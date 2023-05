Países Bajos abrirá al público archivos sobre 300.000 colaboradores nazis en 2025

Nuevo Mundo Israelita- por Jackie Hajdenberg*

El gobierno de los Países Bajos hará pública la información sobre 300.000 personas investigadas por colaborar con los nazis, en una medida que podría acelerar el ajuste de cuentas sobre el historial del Holocausto de esa nación. (Foto: Wikimedia Commons)

Durante las últimas siete décadas, solo investigadores y familiares de los acusados de colaborar con los nazis podían acceder a la información de los archivos holandeses, pero la ley que protege esos datos expirará en 2025.

En febrero, The War in Court, consorcio holandés dedicado a preservar la historia, anunció que pondrá los registros en línea cuando expire la norma de privacidad. Esta decisión atrajo atención adicional hace pocos días, cuando un artículo de The New York Times planteó las esperanzas y preocupaciones de neerlandeses que tienen una idea de lo que reposa en esos registros.

“Es un archivo sensible”, dice Edwin Klijn, líder del proyecto The War in Court. “Durante años, el tema de la colaboración ha sido una especie de tabú. No hablamos mucho de eso, pero ya estamos a 80 años de distancia y es hora de que enfrentemos esa parte oscura de la guerra”.

Países Bajos tiene el segundo número más alto de salvadores de judíos documentados, pero también hubo muchos colaboradores que, aprovechando la topografía y la proximidad a Alemania, ayudaron a los nazis a alcanzar la tasa de mortalidad más alta entre los judíos de la Europa occidental ocupada. De 140.000 judíos neerlandeses, más de 100.000 fueron asesinados. Tal como se presume que sucedió con la víctima más famosa de los nazis en los Países Bajos, Ana Frank, muchos fueron entregados por sus vecinos o conocidos.

El gobierno holandés investigó a 300.000 personas por colaborar con los nazis, y más de 65.000 fueron juzgadas por un sistema judicial especial en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero tan solo en 2020 el gobierno neerlandés se excusó por no haber protegido a los judíos durante el Holocausto, mucho después de que otros líderes europeos y los judíos locales solicitaran una disculpa pública. La plaza de un pueblo llevaba el nombre de un alcalde que entregó judíos a los nazis hasta el año pasado.

El archivo que se abrirá en 2025 ofrecerá acceso generalizado a los archivos de las investigaciones de la posguerra. Los investigadores que los han consultado dicen que son muy detallados, aunque también podrían contener acusaciones falsas hechas en una época turbulenta.

El archivo, que contiene 32 millones de documentos, mide casi cuatro kilómetros, e incluye informes de testigos, tarjetas de membresía al Movimiento Nacionalsocialista Holandés, diarios, peticiones de indulto y fotos. Actualmente el archivo recibe entre 5000 y 6000 solicitudes de consulta al año, y ya no puede atender más.

Los documentos serán digitalizados para permitir búsquedas por palabras clave o nombres. “Podrás escribir el nombre de una víctima y descubrir quién fue acusado de traicionarla”, señala Klijn, de The War in Court.

Este esfuerzo será la segunda digitalización importante de un tesoro de documentos del Holocausto en los Países Bajos, donde se ha creado un sistema de colaboración eficiente para obtener registros detallados. En 2021, la Cruz Roja trasfirió su Index Card Archive, un depósito de casi 160.000 tarjetas con información personal de judíos que mantenía el Consejo Judío de Ámsterdam —organismo creado por los nazis para controlar a la comunidad antes de su exterminio— al Museo Nacional del Holocausto de los Países Bajos. El museo reabrirá a los visitantes el próximo año, pero las tarjetas ya están disponibles en línea.

Paul Shapiro, director de la Oficina de Asuntos Internacionales del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos en Washington, indicó a The New York Times que la nueva base de datos holandesa es inusual e importante, debido a la facilidad de acceso que ofrecerá. “Los crímenes de genocidio dejan un legado muy largo detrás. Para bien o para mal, la única forma de resolver algunos de esos problemas es mirar el pasado abiertamente, y aceptar cómo fue realmente la historia. Y una forma de verlo es a través del rastro que queda en los archivos”.

En 2020, el Vaticano abrió sus archivos de la Segunda Guerra Mundial y compartió 2700 registros que revelaron detalles sobre la relación del papa Pío XII con la Alemania nazi. Esos archivos mostraron que el Vaticano luchó contra los esfuerzos para reunir a los huérfanos judíos con sus familiares, y además instó al papa a no protestar por la deportación de los judíos italianos.

*Periodista de la Jewish Telegraphic Agency (JTA)

Fuente: jta.org.

Traducción Sami Rozenbaum / Nuevo Mundo Israelita.