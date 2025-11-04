Orgulloso sexto lugar del mundo

El Instituto Weizmann de Ciencias se posicionó en el sexto lugar a nivel mundial en el Ranking de Calidad de Investigación 2025, gran logro de la comunidad integrada por científicos, estudiantes, equipos técnicos y administrativos de la casa de estudios en Israel.

Elaborado por el Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología (CWTS) de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, se rankeó la calidad de investigación de diversas universidades, obteniendo el Instituto Weizmann de Ciencias, un distinguido sexto puesto a nivel mundial.

El reciente reconocimiento significa un ascenso de cuatro posiciones respecto al mérito del 2024 y su ubicación más alta desde la creación de esta prestigiosa distinción de instituciones académicas, hace casi dos décadas.

El ranking ubica al Weizmann junto a referentes globales como Princeton, Harvard, Stanford y el MIT, destacando la calidad, el impacto y la excelencia científica del Instituto.

En las áreas de ciencias biomédicas, de la salud, de la vida y de la Tierra, alcanzó una posición aún más alta destacándose en el 5° lugar y consolidando su liderazgo internacional en investigación de frontera.

Este hito es un logro de toda la comunidad Weizmann: científicos, estudiantes, equipos técnicos y administrativos, y de quienes creen en el poder de la ciencia para transformar el mundo.