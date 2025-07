Ostentación de frivolidad y lenidad

“A Hamas no le falta ni comida ni mucho menos armas, y por eso, hay combates constantes, pero a la población civil no le llega el abastecimiento. Hamas además está siempre presente cuando arriban camiones a Gaza, y ante la multitud que quiere llegar a la distribución, les disparan y los matan…” Foto: Cogat

El lunes de esta semana, 24 países, la mayoría de la Unión Europea, más Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón, publicaron una declaración instando a que la guerra entre Israel y Hamas termine de inmediato porque “el sufrimiento de la población civil ha alcanzado nuevas dimensiones”. No aclararon cuáles eran las dimensiones hasta el lunes y cuáles serían todas en general.

En la declaración, los ministros de Relaciones Exteriores de esos 24 países señalaron también que el modelo actual de ayuda humanitaria de Israel en Gaza es peligroso e inestable. No mencionan que cientos de camiones, 950 para ser más precisos, en esta misma semana demoraron días en la entrada a Gaza porque la ONU, como siempre, no hizo su trabajo, pero sí declaraciones, donde no han sido capaces de reconocer que sus funcionarios no cumplen su tarea y que muchos de ellos, al servicio de Hamas, dejan que sigan los robos de alimentos y medicinas por parte de Hamas, que luego los revende a quien puede comprarlos.

A Hamas no le falta ni comida ni mucho menos armas, y por eso, hay combates constantes, pero a la población civil no le llega el abastecimiento. Hamas además está siempre presente cuando arriban camiones a Gaza, y ante la multitud que quiere llegar a la distribución, les disparan y los matan; y a otros los obligan a correr y así causar daños irreversibles a los que caen y son lastimados en esas batallas campales perversas, las cuales, para la Unión Europea, para los funcionarios corruptos de la ONU y gobiernos latinoamericanos también, son culpa de Israel.

Estos 24 países en su declaración del lunes consideran muy mala la ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza (apoyada por Israel y Estados Unidos), la desprecian y la descalifican. No tienen el mismo criterio cuando omiten la brutal culpabilidad de la ONU actuando de paraguas de la barbarie que Hamas perpetra contra los civiles palestinos. Dicen que Israel viola el derecho internacional humanitario porque limita la ayuda y dispara contra los civiles. Es al revés. La ONU se ha negado a aceptar la ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza e indirectamente ha provocado muertes absurdas por su complicidad con Hamas. Con la ONU de por medio, en Gaza los civiles reciben, en lugar de insumos, los robos y balazos de Hamas. Entre los firmantes, Francia y Gran Bretaña lideran la acusación, mientras que Alemania, República Checa, Hungría y Eslovaquia, no la firmaron. Pidieron por la liberación de los civiles secuestrados y por un alto al fuego. Parece que el lunes no estaban enterados que Hamas no contestó por una semana (y sigue así) las propuestas de los mediadores sobre un cese del fuego.

Pero lo más importante ante este comunicado exhibido por todo el mundo, es preguntarse cuáles son los resultados que 21 meses después del 7/10/23 produce esta acción política. Estos 24 países ¿han hecho acciones conocidas y tangibles que permitieron los altos al fuego anteriores? ¿Han sido mediadores exitosos para avanzar hacia el fin del conflicto que piden (vaya a saber a quién) que se termine ahora? El mismo lunes de esta semana, se conocía y con macabros detalles que el gobierno sirio actual presidido por un ex ISIS que ahora usa trajes muy caros había atacado a la minoría drusa y había exterminado más de mil civiles, torturando, violando y despedazándolos impunemente hasta que Israel intervino y pudo frenar la matanza. ¿Alguno de estos 24 países o la ONU dijo algo sobre esta barbarie? Pues sí.

El secretario general de la ONU condenó que Israel defendiera a los drusos usando obviamente la fuerza. ¿De qué otra forma se frena un claro intento de genocidio? O sea, que si los yihadistas musulmanes que hoy son la dictadura de turno en Siria hubieran asesinado a 10 mil drusos, ni Guterres hubiera chistado, pero como Israel, que tiene miles de drusos viviendo como ciudadanos israelíes desde siempre, atento al clamor de éstos para salvar a sus hermanos que viven en Siria, decidió actuar, el inefable Guterres volvió a demostrar por qué jamás debió ocupar y deshonrar una y otra vez el cargo que ostenta, aunque lo haga con la complicidad de los Estados que apoyan el desatino, la lenidad y la desvergüenza.

Tal como lo expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, este tipo de declaraciones que no significan nada en el terreno porque no mueven un milímetro lo que sucede en el territorio, sí le da fuerzas a Hamas para seguir la guerra. Sus voceros escondidos fuera de Gaza han declarado esta misma semana que pueden continuar con una guerra de desgaste hasta “el fin de los días”. Con armas que siguen llegando a Gaza, con insumos gratis que roban de su propia gente, ¿quién les impide al menos lanzar esa bravata? ¿Declaraciones sin valor que al final se convierten en perversas frivolidades? ¿Reuniones del Consejo de Seguridad? ¿Insultos y amenazas desde las presidencias de Colombia y Brasil? Todas las respuestas son obvias.

Entre los 24 países firmantes de la declaración hueca del lunes de esta semana, hemos mencionado a Francia. No porque sea novedad el antisemitismo histórico y presente allí, sino porque ya a esta altura no queda muy en claro si su gobierno recuerda qué sucedió el 7/10/23 y quienes empezaron la guerra en Gaza, tanto el mentor, Irán, como el ejecutor Hamas y sus grupos yihadistas satélites. Francia canceló la participación de empresas israelíes en la Feria Mundial de la Aeronavegación. ¿Fue porque Israel fue atacada el 7/10 o porque Israel ejerció el derecho a la defensa? A Pétain le sería fácil contestar la pregunta. Hace una semana, un tribunal francés ordenó la liberación condicional del terrorista nacido en Líbano Georges Ibrahim Abdala, quien debería cumplir una sentencia de cadena perpetua por los asesinatos de dos diplomáticos, uno estadounidense y otro israelí, en París en 1982.

El Tribunal de Apelaciones de París dictaminó que Abdala puede quedar libre a condición de que abandone el país y no regrese nunca. Abdala dijo que quiere regresar al Líbano tras su liberación y que sigue siendo “un militante comunista que apoya la lucha palestina y lucha contra la invasión de su país por parte de Israel”. O sea, que, gracias al tribunal francés, Abdala no sólo volvería asesinar a Charles Ray y a Yaacov Barsimantov, sino que quiere continuar. El Canciller francés Jean Noel Berrot dijo que hay dejar de financiar directa o indirectamente “la colonización israelí”. ¿A qué se refiere? Pues al acercamiento francés con determinados compradores de armas que le permitirían bajar algo el déficit fiscal del país, y por eso Israel no pudo pisar la Feria Aeronáutica. Francia necesitaba mostrar otro rostro frente a sus clientes árabes. No se puede estar en dos lados a la vez. Si el presidente francés se abraza con el de Siria, es su decisión y su derecho. Si se une a 24 países para hacer una declaración banal y falsa contra Israel, también está en su derecho. Pero no puede pretender que Israel no mire sus ataques y menos que la nación judía soslaye las agresiones antisemitas que incluyen asesinatos que se perpetran desde hace tiempo en Francia y que se han incrementado exponencialmente en los últimos 21 meses.

En el actual escenario del Medio Oriente no cabe el doble juego porque nadie lo compra. ¿Se quiere olvidar el 7/10, a los drusos, las amenazas (que no han parado ni un segundo) de Irán? Es la potestad de cada gobierno. Lo mismo que hacerse cargo a la hora de rendir cuentas.

El mismo lunes, y para conocimiento de muy pocos por la escasa trascendencia que tuvo, Chile fue sede de una reunión denominada progresista y por la democracia. Además de Boric, también estuvieron visitando Santiago, Petro, Lula, Sánchez (presidente de España) y el presidente de Uruguay. Hablaron mucho de fortalecer la democracia. Y en el documento declarativo que firmaron, incluyeron lo que denominaron “la situación en Gaza”. Buscamos en el texto alguna palabra de lo que estaba sucediendo en Siria con la masacre del pueblo druso; también buscamos alguna letra, una al menos, sobre Ucrania o Sudán. Nada. Y está bien con la cruda realidad. Las ostentaciones de frivolidad política de Boric o Lula y las conductas de Petro que lo definen sin necesidad de decir más, nos muestran que no sólo América Latina es el tercer mundo como lo llaman con desprecio desde otros continentes. Los inventores de ese desprecio hoy se alimentan de su cínica definición también. Adiós a los que creen en las excepciones.