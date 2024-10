Padre de rehén no desarmará la sucá del año pasado hasta que su hijo esté en casa

El pasado 6 de octubre de 2023, Guy Gilboa-Dalal prometió a su padre que desmantelaría su sucá, la cabaña temporal erigida en el patio trasero para la festividad de Sucot, después de regresar de la fiesta Nova. Guy es hoy uno de los 101 rehenes que permanecen secuestrados por Hamás y su padre lo espera para desarmar la sucá.

El 7 de octubre, Gilboa-Dalal fue uno de los 44 asistentes a la fiesta Nova que fueron secuestrados y llevados como rehenes a Gaza por terroristas de Hamás, mientras que otras 364 personas murieron en la masacre que tuvo lugar en el recinto del festival, fuera del Kibbutz Re’im, muchas de ellas en medio de actos de brutalidad y agresión sexual.

En total, los terroristas liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a 251 rehenes, en su mayoría civiles, en su ataque a las comunidades del sur de Israel ese día.

Desde entonces, 140 rehenes han sido liberados o rescatados, y 101 rehenes, entre ellos Gilboa-Dalal, permanecen en Gaza.

Cuando los Gilboa-Dalal descubrieron que Guy había sido tomado como rehén por terroristas de Hamás en ese día negro de Shabat, decidieron dejar su sencilla sucá en pie en el patio trasero hasta que regresara a casa, “dejándola como una señal de esperanza”, dijo Gal Gilboa-Dalal, el hermano mayor de Guy.

“Nos sentamos en la sucá todo el año”, dijo Gilboa-Dalal, describiendo su versión de la típica sucá popular en todo Israel, hecha de simples tubos de PVC unidos con láminas blancas.

Su padre la monta todos los años y Guy, que vive en casa, siempre le ayuda a montarla y desmontarla.

La sucá está ahora llena de fotografías de Guy y los amigos de Guy visitan a la familia y se sientan en la sucá, dijo Gilboa-Dalal.

“Se abrazan con la esperanza y el optimismo de que va a volver”, dijo.

Los padres de Gal Gilboa-Dalal, Meirav Gilboa Dalal e Ilan Dalal y su hermana menor, de 16 años, así como Guy, viven en Alfei Menashe, una comunidad construida en la línea divisoria entre Israel y Cisjordania.

Gal Gilboa-Dalal, de 30 años, y su pareja viven cerca, en Hod Hasharon.

La casa familiar es un apartamento con jardín, con un gran patio trasero “que te hace sentir como si estuvieras en la naturaleza”, dijo Gilboa-Dalal.

Cuando Guy Gilboa-Dalal fue a la fiesta rave del desierto de Nova el 6 de octubre de 2023, viajó con tres amigos, una salida que habían planeado durante meses. Se encontró con su hermano, Gal, temprano en la mañana del 7 de octubre, justo cuando la fiesta estaba comenzando.

Los dos hermanos se conocieron, se abrazaron y se tomaron una selfie, que Guy le envió a su madre. Cuando los terroristas de Hamás atacaron a las 6:30 a.m., los hermanos intentaron escapar, cada uno en autos separados, con unos minutos de diferencia.

Ambos terminaron en lugares diferentes en el enorme atasco de tráfico a la salida del festival y se separaron durante las ráfagas de fuego de los terroristas.

Gal Gilboa-Dalal tardó unas siete horas y media en escapar, corriendo y escondiéndose en los campos, rodeado por las ráfagas de armas de fuego y sin noticias de su hermano.

En pocas horas, su familia encontró un vídeo de Guy y su mejor amigo Evyatar David siendo tomados como rehenes en Gaza, junto con imágenes de ellos atados, tumbados en un túnel.

Ambos siguen retenidos como rehenes en Gaza.

Desde entonces, los Gilboa-Dalal han centrado toda su atención en la lucha por traer a los rehenes a casa.

Al conmemorar un año desde que Guy fue tomado como rehén, Gilboa-Dalal dijo que la familia se sentará en la sucá pero no celebrará, tal como lo han hecho durante todas las demás festividades durante el año pasado.

“Quizás comamos algo en la sucá, pero no será una celebración, no estará en el espíritu de la festividad, no será como el año pasado, cuando nos reunimos con toda la familia”, dijo Gilboa-Dalal. “Nos abrazamos unos a otros, y abrazamos a Guy desde lejos”.

Gal Gilboa-Dalal dijo que no ha dedicado mucho tiempo a su propia recuperación después de la masacre, sino que ha centrado toda su atención en su hermano, asistiendo a misiones diplomáticas, hablando con la prensa y con políticos para asegurarse de que la historia de los rehenes siga siendo noticia.

“Es preferible hacer algo que no hacer nada”, dijo.

Aunque la familia participa en el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, no ha asistido a las protestas más recientes que se han vuelto más políticas que las manifestaciones de apoyo celebradas en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv a principios de año, dijo Gilboa-Dalal.

“Esas manifestaciones anteriores no tenían nada que ver con la política y demostraron que estábamos unidos como país, eso valió la pena”, dijo. “Ahora se tratan solo de nuestros conflictos internos y sirven a nuestros enemigos más que a mi hermano”.

Gilboa-Dalal ha recibido algún tratamiento como sobreviviente de Nova, pero está menos interesado en profundizar en su recuperación hasta que los rehenes sean liberados en casa.

“Todo lo que me interesa es Guy”, dijo Gilboa-Dalal. “Lo que me ayuda es todo lo que esté relacionado con él”.

La última señal de vida que los Gilboa-Dalal tuvieron de Guy fue en junio, cuando cuatro rehenes, Noa Argamani, Shlomi Ziv, Almog Meir Jan y Andrey Kozlov, fueron rescatados del cautiverio de Hamas en Gaza en una audaz operación de las fuerzas israelíes.

Según uno de los rehenes rescatados, que no fue identificado, estuvo retenido con Gilboa-Dalal y varios otros rehenes en la misma habitación.

El rehén liberado indicó que, si bien Gilboa-Dalal y los demás rehenes se encontraban en buenas condiciones físicas en ese momento, sus captores los maltrataron severamente. El rehén rescatado dijo que sufrieron abusos físicos y mentales y que recibieron muy poca comida y bebida.

“Sinceramente, no sabemos nada”, dijo Gal Gilboa-Dalal. “Lo último que supimos fue hace meses”.

Sus padres no están en buena forma, dijo Gilboa-Dalal. Su hermana menor tiene una rutina que incluye la escuela, amigos y su grupo de jóvenes, y trata de cumplirla.

“Es difícil”, dijo. “Ninguno de nosotros está cerca, y su mejor amigo, Guy, no está aquí. Todos lo extrañamos, pero somos fuertes, nos amamos y somos optimistas”.