finalmente hemos resuelto muchas de nuestras preguntas, porque nos transformamos al fin, en la respuesta.

Rabino Alejandro Avruj

Rabino de la Comunidad Amijai, y Presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana del Movimiento Masorti