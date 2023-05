Otra burla en la ONU: nombran a Irán como presidente de foro de DDHH

PanAm Post- por Oriana Rivas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la mayor estructura internacional en todo el mundo, supuestamente encargada de velar por la paz y cooperación entre las naciones, cometió otra imprudencia. Esta vez nombró a un diplomático del régimen iraní como encargado para dirigir el Foro Social del Consejo de Derechos Humanos. Irónicamente, la próxima edición se enfocará en “la contribución de la ciencia, la tecnología y la innovación a la promoción de los derechos humanos”. Fuente: Twitter

El nombramiento es tan incoherente como el hecho de haberle permitido a Rusia asumir la presidencia temporaria del Consejo de Seguridad en abril o Corea del Norte dirigiendo el año pasado la Conferencia de Desarme. La guinda del pastel es la carta que decreta formalmente este nombramiento y suma otro cuestionable precedente para la organización internacional.

Sin embargo, no todas las voces son complacientes. Hillel Neuer, jefe de UN Watch (organización encargada de supervisar el desempeño de la ONU) divulgó un extenso hilo en Twitter donde critica el “vergonzoso nombramiento”. “Es un insulto a las decenas de miles de víctimas golpeadas, brutalizadas, torturadas, violadas y asesinadas por este régimen”, agregó. Una petición en línea para revertir la decisión acompañó su mensaje junto al anuncio de que enviaron una carta de reclamo al Secretario General, Antonio Guterres.

Ahorcamientos contra minorías religiosas

La ONU deja un pésimo mensaje, considerando que hace un día denunció cómo el régimen islámico está ahorcando un promedio de diez presos a la semana. Es decir, en lo que va de año hubo 209 ahorcamientos, sin plena certeza del organismo de que esas cifras sean reales, debido al cerco informativo y el hermetismo que caracterizan al mandato de Alí Jamenei, conocido como el líder supremo de Irán.

En la mayoría de los casos, las personas sentenciadas pertenecían a grupos étnicos y religiosos minoritarios en ese país, según la información que dio Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. De acuerdo con la agencia EFE, su oficina repasó el caso del ciudadano sueco-iraní Habib Chaab, de la minoría árabe ahvazí, acusado del delito de “corrupción en la tierra” y ejecutado el pasado fin de semana. Otros dos presos por el delito de “blasfemia”, Yousef Mehrdad y Sadrollah Fazeli Zare, también fueron víctimas del régimen extremista el 8 de mayo. Se les llamó a ambos “quemadores del Corán”.

Solo en la última semana de julio del año 2022, un total de 32 personas fueron ejecutadas. Tres mujeres formaron parte de ese grupo. Y es que en ese país la mujer es denigrada y son sus padres o esposos quienes deciden cómo deben vivir luego de obligarlas a casarse desde muy jóvenes. La muerte de Mahsa Amini a manos de la Policía de la moral por llevar “mal puesto” el hijab es el caso más representativo, pero no es el único. En Irán los derechos humanos no existen. No obstante, la ONU le da al país un puesto privilegiado al dirigir un foro donde precisamente se discutirá este tema.

Más privilegios para el régimen

Podrían parecer suficientes contradicciones, pero para empeorar el escenario, a inicios de mes la ONU eligió a Irán para formar del grupo de países que presidirán por tres años la Comisión de Prevención del Delito. La designación está a disposición en su sitio web. “Si bien EE. UU. y sus aliados impidieron que Rusia fuera elegida [para el Consejo de Derechos Humanos], sobre Irán no dijeron ni hicieron nada”, destacó el director de UN Watch.

“No se debe permitir que un perpetrador persistente y atroz de crímenes brutales, incluidas violaciones masivas, torturas y asesinatos, ocupe posiciones de liderazgo en la promoción de los derechos humanos o la prevención del crimen en las Naciones Unidas.”, comentó en otro de sus tuits.

Ciertamente, en abril del año pasado la Asamblea General de la ONU votó para suspender a Rusia de ese Consejo. En total, de los 193 miembros, 93 votaron a favor de vetarla. Sin embargo, sobre Irán no hay todavía discusión al respecto.